¿Por qué César Acuña no respondió 7x8 en vivo? El político da su versión y lanza fuerte crítica: “Como no soy corrupto, me hacen memes”

La polémica volvió a rodear al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, tras su más reciente aparición en un streaming en vivo por la plataforma Kick, en el canal del creador de contenido conocido como Cristorata.

En medio de un espacio distendido y aparentemente ameno, el político fue sorprendido con una simple pregunta matemática: ¿Cuánto es 7 por 8? Su reacción generó más revuelo que la propia respuesta.

Acuña, con varios títulos académicos y conocido por su ambición política, no respondió la operación básica de inmediato, lo que alimentó las críticas y burlas en redes sociales. Sin embargo, días después, el exgobernador de La Libertad rompió su silencio y explicó por qué eligió no contestar en ese momento.

Lejos de tratarse de una confusión académica, el líder político consideró que se trató de una burla disfrazada de juego.

“Era una pregunta que era obvio la respuesta y lo vi como si fuera una burla para mí. Todavía no puedo contestarlo. O sea, no es que no sabía”, sostuvo Acuña con tono reflexivo. Para él, el contexto en el que se hizo la pregunta fue clave para tomar la decisión de mantenerse en silencio.

“¿Cómo yo iba a caer en el juego de un joven? Para mí era como una...”, expresó, dejando entrever cierta incomodidad con la situación y con el entorno juvenil y relajado del programa.

En su defensa, César Acuña aseguró que este tipo de episodios son usados por algunos sectores como herramientas para desacreditarlo, debido a que —según sus propias palabras— no pueden vincularlo a casos de corrupción ni escándalos mayores.

No pueden desacreditarlo

“Mira, lo que pasa es que como no pueden contar en mí actos de corrupción, y no pueden hacer titulares por corrupto, lo único que andan buscando los periodistas, como ustedes saben, es ahora que cuando me equivoco al hablar, meme”, manifestó, acusando directamente a los medios de comunicación y a usuarios de redes sociales de aprovechar cualquier error verbal o actitud suya para convertirlo en tendencia.

Acuña se mostró visiblemente molesto por el énfasis que se ha hecho en su presunto desconocimiento de operaciones básicas, recordando que este no es el primer incidente en el que ha sido objeto de burlas por cuestiones académicas o intelectuales.

En varias ocasiones anteriores, también ha sido cuestionado por “patinar” cuando se le consulta sobre temas técnicos como ingeniería o química, pese a ostentar un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y presentarse como un empresario y académico de prestigio.

No obstante, su respuesta revela una visión más amplia del problema. Para él, el foco no está en sí sabe o no una tabla de multiplicar, sino en cómo se construye una narrativa para deslegitimarlo. En ese sentido, apuntó a una campaña que, según su perspectiva, busca restarle valor a su experiencia política y académica. “No pueden atacarme con casos de corrupción, entonces convierten en espectáculo mis errores verbales. Y cuando no me equivoco, se lo inventan”, insinuó.

El incidente se volvió rápidamente viral. Los clips donde César Acuña evita responder el 7x8 circulan por TikTok, Instagram y otras plataformas, y muchos usuarios aprovecharon para crear memes y reacciones humorísticas. Sin embargo, también hubo quienes señalaron que se trató de una falta de respeto hacia una figura pública, independientemente de la opinión política que se tenga de él.

Mientras tanto, Acuña continúa con su agenda política y asegura estar enfocado en seguir trabajando por su partido y por el país. A pesar de las burlas y de ser nuevamente tendencia por un motivo que considera “irrelevante”, ha dejado en claro que no se dejará amedrentar por las críticas ni por las “campañas de desprestigio”. Para él, lo importante es que su conciencia está limpia y que no hay delitos que lo persigan. “Pueden reírse si quieren, pero no pueden acusarme de robar. Y eso, en política, vale más que cualquier meme”, concluyó.

