MTC allana la ruta para que 21.000 motos circulen sin placa en Perú, alerta la Asociación Automotriz

Más de 150.000 familias peruanas se ven afectadas económicamente por la prórroga en la entrega de placas, según la AAP.

La crisis provocada por la suspensión en la entrega de placas para motocicletas y trimotos (mototaxis) en Perú mantiene en vilo a más de 21.000 vehículos nuevos y ha dejado a más de 150.000 familias en una situación de incertidumbre laboral y económica.

Según explicó Karsten Kunckel Saamer, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la industria y los usuarios se enfrentan a un bloqueo total tras la prórroga dictada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que fue decidida sin consulta ni aviso previo al sector.

“Hoy, más de 21.000 motocicletas nuevas no pueden entregarse por falta de placas, afectando a miles de trabajadores en todo el país. El 90% de los usuarios de moto depende de ella para su ingreso diario, ya sea en reparto, transporte o actividades comerciales”, sostuvo Kunckel.

La magnitud del problema se evidencia en los concesionarios, donde quienes compraron una moto exigen reembolsos o presionan para obtener sus vehículos, mientras que las motos permanecen inmovilizadas.

La placa anterior, de formato azul y seis dígitos, tenía un costo de 56 soles, mientras que la nueva placa propuesta, con chip y mayores medidas de seguridad, cuesta 86 soles; ambas se fabrican con insumos importados desde Alemania por la empresa Tönnjes.

MTC detiene entrega de placas y genera crisis en el sector automotriz

El mercado peruano de motocicletas es uno de los más dinámicos de la región: se venden entre 1.000 y 1.500 unidades cada día, lo que equivale a 400.000 motos al año. Esta alta rotación implica que cualquier interrupción en el sistema de placas tiene un efecto inmediato y masivo.

“Calculamos que en las últimas semanas ya hay 30.000 familias afectadas solo por la imposibilidad de recibir su moto nueva. Esto se agrava en campañas como Navidad, donde la demanda aumenta y muchos adquieren el vehículo con crédito, esperando usarlo de inmediato para trabajar”, advirtió Kunckel.

La raíz del problema, según el titular de la AAP, está en la descoordinación entre la normativa y la operatividad de los organismos estatales. El decreto supremo exigía que, desde el 17 de diciembre, todas las motos y trimotos nuevas portaran placas de siete dígitos, pero la SUNARP seguía emitiendo códigos de seis cifras.

“Nos sorprendieron sin aviso, quedamos dos semanas en incertidumbre. No podíamos fabricar placas con el formato anterior, porque hubiéramos incumplido la ley; tampoco teníamos insumos suficientes para regresar a la placa azul de seis dígitos, ya que esos materiales se importan y su adquisición requiere varios meses de planificación”, explicó.

¿Qué está haciendo el MTC? Los concesionarios reportan reclamos constantes de clientes que exigen devoluciones debido a la imposibilidad de acceder a sus motos nuevas.

Las concesionarias reportan reclamos por nueva reglamentación de placas para motos

En medio de este panorama, la AAP cuenta con un stock de 200.000 placas nuevas listas para ser entregadas, resultado de la planificación y el cumplimiento anticipado de la ley. Sin embargo, la suspensión del registro por parte del Estado ha dejado esas placas inmovilizadas.

“Tenemos 200.000 placas listas, pero la suspensión del registro impide su entrega. Esto afecta a más de 150.000 familias, que no pueden usar un vehículo que representa su principal herramienta de trabajo”, remarcó Kunckel.

La situación ha provocado que muchos compradores cancelen la adquisición de su moto o exijan la devolución del dinero. Otros, que ya han pagado a crédito y no pueden circular, quedan en una situación de vulnerabilidad. Los concesionarios, a su vez, enfrentan el reclamo diario de los clientes, sin capacidad de respuesta.

“El negocio de las placas funciona por escala: para atender una demanda de 1.500 motos al día, los pedidos y la logística deben programarse con meses de anticipación. No se puede improvisar ni cambiar las reglas de un día para otro”, detalló Kunckel.

Karsten Kunckel, presidente de la Asociacion Automotriz del Perú.

La suspensión de placas para motos y mototaxis paraliza a miles de familias en Perú

Para evitar que la crisis se prolongue, la AAP propuso al MTC una solución temporal: fabricar placas grandes de seis dígitos al costo anterior, hasta que se normalice la situación.

“Estamos listos para imprimir placas con seis dígitos y tamaño grande, manteniendo el precio antiguo. Es una salida de urgencia para que las motos puedan circular legalmente y los trabajadores no sigan perdiendo ingresos”, indicó.

El sector teme que, ante la falta de solución, prolifere la circulación de motocicletas sin placa, lo que incrementaría los riesgos de seguridad ciudadana y dificultaría el control policial. “Si no hay placas suficientes, muchos comenzarán a circular sin identificación, lo que sería nefasto para la seguridad de todos”, advirtió Kunckel.

Mientras tanto, la industria y los usuarios esperan una respuesta clara del MTC para evitar que la cifra de afectados siga creciendo y que el estancamiento se prolongue por las 16 semanas que requiere reactivar la producción de placas antiguas.