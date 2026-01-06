La foto de los posibles hijos de Said Palao y Alejandra Baigorria enloquece a sus fans y aviva rumores de un bebé: “Así saldrán”

La foto viral de los posibles hijos de Said Palao y Alejandra Baigorria enloquece a sus fans y aviva rumores de un bebé.

La pareja conformada por Said Palao y Alejandra Baigorria ha vuelto a captar la atención de sus seguidores con una publicación que mezcla tecnología, emociones y planes a futuro. En medio de su romántico viaje por Europa, el chico reality sorprendió en redes sociales al compartir una imagen generada por inteligencia artificial (IA) en la que muestra cómo serían sus futuros hijos con la empresaria de Gamarra.

La foto, que rápidamente se viralizó, ha desatado rumores sobre un posible embarazo y ha reforzado la ilusión de ambos por formar una familia en 2026.

Una publicación que ilusiona a sus seguidores: “Por ahí la IA dice que así saldrán”

Said Palao y Alejandra Baigorria celebraron su matrimonio el 26 de abril de 2025, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo peruano. Desde entonces, la pareja ha compartido cada paso de su vida juntos, tanto en sus proyectos laborales como en sus viajes y momentos personales. Actualmente, ambos disfrutan de unas vacaciones por Londres, documentando sus paseos y experiencias en redes sociales, donde mantienen una comunidad activa y atenta a sus novedades.

Sin embargo, fue una historia de Instagram de Said la que generó mayor repercusión en las últimas horas. En la imagen, se pueden apreciar a dos niños con rasgos que combinan características de ambos: ojos claros, tez blanca y cabello marrón rizado. “Por ahí la IA dice que así saldrán mis hijos con Ale. ¿Ustedes qué creen?”, escribió Said, acompañando la publicación con una caja de preguntas para interactuar con sus seguidores.

La imagen generada por inteligencia artificial de Said Palao y Alejandra Baigorria muestra cómo se verían sus futuros hijos.

La reacción no se hizo esperar. Cientos de mensajes llenaron la publicación, entre felicitaciones, bromas y preguntas directas sobre si la pareja ya está esperando un bebé. La ilusión de los seguidores creció aún más debido a que Alejandra, en entrevistas recientes, no ocultó su deseo de convertirse en madre en 2026 y anunció que dejaría de cuidarse para que el embarazo llegue cuando el destino lo decida.

Planes familiares y cariño del público

La relación entre Said Palao y Alejandra Baigorria se encuentra en uno de sus momentos más sólidos. Tras casi un año de matrimonio, ambos han reforzado su compromiso y no dudan en hablar abiertamente sobre sus proyectos familiares. Alejandra, de 37 años, y Said, de 32, han señalado en diversas oportunidades que la llegada de un hijo sería un paso natural en su vida juntos.

En una reciente transmisión, Baigorria fue clara sobre sus planes: “Yo me cuido con pastillas, me voy a dejar de cuidar en diciembre... no, no en diciembre, el primero de enero ya no voy a tomar mis pastillas y si sale a la semana, sale a la semana”, expresó entre risas. Además, la empresaria confesó que, aunque siente la presión familiar por la llegada de un nieto, ambos están alineados en esperar el mejor momento, considerando sus agendas y proyectos personales.

La imagen generada por IA llegó como una manera lúdica y emotiva de acercar ese futuro deseado. Said, emocionado, compartió la foto con la intención de proyectar su ilusión y la de su esposa, además de activar la conversación con sus fans sobre cómo imaginan la descendencia de la pareja. “Muy ilusionado”, escribió en otra publicación, dejando claro que la idea de convertirse en padre está cada vez más presente.

Alejandra Baigorria y Said Palao preparan la llegada de su primer bebé con gran ilusión: “Espero estar con pancita”. Video: Amor y Fuego

Alejandra, por su parte, ha sabido equilibrar su vida empresarial y personal. Además de liderar su marca de ropa y centro de belleza, hace poco incursionó en el doblaje de películas animadas, lo que la mantiene activa pero también expectante ante la posibilidad de una nueva etapa familiar.

Mientras tanto, los seguidores siguen atentos cada movimiento de la pareja. La publicación de Said no solo generó especulaciones sobre un embarazo, sino que también reforzó el cariño y el respaldo del público, que espera con entusiasmo la llegada de un nuevo integrante a la familia Palao-Baigorria.

Por ahora, entre viajes, proyectos y fotos virales, Said y Alejandra siguen disfrutando de una nueva luna de miel extendida, compartiendo con sus seguidores los sueños y expectativas para este 2026, año en el que esperan, finalmente, agrandar la familia.