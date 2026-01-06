La desactivación del Equipo Lava Jato debilitará la lucha contra la corrupción, afirma Silvana Carrión

Silvana Carrión fue sacada de su cargo en el Ministerio Público. Foto: Andina

La exprocuradora Ad Hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, considera que la decisión tomada por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, de desactivar el Equipo Especial Lava Jato tendrá como consecuencia un debilitamiento de los esfuerzos del Estado para luchar contra la corrupción.

En conversación con Exitosa, Carrión afirmó que el equipo contaba con 97 investigaciones en trámite, de las que 71 se encontraban en etapa preparatoria, lo que, a su juicio, afectará la posibilidad de alcanzar resultados en procesos emblemáticos.

La extitular enfatizó la importancia de mantener equipos dedicados en exclusiva a casos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado y delitos conexos. Cuestionó también el momento de la desactivación, al considerar que “muchos actores políticos están en estos casos y se da en época electoral”.

Según Carrión, la medida retira a los principales persecutores penales de la investigación, “dejándolos sin especial para darle ventaja a quienes sí van a continuar en estos casos, siguiendo a la contraparte”.

Fiscal de la Nación interino a favor de eliminar los equipos especiales. | Fiscalía

Carrión también cuestionó los argumentos de Gálvez por considerarlos “subjetivos y personales”, resaltando la falta de fundamentos técnico-jurídicos. Por otro lado, el propio fiscal interino enfrenta una investigación y suspensión en el marco del caso de los “Cuellos Blancos del Puerto”, lo que aumenta la controversia sobre la legitimidad de la medida adoptada.

Las resoluciones oficiales publicadas en El Peruano indican que las investigaciones continúan bajo responsabilidad de los mismos fiscales, pero ahora bajo la coordinación de las Fiscalías Especializadas, mientras que el personal administrativo ha sido reubicado.

Entre los casos afectados figuran procesos clave como el de Susana Villarán y los que involucran a expresidentes peruanos. Carrión manifestó su preocupación por la falta de claridad en el futuro del fiscal José Domingo Pérez, principal responsable de las diligencias en el caso Villarán, ya que la resolución no especifica a qué despacho será asignado ni qué sucederá con los procesos que encabezaba.

“Debemos entender que el doctor Pérez ya no va a seguir a cargo del caso de Susana Villarán, que es el fiscal que ha conocido el caso desde hace 18 años, casualmente estábamos en etapa estelar para conseguir una condena contra otra funcionaria pública”, expresó.

REFILE - CORRECTING DATE Peru's Prosecutor Jose Domingo Perez arrives to Santa Monica prison to interrogate Keiko Fujimori, after a judge ordered a trial over allegations she used her conservative party to launder money for Brazilian construction company Odebrecht in Lima, Peru March 18, 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo

Los “Cuellos Blancos del Puerto”

El Ministerio Público también decidió desactivar el equipo que investigaba el caso conocido como “Cuellos Blancos del Puerto”, una red de corrupción judicial que involucraba a jueces, fiscales y empresarios en la que incluso el fiscal Tomás Gálvez estaría involucrado.

Los integrantes de este equipo, tanto fiscales provinciales como adjuntos, fueron reasignados a otras fiscalías especializadas, principalmente en delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos.

La resolución indica que los despachos fiscales que conformaban este equipo continuarán con las competencias asignadas, pero bajo una estructura reorganizada por el Ministerio Público. El objetivo, según la resolución, es garantizar una administración de justicia más efectiva, estandarizar los criterios investigativos y optimizar la utilización de los recursos disponibles para la lucha contra la corrupción.