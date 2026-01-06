Jazmín Pinedo responde a críticas y defiende su trayectoria en América TV: “Hay que ser un poco más empáticos”

Jazmín Pinedo agradece su paso por América TV.

Jazmín Pinedo respondió a las críticas sobre su trabajo como conductora y reflexionó sobre su trayectoria profesional, resaltando el valor de la oportunidad que le brindó América Televisión al inicio de su carrera. La presentadora de “Más espectáculos” hizo un llamado a la empatía frente a los comentarios negativos en redes sociales y medios, y aseguró que cada paso en su vida laboral ha sido fruto de esfuerzo y determinación.

Durante una entrevista, Pinedo recordó sus inicios en la televisión, agradeciendo a América Televisión por abrirle las puertas cuando comenzó como anfitriona en programas como “Lima Limón” y “Vacilar”, y más adelante como modelo en “Very Verano”. Resaltó que el canal siempre le ofreció oportunidades para crecer y desarrollarse profesionalmente, lo que marcó su camino en el medio. “Siempre me han dado muchas oportunidades y yo agradezco muchísimo la confianza”, expresó la conductora, quien también culminó estudios universitarios en publicidad.

La conductora decidió pronunciarse y explicó que su vínculo con América Televisión está en evaluación, sin confirmar si asumirá un nuevo proyecto en 2026. (Instagram)

Al referirse a las críticas, Pinedo señaló que es natural que existan opiniones divididas en el público. “Todos tenemos gente que nos quiere y gente que tal vez no está tan de acuerdo o tan apegada a lo que somos o cómo pensamos. Con tanta violencia en general que se ve en nuestro país, no solo en la calle, sino en las redes sociales, hay que empezar a ser un poco más empáticos y entender que pensar diferente no es una competencia”, dijo para la página Malvina.

La conductora relató que comenzó a trabajar desde muy joven, a los 16 o 17 años, y que siempre se ha fijado metas claras para avanzar en su carrera. “Siempre estaba como volando y tratando de ganarle al tiempo, poniéndome metas muy constantes y las tengo todavía. He cumplido muchos de los sueños que jamás imaginé y seguramente se vienen muchos más. Espero que así sea, pero voy paso a paso, disfrutando de todo lo que logré, porque uno también tiene que darse ese espacio y es así como me encuentro ahora”, afirmó.

El vacío dejado por Ethel Pozo reavivó especulaciones en la industria televisiva, donde el nombre de Jazmín Pinedo comenzó a ganar protagonismo. (Instagram)

Jazmín Pinedo negocia renovación con América Televisión

En medio de rumores sobre su posible incorporación como conductora principal del renovado magacín “América Hoy” para 2026, Jazmín Pinedo confirmó que se encuentra en conversaciones con América Televisión para definir la renovación de su contrato. En redes sociales, la productora Pati Lorena señaló que el nombre de Pinedo suena fuerte para liderar la nueva etapa del programa, tras la salida de GV Producciones de la producción.

Con la reciente salida de Ethel Pozo del magazine matutino, el nombre de Jazmín Pinedo suena fuerte como nueva conductora, pero ella misma prefiere mantener la intriga y asegura que aún no hay nada confirmado (Instagram)

Frente a estas versiones, la presentadora expresó su gratitud hacia el canal y aclaró que, aunque actualmente negocia su continuidad, aún no hay un proyecto confirmado. “Me encantaría seguir en América, actualmente venimos teniendo conversaciones para definirlo, ya que mi contrato se termina ahorita. Agradezco la confianza del canal que siempre me tiene en cuenta para nuevos proyectos, pero aún nada está definido”, declaró la conductora a finales del 2025.

Pinedo también enfatizó que analiza cada propuesta laboral con detenimiento, considerando el impacto que sus decisiones pueden tener en su hija y su entorno familiar. “En más de una ocasión he rechazado proyectos, siempre suelo analizar bastante las cosas, me gusta tomarme mi tiempo para estar segura. Además, pesa mucho cómo impactan las decisiones en la vida de mi hija y los que amo. No pienso solo en el momento sino de cara al futuro”, sostuvo.

Jazmín Pinedo se mantiene como una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana, combinando una carrera mediática con proyectos personales y familiares. La conductora destacó que disfruta de los logros obtenidos hasta el momento y mantiene la expectativa de seguir creciendo en su carrera.

Pinedo explicó que sus decisiones laborales están marcadas por el impacto en su hija y su familia, un criterio clave en medio del reordenamiento televisivo. (Instagram)