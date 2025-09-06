Jazmín Pinedo y Jesús Neyra se reencuentran en entrevista y tienen particular reacción: “Te me haces conocido”

Jazmín Pinedo tiene particular encuentro con Jesús Neyra. América TV

La presentadora de televisión Jazmín Pinedo y el actor Jesús Neyra protagonizaron un reencuentro inesperado y cargado de humor en el set de “Más Espectáculos”, generando una escena que no pasó desapercibida para la audiencia. Ambos compartieron el set luego de varios años y causaron sorpresa por las bromas y complicidad con la que interactuaron, a pesar de su historia en común.

El encuentro ocurrió durante la visita de Jesús Neyra al programa para promocionar la cuarta temporada de la serie “Luz de Luna”, producción liderada por Michelle Alexander, junto a la actriz Fernanda Llanos. Lo que más llamó la atención fue el modo en que Jazmín Pinedo y Neyra manejaron el momento en pantalla.

Ambos optaron por fingir que no se conocían, lo que dio lugar a un intercambio lleno de bromas y gestos cómplices que despertaron la risa no solo de ellos, sino también del resto del elenco y producción presentes en el set.

Al inicio de la entrevista, Jazmín Pinedo dirigió la palabra a Neyra con un saludo que marcó el tono divertido del reencuentro: “Jesús, bienvenido. Te me haces conocido, creo que te he visto antes”, manifestó, generando una reacción inmediata en el actor, quien respondió: “En algún momento, sí, en algún momento creo que nos hemos cruzado”. Estas declaraciones provocaron carcajadas y dieron pie a un ambiente bastante relajado.

Durante el desarrollo de la entrevista, el diálogo entre ambos dejó en evidencia la confianza y la familiaridad existente. Jesús Neyra relató cómo fue seleccionado para sumarse al elenco de la serie “Luz de Luna”, señalando: “Hice un casting, quedé y me llamó, estaba jugando…”. Fue en ese momento cuando Jazmín Pinedo interrumpió con un comentario irónico: “Play”, lo que desencadenó nuevas risas en el estudio. Neyra replicó: “No creo, ¿por qué?”, a lo que la conductora retrucó: “No sé, se me ocurre”, manteniendo el tono jocoso que caracterizó toda la interacción.

La relación entre Jazmín Pinedo y Jesús Neyra fue ampliamente seguida por los medios de espectáculos. Ambos sostuvieron un noviazgo de más de tres años y su ruptura generó atención mediática. A pesar del tiempo transcurrido y de los rumores que surgieron después de la separación, el reencuentro evidenció que existe una buena relación entre ambos.

La última aparición conjunta con impacto mediático para la expareja se remonta a julio de 2020, cuando las cámaras del programa “Magaly TV, la firme” captaron a Jazmín Pinedo ingresando al edificio donde residía Jesús Neyra y permaneciendo allí hasta la mañana siguiente. Aquella situación instaló rumores sobre una posible reconciliación, pues la conductora ya estaba separada del padre de su hijo Gino Assereto. Sin embargo, Pinedo aclaró poco después, que no existía un vínculo sentimental y reafirmó que estaba soltera.

Pese a que muchos seguidores se ilusionaron con esta posible reconciliación, la presentadora insistió en la amistad que mantenía con el actor y descartó cualquier intento de retomar la relación sentimental.

En la entrevista, Jazmín Pinedo le dio la oportunidad a Fernanda Llanos y Jesús Neyra de hablar de sus personajes en la próxima temporada de la serie “Luz de Luna”. Michelle Alexander, productora de la serie, volvió a apostar por Neyra, quien ya había trabajado en otros proyectos de ficción local y ahora refuerza el elenco ante la expectativa generada por los nuevos episodios.

La entrevista concluyó con un clima distendido y con la sensación de que, pese a los rumores y versiones previas, la relación entre Jazmín Pinedo y Jesús Neyra forma parte de una etapa superada para ambos. El programa cerró su transmisión con agradecimientos a los invitados y sin ahondar detalles sobre su pasado sentimental.

