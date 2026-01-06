Embajador del Reino Unido, Gavin Cook, se despide de Perú y anuncia su traslado a Londres

Fotos de Gavin Cook, embajador de Reino Unido, con Paddington | X

Gavin Cook, embajador del Reino Unido en Perú, anunció su partida del país tras concluir su misión. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el diplomático expresó: “Maletas listas. Despedidas hechas. Lágrimas derramadas. Próxima parada: Londres. Voy a extrañar a mi querido Perú. Gracias por los buenos momentos. Ha sido el honor de mi vida”.

En el texto, Cook agradeció a Perú por la experiencia y manifestó el profundo impacto que le dejó su estadía, declarando que fue el “honor de su vida”. El traslado del diplomático tendrá como destino la capital del Reino Unido.

Las palabras de Gavin Cook reflejaron un cierre de ciclo marcado por emociones intensas y reconocimiento a las vivencias compartidas en el país. Su mensaje destaca la profunda conexión personal y profesional que desarrolló durante su misión, así como el aprecio por las relaciones forjadas.

Acompáñanos en un emotivo recorrido por los 4 años de gestión del Embajador Británico, Gavin Cook, en Perú. Descubre sus momentos más memorables, los logros que marcaron la relación bilateral y las anécdotas que se lleva en el corazón. Instagram

Mrs Su-Lin Garbett-Shiels fue designada como embajadora del Reino Unido ante la República del Perú en reemplazo de Cook. Ella asumirá una nueva función dentro del Servicio Diplomático. Está previsto que Garbett-Shiels inicie su misión en enero de 2026.

Nostálgico adiós

En otro mensaje, Gavin Cook destacó el trato recibido durante su estadía en el país sudamericano. “Perú me recibió con los brazos abiertos y un corazón gigante. Nunca olvidaré la calidez de su gente, su cultura y su historia”, afirmó Cook.

El diplomático compartió una reflexión grabada desde Barranco, uno de sus lugares preferidos en Lima, donde repasó los momentos más significativos de su gestión: “Estoy aquí en uno de los lugares que más me gusta en Lima, en Barranco, para contarles un poquito de mis hitos y momentos favoritos durante mis cuatro años aquí en el Perú como embajador británico. Acompáñame”.

Entre los eventos que consideró más relevantes, Cook mencionó la visita real de la duquesa de Edimburgo, la oportunidad de conocer la biodiversidad amazónica y los avances en sostenibilidad. Destacó la campaña para promover el personaje de Paddington como símbolo de los lazos entre Perú y Reino Unido, y bromeó sobre las confusiones con su apellido: “He recibido un montón de cartas con el apellido cocinero, pero obviamente Gavin Cook es un poquito diferente”.

Gavin Cook, el embajador británico que se rinde ante la gastronomía peruana

Añadió que le gustaría contar con los poderes del autobús nocturno de Harry Potter para superar el tráfico limeño, y subrayó la importancia del equipo de la embajada. Entre los logros institucionales, resaltó la eliminación del régimen de visas, el cierre de brechas de infraestructura a través de proyectos como las escuelas Bicentenario, ANIN y hospitales de alta complejidad, así como los acuerdos comerciales con el CPTPP y el tratado de libre comercio para atraer más inversión al país.

El diplomático enfatizó la conservación de la Amazonía y la inclusión de comunidades indígenas en estos esfuerzos. Recordó la campaña por los 200 años de relaciones bilaterales, la visita a la pampa de Quinua en Ayacucho, y su participación en actividades para promover la equidad de género, especialmente en áreas STEM, junto a organizaciones como WIM en Perú.

Su gusto por la comida peruana

Gavin Cook también celebró la gastronomía peruana y su experiencia en programas como “El gran chef”. Subrayó la inauguración del hospital de alta complejidad en Yungay como un momento “superbonito”, que transformó la vida de la comunidad local.

Durante su paso por Perú, el embajador conoció a reconocidos chefs como Virgilio Martínez, Pía León y Juan Luis de Mérito, así como a artistas peruanos de la talla de Susana Baca y Renato Flores. “Ha sido extraordinario”, afirmó Cook, quien adoptó la palabra “bacán” como favorita y recordó con cariño sus visitas a lugares emblemáticos como las cataratas de Gocta y Juan Cavallica.

Entre sus gustos personales, mencionó el vino tinto y la música de Mauricio Mazones. Al cruzar el Puente de los Suspiros en Barranco, pidió un deseo: “El deseo, obviamente, fue de poder regresar en el futuro a mi querido Perú”.