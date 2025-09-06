Embajador del Reino Unido en Perú apoya al pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “El más rico de toda Latinoamérica”

Gavin Cook, el embajador británico que se rinde ante la gastronomía peruana

Uno más se suma a la fiebre del pan con chicharrón. El embajador del Reino Unido en Perú, Gavin Cook, no dudó en respaldar el tradicional desayuno peruano, que actualmente compite contra la marraqueta chilena en el ‘Mundial de Desayunos’, organizado por el streamer español Ibai Llanos.

A través de sus redes sociales, el diplomático británico compartió una fotografía en la que se le ve a punto de disfrutar un pan con chicharrón, acompañado de su infaltable zarza criolla y ají. La imagen fue publicada con la descripción: “Un pancito con chicharrón... el desayuno más rico de toda Latinoamérica”.

El pan con chicharrón representa la tradición peruana en el Mundial de Desayunos y destaca por el aporte proteico y nutricional de la carne de cerdo. Foto: Composición Infobae Perú

Las reacciones no tardaron en llegar. Decenas de internautas agradecieron el gesto y celebraron el apoyo a la gastronomía nacional. “Perú es clave”, “embajador, usted sí sabe”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

Otros incluso sugirieron que el Reino Unido debería impulsar la gastronomía peruana para que llegue a todos los rincones del mundo.

Gavin Gook y la comida peruana

No es la primera vez que Gavin Cook se declara fanático de la gastronomía nacional. Desde su llegada al país, ha mostrado un entusiasmo especial por los platillos que prueba y, casi sin proponérselo, se ha convertido en un verdadero embajador de la cocina peruana.

En su cuenta de X ha compartido varias de sus experiencias culinarias. “¡Gracias por sus recomendaciones! Elegí humita de queso, cecina ahumada con maduro y quesillo con miel de caña. Estuvo riquísimo”, escribió en una de sus publicaciones, acompañada de fotografías que reflejan su gusto por los sabores locales.

(Captura: cuenta X de la Embajada del Reino Unido en Perú)

La Embajada del Reino Unido en Perú reforzó esta faceta gastronómica al difundir un video en el que Cook se muestra no solo como comensal, sino también como cocinero. El recorrido incluyó tres restaurantes del distrito limeño de Surquillo: Entre Kausas, Chicharronería Rodri y Picarones Valeri.

El pan con chicharrón en el ‘Mundial de Desayunos’

El tradicional pan con chicharrón, orgullo de la mesa peruana, alcanzó la semifinal del “Mundial de Desayunos” organizado por el popular streamer español Ibai Llanos. En esta etapa, se enfrenta a la marraqueta con palta de Chile, acompañada de sopaipillas con pebre y té, en un duelo que mantiene en vilo a miles de seguidores de la gastronomía latinoamericana.

El torneo, que busca responder a la gran pregunta de cuál es el mejor desayuno del mundo, ha generado millones de votos en redes sociales. El pan con chicharrón, elaborado con pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y zarza criolla, ha sido el gran favorito de los peruanos. En los octavos de final superó a México con 2.5 millones de votos frente a 1.2 millones obtenidos por los chilaquiles. Luego, en cuartos, venció a Ecuador en un ajustado enfrentamiento: 8.1 millones contra 7.8 millones del bolón verde con encebollado.

El Castillo de Chancay integra la tradición del pan con chicharrón a su propuesta turística con degustaciones exclusivas para los visitantes. - Crédito: Andina

Para esta semifinal, Perú presenta su clásico pan con chicharrón reforzado con tamal y café pasado. El ganador de esta ronda se enfrentará en la gran final al vencedor entre Venezuela y Bolivia.

Las votaciones se realizan en Instagram y TikTok, donde Ibai suma más de 35 millones de seguidores.