Perú

El aumento de la UIT en 2026: implicancias tributarias que no deben pasarse por alto

El aumento de la UIT no debe analizarse únicamente desde una perspectiva de mayor carga. También existen efectos positivos asociados a la ampliación de ciertos límites de deducción y beneficios tributarios

UIT
UIT

El ajuste anual de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es una de las decisiones más relevantes dentro del calendario fiscal peruano, aunque muchas veces no recibe la atención que merece fuera del ámbito especializado. Para el 2025, la UIT fue fijada en S/ 5.350, registrando un incremento respecto al año anterior. Este cambio, que sirve como base para múltiples cálculos tributarios y administrativos, tendrá efectos que se proyectan hacia el 2026 y que impactan tanto en empresas como en personas naturales.

La UIT cumple una función estructural dentro del sistema tributario, ya que es utilizada como referencia para determinar montos de impuestos, límites de deducciones, sanciones, beneficios fiscales y obligaciones formales. En ese sentido, cualquier variación en su valor no es un ajuste aislado, sino un factor que configura diversas reglas del juego tributario desde el inicio del ejercicio fiscal. Comprender su alcance permite anticipar impactos y reducir riesgos asociados al incumplimiento.

Uno de los principales efectos del aumento de la UIT se refleja en el Impuesto a la Renta. Las escalas aplicables a trabajadores dependientes e independientes se ven modificadas, lo que puede generar variaciones en los montos a pagar, en las retenciones mensuales y en las deducciones permitidas. Para las personas naturales, esto implica la necesidad de revisar sus ingresos proyectados, su nivel de gastos deducibles y la forma en que el nuevo valor puede influir en su carga tributaria anual.

En el caso de las empresas, el impacto es igualmente relevante. El incremento de la UIT puede alterar los límites que definen la aplicación de determinados regímenes tributarios, así como los topes vinculados a obligaciones contables, reportes financieros y exigencias formales. Esto cobra especial importancia para las micro, pequeñas y medianas empresas, que podrían cambiar de categoría sin advertirlo, asumiendo nuevas responsabilidades en materia de registros, declaraciones y fiscalización.

Otro aspecto clave está relacionado con las multas y sanciones administrativas. Dado que estas se calculan en función de la UIT, cualquier infracción ante entidades como la SUNAT o la SUNAFIL se encarece automáticamente. Errores en declaraciones juradas, incumplimientos de plazos, omisiones de información o deficiencias en la documentación pueden traducirse en sanciones más elevadas, incrementando el riesgo financiero para contribuyentes y empresas que no hayan ajustado sus procesos internos a tiempo.

Desde una perspectiva de gestión, este contexto exige mayor orden y control. La actualización de sistemas contables, la revisión de cronogramas tributarios y la correcta interpretación de la normativa vigente se vuelven elementos clave para evitar contingencias. En muchos casos, los riesgos no provienen de prácticas indebidas, sino de desconocimiento o falta de actualización frente a cambios normativos.

No obstante, el aumento de la UIT no debe analizarse únicamente desde una perspectiva de mayor carga. También existen efectos positivos asociados a la ampliación de ciertos límites de deducción y beneficios tributarios. Una adecuada planificación fiscal permite identificar estos espacios y utilizarlos de manera eficiente, siempre dentro del marco legal, para optimizar la posición tributaria y evitar pagos innecesarios o excesivos.

De cara al 2026, el incremento de la UIT debe entenderse como una oportunidad para fortalecer la cultura de cumplimiento y optimizar la gestión tributaria, más que como un simple ajuste numérico. En un contexto de creciente fiscalización apoyada en herramientas tecnológicas, análisis de datos y cruces de información automatizados por parte de la administración tributaria, contar con información actualizada, proyecciones financieras realistas y asesoría especializada se vuelve un factor determinante para la toma de decisiones informadas y sostenibles. Comprender el verdadero alcance de la UIT permite no solo cumplir con la normativa vigente, sino hacerlo con mayor previsión, eficiencia operativa y responsabilidad fiscal.

