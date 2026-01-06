Perú

Bajada de Reyes hoy 6 de enero: así se celebra esta festividad religiosa en diversas partes del Perú

En diversas regiones peruanas, este día se celebra con desfiles y representaciones que evocan la llegada de los Reyes Magos, integrando elementos de la cultura local y promoviendo la participación comunitaria

Guardar
La Bajada de Reyes en
La Bajada de Reyes en Perú es una festividad religiosa que se celebra con cabalgatas y danzas el 6 de enero. Es un día esperado por las comunidades peruanas, que se unen para revivir la adoración a los Reyes Magos. (Andina)

Cada 6 de enero, millones de personas en el mundo celebran la Bajada de Reyes Magos, una festividad religiosa que rememora la adoración de los tres sabios que, guiados por una estrella, viajaron a Belén para ofrecerle regalos al Niño Jesús.

En Perú, este día está marcado por una serie de celebraciones populares que incluyen cabalgatas, danzas y el tradicional reparto de dulces a los niños. Este año, la festividad tendrá lugar el martes 6 de enero, un día esperado por muchos en las comunidades de Lima, Arequipa, Ayacucho e Ica.

Un recorrido lleno de magia

A lo largo de Perú,
A lo largo de Perú, la tradición cobra vida con los desfiles de los Reyes Magos, quienes, montados a caballo, alegran a las familias con dulces y danzas. Las festividades no solo son religiosas, sino una verdadera fiesta popular. (Andina)

En varias regiones del país, los Reyes Magos, personificados por voluntarios y autoridades locales, recorren las calles montados a caballo en una serie de desfiles que son seguidos con entusiasmo por grandes y chicos.

La tradición cobra vida en Lima y Arequipa, donde no solo los cuerpos de seguridad participan en la festividad, sino que los ciudadanos se suman con danzas, comidas típicas y música.

Durante el recorrido, los Reyes distribuyen caramelos a los niños, quienes esperan con ansias este momento lleno de magia y alegría.

Los símbolos detrás de la Bajada de Reyes

Los regalos de los Reyes
Los regalos de los Reyes Magos — oro, incienso y mirra — representan la realeza, divinidad y humanidad de Jesús. Esta tradición, celebrada el 6 de enero, tiene un profundo significado religioso que trasciende generaciones.  (Andina)

Esta tradición no solo se celebra con alegría, sino que también tiene un profundo significado religioso. La historia bíblica relata cómo los tres Reyes Magos —Melchor, Gaspar y Baltasar— llegaron a Belén para rendir homenaje a Jesús con tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra.

El oro representaba la realeza de Jesús, el incienso su divinidad y la mirra, asociada con el sufrimiento, simbolizaba su humanidad.

Este acto de adoración es interpretado como el reconocimiento de los Reyes Magos a la universalidad de Cristo, un mensaje de paz para todas las naciones.

El origen de la festividad y su significado cultural

En Perú, la Bajada de
En Perú, la Bajada de Reyes tiene diferentes tradiciones, pero todas coinciden en el acto de venerar al Niño Jesús. En Ica y Ayacucho, se celebran danzas y se recogen donaciones para mantener la memoria de los Reyes Magos. (Andina)

La Bajada de Reyes tiene sus raíces en el evangelio de Mateo, que describe el viaje de los sabios que venían de Oriente. En Perú, las tradiciones han variado según la región, pero todas coinciden en el acto de veneración al Niño Jesús.

En Ica, por ejemplo, la festividad se celebra con danzas tradicionales como la de los Negritos y Pallitas, en la que los bailarines rinden homenaje al Niño Jesús en los diversos nacimientos dispuestos en las instituciones públicas.

En Ayacucho, los habitantes cumplen una promesa de recoger las figurillas de los Reyes Magos y donar dinero para las celebraciones del próximo año, manteniendo viva la memoria de este importante evento.

Un día para los más pequeños

La Bajada de Reyes está
La Bajada de Reyes está marcada por la alegría de los niños, quienes esperan recibir dulces y participar en las festividades. Las familias siguen la tradición de mover las figuras de los Reyes Magos hacia el pesebre. (El Peruano)

La Bajada de Reyes tiene un marcado enfoque en los niños, quienes esperan con ilusión la llegada de los Reyes para recibir dulces y disfrutar de un día lleno de alegría.

En algunos lugares, las familias mantienen la tradición de colocar las figuras de los Reyes Magos en el nacimiento, moviéndolas progresivamente hasta que el 6 de enero estén frente al Niño Jesús.

Este gesto simboliza la llegada de los Reyes al pesebre. En algunos hogares, los padrinos tienen la tarea de “bajar” las figuras y prepararlas para ser guardadas hasta el próximo diciembre, asegurando así que la tradición se mantenga viva.

El 6 de enero, las comunidades peruanas se visten de gala para celebrar una de las festividades religiosas más entrañables del año. La Bajada de Reyes Magos no solo es una celebración religiosa, sino también un evento cultural que sigue reuniendo a miles de personas, destacando el valor de las tradiciones que se transmiten de generación en generación.

Más información:

¿Por qué Lima es considerada una ciudad religiosa?

Lima es considerada una ciudad religiosa debido a su vínculo con la fe católica, que se remonta a su fundación en 1535 por los conquistadores españoles. Durante la época colonial, se construyeron numerosas iglesias, conventos y monasterios que reflejan la influencia de la evangelización. Destacan monumentos como la Catedral de Lima, el Convento de San Francisco y el Santuario de Santa Rosa de Lima.

Además, la ‘Ciudad de los Reyes’ es conocida por sus tradiciones religiosas, como la procesión del Señor de los Milagros, una de las más grandes del mundo. Esta devoción, junto con otras festividades como las dedicadas a Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, refuerza su identidad espiritual.

Temas Relacionados

Bajada de ReyescelebracionesLimaperu-historias6 de enero

Más Noticias

Magaly Medina revela por qué decidió operarse en Argentina y no en Perú: “Los resultados no me gustaron”

La conductora de Magaly TV La Firme explicó que tras una exhaustiva búsqueda decidió someterse a un deep plane facelift en Argentina

Magaly Medina revela por qué

Jossmery Toledo se roba las miradas en su ingreso a ‘El rancho de Destino’ en Miami: “La que estaban esperando”

El reality reúne a 16 influencers de distintos países que competirán por un premio de 50 mil dólares

Jossmery Toledo se roba las

De no creer en el matrimonio a pedirle la mano a Angie Arizaga frente al Coliseo Romano: como Jota Benz cambió al conocerla

Antes de su romántica pedida de mano en Roma, el exchico reality tuvo un largo historial amoroso dentro de los programas de competencia

De no creer en el

Angie Arizaga y Jota Benz: cómo nació su historia de amor, cuántos años llevan juntos y por qué se casarán

Desde su primer acercamiento en ‘Esto es guerra’ hasta la pedida de mano en Roma, así evolucionó la relación de la modelo y el cantante

Angie Arizaga y Jota Benz:

Felipe Chávez anotó su primer gol con el equipo profesional del Bayern Múnich: el peruano tuvo gran definición de ‘9′

‘Pippo’ tuvo una presentación redonda en el choque ante RB Salzburgo, donde también asistió para la victoria 5-0 de su elenco

Felipe Chávez anotó su primer
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de deudos de víctimas

Abogado de deudos de víctimas en protestas tras desactivación de equipo especial: “Es un día negro para el Ministerio Público”

Mario Vizcarra anuncia apelación tras tacha de su candidatura por condena de peculado: “Buscan sacarme de carrera”

Alejandro Salas acusa de “incongruente” al JEE por dejar fuera a ‘Perú Primero’ luego de admitir candidatura de Mario Vizcarra

Tomás Gálvez cumplió su amenaza y desactivó los equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos: “Ya están disueltos”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina revela por qué

Magaly Medina revela por qué decidió operarse en Argentina y no en Perú: “Los resultados no me gustaron”

Jossmery Toledo se roba las miradas en su ingreso a ‘El rancho de Destino’ en Miami: “La que estaban esperando”

De no creer en el matrimonio a pedirle la mano a Angie Arizaga frente al Coliseo Romano: como Jota Benz cambió al conocerla

Angie Arizaga y Jota Benz: cómo nació su historia de amor, cuántos años llevan juntos y por qué se casarán

Santiago Suárez se sincera, entre lágrimas, tras denuncia de abuso sexual: “Mi vida quedó en pausa, desaparecieron los proyectos”

DEPORTES

Felipe Chávez anotó su primer

Felipe Chávez anotó su primer gol con el equipo profesional del Bayern Múnich: el peruano tuvo gran definición de ‘9′

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo

Universitario vs Soan: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Pedro García hizo crucial revelación sobre la transmisión de los partidos de Universitario en la Liga 1: “Vi una posibilidad de entendimiento”