Chorrillos: padres buscan desesperadamente a adolescente de 15 años que escapó tras ser llevada a una comisaría

Padres denuncian negligencia policial tras fuga de adolescente en comisaría de Chorrillos. Video: Buenos Días Perú

La angustia no da tregua. Una adolescente de 15 años permanece desaparecida desde hace una semana luego de escapar, por segunda vez, en plena presencia policial. Sus padres la habían encontrado y acudieron a la comisaría de Chorrillos para realizar las diligencias, pero la menor salió corriendo por la puerta del local policial sin que nadie lograra detenerla. Desde entonces, la familia la busca sin descanso y clama por ayuda.

Según relataron Antony y Génesis, padres de la adolescente, todo ocurrió el pasado 13 de diciembre tras un problema familiar. Ese día, le prohibieron salir a jugar, pero la menor salió de casa rumbo a una bodega y luego ingresó a un restaurante del distrito de Chorrillos. Los propietarios del local, al notar la situación, llamaron a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Efectivos policiales llegaron al lugar y trasladaron a la menor junto a sus padres a la comisaría de Chorrillos para realizar las diligencias correspondientes. Sin embargo, al descender del patrullero, la adolescente salió corriendo por la puerta de la dependencia policial y se perdió de vista.

Padres recorren distritos en busca de su hija de 15 años que escapó de comisaría. Foto: Buenos Días Perú

“No intentaron perseguirla”, denuncian los padres

La madre narró entre lágrimas que, mientras los agentes le pedían los datos de su hija, la menor escapó sin que nadie intentara detenerla. “Cuando nos bajamos del patrullero, la niña salió corriendo. Me preguntaban los datos y yo me quedé llorando. No intentaron perseguirla. Solo queremos que regrese, no queremos que esté sola”, declaró a El Dominical.

El padre también responsabilizó a la Policía por lo ocurrido y denunció una presunta negligencia que habría facilitado la desaparición. “Cuando llegué a la comisaría encontré a mi esposa llorando. Una vez que abrieron la puerta del patrullero, mi hija se fue corriendo. ¿Dónde estás, mi amor? Te amamos mucho”, dijo entre sollozos en declaraciones al programa Buenos Días Perú.

Una adolescente deportista y muy querida

La familia asegura que la menor, identificada como Valeria Alejandra, es una adolescente aplicada y deportista. Su padre mostró las medallas que ganó como nadadora y un peluche con el que solía dormir. “Aquí están los triunfos que mi hija ha logrado. Si hicimos algo mal, perdónanos. También te perdonamos por lo que haya pasado, pero regresa. No nos dejes solos”, expresó.

Desde su desaparición, Antony recorre diariamente varios distritos en bicicleta en busca de cualquier rastro de su hija, mientras la familia afirma no haber recibido información concreta sobre los avances en la búsqueda.

Los padres aseguran que la adolescente salió corriendo sin que ningún agente la persiguiera. Piden ayuda urgente para encontrarla. Foto: Buenos Días Perú

Piden intensificar la búsqueda y apoyo ciudadano

Los padres exigen explicaciones por lo ocurrido fuera de la comisaría y piden que se intensifiquen las labores de búsqueda. “Más allá de las responsabilidades, lo más importante es encontrarla”, señalan.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la adolescente puede comunicarse de manera responsable al 965 985 140.

Menor de 15 años desaparecida en Chorrillos. Foto: Buenos Días Perú

¿Qué hacer cuando desaparece un menor en Perú?

En casos de desaparición de menores, la denuncia debe realizarse de inmediato en cualquier dependencia policial del país. No es necesario esperar 24 horas. Puede hacerse en una comisaría, una Depincri o, en Lima, en la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP.

Según el Ministerio del Interior, la Policía es la entidad encargada de activar la Alerta Amber, un mecanismo de búsqueda urgente que se difunde masivamente durante 72 horas cuando el caso cumple los criterios del Decreto Legislativo N.° 1428.

Para presentar la denuncia, se debe llevar una fotografía reciente del menor y brindar toda la información posible. Además, cualquier dato que ayude a la ubicación puede comunicarse gratuitamente a la Línea 114 o a través del portal oficial desaparecidosenperu.policia.gob.pe, donde también se publican las alertas vigentes.