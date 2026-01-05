Qué se celebra el 5 de enero en el Perú: una fecha clave para los giros políticos y sociales

La historia de esta fecha sintetiza hechos que abarcan cambios estructurales, liderazgos nacientes, caídas de gobiernos y reconocimientos capaces de modificar el escenario político y social del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 5 de enero reúne hechos decisivos en la historia peruana. En esta fecha nacieron Nicolás de Piérola y Manuel González Prada, figuras centrales del pensamiento y la política entre los siglos XIX y XX.

También se recuerda la Batalla de La Palma, que aceleró la caída del gobierno de José Rufino Echenique y dio inicio a reformas impulsadas por Ramón Castilla. Ese día se conmemora además la fundación de Iquitos como puerto fluvial amazónico, clave para su desarrollo económico.

El calendario incluye la renuncia a la presidencia de Mariano Ignacio Prado, la muerte del bandolero Luis Pardo Novoa, el homenaje a Fermín Tangüis por salvar la industria algodonera y el fallecimiento de Javier Valle-Riestra, jurista y político influyente.

5 de enero de 1839 – nace Nicolás de Piérola, político que marcó el Perú en el siglo XIX

La fecha recuerda el nacimiento de un político que marcó el rumbo del país, desde la guerra con Chile hasta el inicio de la República Aristocrática. (BNP)

José Nicolás Baltazar Fernández de Piérola y Villena nació el 5 de enero de 1839 en Arequipa y se convirtió en una figura central de la política peruana de fines del siglo XIX.

Fue presidente del Perú en dos etapas, primero de facto durante la guerra con Chile entre 1879 y 1881, y luego como líder constitucional de 1895 a 1899. En su segundo mandato implementó reformas económicas y políticas que contribuyeron a la estabilidad del país y al periodo conocido como República Aristocrática.

Antes de ello, fue ministro de Hacienda, fundó el Partido Demócrata y lideró movimientos revolucionarios que moldearon su carrera pública.

5 de enero de 1844 – nace Manuel González Prada, intelectual clave que renovó el pensamiento político y literario del Perú

González Prada vino al mundo un 5 de enero y se convirtió en un intelectual decisivo tras la Guerra del Pacífico, enfrentando al orden tradicional. (Adolfo Dubreuil)

Manuel González Prada nació el 5 de enero de 1844 en Lima y fue uno de los intelectuales más influyentes del Perú de fines del siglo XIX e inicios del XX. Destacó como ensayista, poeta y pensador crítico del orden político, social y religioso de su tiempo.

Tras la Guerra del Pacífico, asumió una postura radical contra la clase dirigente, denunciando la corrupción, el militarismo y el atraso estructural del país.

Su pensamiento evolucionó hacia el anarquismo y defendió con firmeza la justicia social, la educación laica y la dignidad indígena. Fue director de la Biblioteca Nacional y su obra influyó decisivamente en generaciones posteriores de escritores y reformistas.

5 de enero de 1855 – La Batalla de La Palma, el combate que selló la caída del régimen de José Rufino Echenique

La derrota del régimen conservador quedó sellada en La Palma, un combate decisivo ocurrido a las afueras de Lima. (BNP)

La Batalla de La Palmase libró el 5 de enero de 1855 en las afueras de Lima y fue un episodio decisivo de la revolución liberal encabezada por Ramón Castilla contra el gobierno de José Rufino Echenique.

El enfrentamiento culminó con la derrota de las fuerzas oficiales y precipitó el colapso del régimen, cuestionado por denuncias de corrupción y autoritarismo.

Tras la victoria, Castilla ingresó a la capital y asumió el poder, iniciando un periodo de reformas políticas y sociales. La batalla marcó el fin de una etapa conservadora y abrió paso a cambios que redefinieron la vida republicana del Perú.

5 de enero de 1864 – se funda Iquitos, de misión amazónica a puerto fluvial clave en la historia del Perú

El 5 de enero de 1864 marcó el nacimiento de Iquitos como puerto fluvial, punto de partida de su desarrollo amazónico y comercial. (Andina)

Iquitos tiene un origen que se remonta a 1757, cuando los jesuitas fundaron la reducción de San Pablo de los Napeanos, asentamiento que con el tiempo adoptó el nombre del pueblo Iquitos.

Durante el siglo XVIII, el caserío fue consolidándose en la ribera amazónica. El 5 de enero de 1864 marcó un punto decisivo con la llegada de los vapores de la Marina Peruana por orden del presidente Ramón Castilla, hecho que estableció a Iquitos como puerto fluvial estratégico.

Este hito impulsó su desarrollo, favoreció el comercio, el auge del caucho y su posterior designación como capital de Loreto.

5 de enero de 1868 – La renuncia de Mariano Ignacio Prado al poder, un momento clave en la política peruana del siglo XIX

Presionado por conflictos y rebeliones, Prado dejó la presidencia tras desembarcar en el Callao, marcando un giro en el poder. (BNP)

Mariano Ignacio Prado, militar y político peruano que ejerció el poder desde 1865, enfrentó en 1867 crecientes conflictos internos después de su breve presidencia constitucional y de la promulgación de la nueva carta magna.

El descontento popular y diversas rebeliones forzaron su regreso al país, pero perdió apoyo y se vio presionado a dejar el cargo.

El 5 de enero de 1868, tras desembarcar en el Callao, decidió renunciar a la presidencia en favor del general Luis La Puerta y se exilió en Chile, marcando el fin de su primer periodo en el mando y un giro significativo en la vida política nacional.

5 de enero de 1909 – La muerte de Luis Pardo Novoa, bandolero popular que desafió la justicia y abrazó la leyenda

Rodeado por fuerzas del orden, Pardo Novoa murió en una cueva, cerrando una vida que trascendió como mito popular. (Retina Latina)

Telmo Luis Pardo Novoa, nacido el 19 de agosto de 1874 en Chiquián (Ancash), fue un personaje popular peruano que vivió al margen de la ley tras vengar la muerte de su padre.

Se convirtió en un forajido que muchos habitantes veían como defensor frente a abusos de los poderosos, ganando apoyo entre pobladores locales.

Su vida de rebeldía terminó el 5 de enero de 1909 cuando fue rodeado por fuerzas del orden en una cueva en los límites de Bolognesi y Cajacay, donde murió tras intentar escapar. Su figura trascendió como símbolo de justicia social, generando relatos y homenajes con el paso del tiempo.

5 de enero de 1924 - Fermín Tangüis recibe la Medalla de Oro del Congreso por salvar la industria algodonera peruana

El reconocimiento a Fermín Tangüis destacó el aporte que salvó a la industria algodonera peruana de una crisis devastadora. (Andina)

El 5 de enero de 1924, el Congreso Peruano otorgó su Medalla de Oro a Fermín Tangüis en reconocimiento a su decisiva contribución a la agricultura nacional.

Frente a una grave crisis causada por la plaga del Cotton Wilt, que amenazaba con desaparecer el algodón, Tangüis desarrolló tras años de trabajo una semilla resistente y de fibra más larga y fuerte.

Su descubrimiento permitió recuperar la producción, impulsó las exportaciones y transformó la economía de los valles costeros. El llamado algodón Tangüis, conocido como oro blanco, se difundió rápidamente y aseguró la continuidad de una industria clave para el país.

5 de enero de 1932 – nace Javier Valle-Riestra, destacado abogado constitucionalista y político peruano

Valle-Riestra dejó una huella profunda en la política peruana desde el Parlamento y la Asamblea Constituyente de 1979. (Andina)

Javier Valle-Riestra, nacido el 5 de enero de 1932 en Lima, fue un destacado abogado constitucionalista y figura política del Perú. Integrante del Partido Aprista Peruano, ocupó múltiples cargos públicos, entre ellos senador, diputado, congresista y presidente del Consejo de Ministros en 1998 durante el gobierno de Alberto Fujimori.

También fue miembro de la Asamblea Constituyente que redactó la Carta Magna de 1979 y defendió la incorporación de instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Garantías Constitucionales.

A lo largo de su vida promovió la defensa de la democracia y los derechos humanos, dejando una huella significativa en la política y el derecho del país.