¿Cómo así el Perú pasó de 29 a 625 pagos digitales per cápita en apenas una década? El BCR lo explica

Los pagos digitales en Perú aumentan de forma significativa gracias a la adopción de canales electrónicos y billeteras digitales.

El uso de pagos digitales ha experimentado un crecimiento exponencial en el Perú durante los últimos cinco años. Según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el número de pagos digitales realizados por persona adulta pasó de 90 en 2021 a 625 en el año 2025.

Esta expansión equivale a que cada adulto realiza aproximadamente 1,7 pagos digitales diarios, lo que refleja un profundo cambio estructural en los hábitos de pago de los peruanos.

BCR: Pagos digitales en Perú se han multiplicado por 7 desde 2021

El BCR explica que este proceso de digitalización se ha visto impulsado principalmente por la masificación de las billeteras digitales y el uso creciente de tarjetas de pago, herramientas que han facilitado transacciones cotidianas incluso en segmentos donde tradicionalmente predominaba el uso del efectivo.

El panorama actual, según el máximo ente emisor, muestra una población cada vez más familiarizada y confiada en los medios de pago electrónicos:

2015 : 29 pagos digitales per cápita.

2016 : 29 pagos digitales per cápita.

2017 : 32 pagos digitales per cápita.

2018 : 38 pagos digitales per cápita.

2019 : 39 pagos digitales per cápita.

2020 : 55 pagos digitales per cápita.

2021 : 90 pagos digitales per cápita.

2022 : 151 pagos digitales per cápita.

2023 : 256 pagos digitales per cápita.

2024 : 439 pagos digitales per cápita.

2025: 625 pagos digitales per cápita.

Este notable avance de los pagos digitales en Perú ha sido acompañado y sustentado por medidas regulatorias orientadas a fortalecer la infraestructura financiera del país, precisa el comunicado.

Según el BCR, entre los factores fundamentales que han permitido esta expansión se encuentra la modernización del marco normativo, lo que ha posibilitado el ingreso de nuevos actores al ecosistema digital y el desarrollo continuo de instrumentos y canales de pago innovadores.

El Banco Central de Reserva del Perú impulsa nuevas regulaciones para fortalecer la seguridad y eficiencia en el sistema de pagos digitales.

Un nuevo reglamento del Sistema Nacional de Pagos para Perú

Un hito importante en este proceso de transformación digital es la reciente publicación del Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos por parte del BCRP.

Este reglamento, que entrará en vigencia el 1 de abril de 2026, busca establecer un marco regulatorio más flexible y alineado con los avances tecnológicos y las necesidades actuales del mercado. Entre sus principales características, destacan:

Principios de un marco regulatorio basado en servicios : El nuevo enfoque regula no solo los pagos inmediatos, sino también la iniciación de pagos y los servicios de adquirencia de pagos.

Estandarización de condiciones de acceso : Facilita la entrada de nuevos Proveedores de Servicios de Pago que cumplan con estándares elevados de seguridad y calidad.

Mayor interoperabilidad : Fomenta la conectividad entre diferentes servicios y operadores del sistema.

Nuevos lineamientos sobre ciberseguridad, transparencia y comisiones : Garantiza la protección de los usuarios y contribuye a la confianza en el uso de canales digitales.

Herramientas modernas de supervisión y un marco actualizado de infracciones y sanciones.

La implementación del reglamento tiene como objetivo promover un sistema de pagos más inclusivo, eficiente y seguro, en línea con el crecimiento vertiginoso que experimenta el sector en el país.

Con estas acciones, el BCRP continúa fortaleciendo las bases para un ecosistema financiero más moderno y equitativo, consolidando un Perú cada vez más digital y preparado para los retos del futuro.