La controversia en torno al despido de una empleada del RBB Brito Hotel de Tarapoto tras la viralización de una transmisión con el streamer Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata, sumó un nuevo capítulo. La joven, quien se volvió el centro de la conversación en redes sociales por su participación en una broma durante una transmisión en vivo, decidió pronunciarse y ofrecer disculpas públicas. “Todo fue mi culpa por haber permitido eso”, sostuvo en un video difundido a través de su cuenta de TikTok.

El incidente se produjo cuando Cristorata le pidió a la trabajadora que le ofreciera papas fritas de un carrito de servicio en el hotel. El momento, transmitido en directo por la plataforma Kick, alcanzó gran repercusión en internet. Aunque el creador de contenido aclaró que la situación “fue armada”, el hotel resolvió finalizar el vínculo laboral con la empleada, una decisión que generó debate en línea y numerosas reacciones.

En su mensaje, la joven reconoció que se sintió superada por el contexto y la presión que implicaba la presencia de cámaras. “No supe cómo reaccionar ese momento, también hubo las cámaras, fue una presión que yo sentí, pero no fue la manera en la que tuve que reaccionar, o sea, no fue de manera ética, ni profesional en la que estuve haciendo las cosas”, afirmó.

Trabajadora de hotel de Tarapoto rompe su silencio luego de ser despedida por broma de Cristorata: “Todo fue mi culpa”

La extrabajadora expresó su pesar por las consecuencias que tuvo el incidente tanto para su empleo como para la imagen del RBB Brito Hotel de Tarapoto.

“Tengo que saber qué es lo que estoy haciendo y también respetar en dónde estoy trabajando, quiénes me están dando la oportunidad. Y bueno, solamente quería también pedirte disculpas por esa razón. Me siento muy mal porque decepcioné muchas personas, decepcioné al lugar donde estaba trabajando, al equipo que estaba conmigo y a las personas externas que también estuvieron para mí”, añadió en su declaración.

CristoRata defendió a trabajadores despedidos tras video viral en hotel

Cristopher Puente Viena, conocido como CristoRata, se pronunció luego de que el hotel RBBBrito de Tarapoto despidiera a dos trabajadores tras la viralización de un video en el que se lo ve probando papas fritas de un carrito de servicio. La administración del hotel tomó la decisión luego de que el clip circulara en redes sociales, señalando la separación inmediata de los empleados involucrados.

CristoRata, a través de una transmisión en vivo, explicó que la comida no era para otro huésped, sino para su pareja. “Siento que también es injusto porque yo estaba probando dos papitas de algo que estaba llevando a la habitación, que es la habitación de mi novia”, señaló el streamer. Agregó que el personal sabía que el pedido era para su pareja y que “obviamente era chongo de que hacíamos creer que esa comida era de otras personas y yo probaba”, en referencia al tono humorístico de sus contenidos.

El streamer lamentó que las consecuencias hayan recaído en los empleados, quienes, según él, solo siguieron el juego durante la grabación. “Voy a ayudarles a encontrar un trabajo en un hotel de Tarapoto. Van a tener un mes de vacaciones, quiero que los dos piensen y se decidan en qué trabajo quieren estar que voy a estar consiguiendo el trabajo y pagándoles este mes”, anunció CristoRata, como forma de apoyo a los trabajadores afectados.

CristoRata aclaró por qué probó comida de carrito de servicios de hotel ante despido de trabajadores: “Eso era de mi novia”

Finalmente, el creador de contenido criticó la forma en que el hotel gestionó la situación y sostuvo que la administración debió consultarle antes de tomar cualquier medida: “Creo que el hotel se debió comunicar primero conmigo a preguntarme si esa comida era de mi novia o no antes de tomar la decisión porque yo lo dije”. Hasta el momento, el hotel no ha emitido comentarios adicionales.