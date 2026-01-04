Los comediantes explicaron que han decidido hacer una clara variación en el desarrollo de su show luego de algunas quejas constantes | TikTok

Durante la última grabación de 2025 en el Teatro Canout, los seguidores de Hablando Huevadas recibieron una noticia que marcará un antes y un después en el desarrollo del espectáculo: el retiro definitivo del segmento “Vidas extremas”, una de las dinámicas más reconocidas del show. El anuncio, realizado por Ricardo Mendoza acompañado de Jorge Luna, generó múltiples reacciones entre el público presente.

“Lamentablemente, nos han prohibido tirar harina. La gente de arriba se va a tener que quedar sin su harina”, expresó Mendoza en medio del espectáculo, mientras la audiencia respondía con sorpresa y risas.

La decisión llega tras diversas quejas dirigidas a la producción, principalmente por parte de asistentes de la zona general, ubicada en el segundo piso del recinto, quienes solían recibir víveres y bolsas abiertas de harina como parte de la interacción que caracterizaba a “Vidas extremas”.

El segmento, que buscaba acercar a los conductores con el público de los niveles superiores, se había transformado en un momento esperado de cada función.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza anuncian importante cambio en Hablando Huevadas

Sin embargo, Mendoza dejó en claro que la medida responde a los comentarios recibidos: “Esto ha sido una determinación dado que a algunas personas, no entiendo por qué, no les gustaba”, comentó con ironía, mientras la noticia se difundía entre los asistentes.

La noche de la última función de 2025 se convirtió en un evento simbólico para el ciclo. “Hoy será el último día donde demos víveres”, remarcó el comediante, en un mensaje que su compañero Luna reforzó con gestos de resignación y humor. La eliminación de este bloque plantea nuevos desafíos para el formato y abre la expectativa sobre las alternativas que podrían implementarse en el espectáculo a partir de 2026.

La producción de Hablando Huevadas aún no precisó cuáles serán las nuevas dinámicas que reemplazarán a “Vidas extremas”, aunque la decisión de modificar el show evidencia la incidencia que tienen las opiniones y experiencias del público en la evolución de sus contenidos.

Jorge Luna reveló que le regaló una casa a su madre por Navidad

Jorge Luna protagonizó un momento especial durante el cierre de temporada de Hablando Huevadas. El comediante sorprendió a la audiencia al anunciar el regalo de una casa a su madre por Navidad.

En diálogo con Ricardo Mendoza, su compañero en el exitoso show digital, Luna compartió detalles de la entrega. Ambos conversaron sobre las celebraciones de fin de año, cuando Luna explicó cómo decidió presentar el obsequio. El regalo fue entregado en una pequeña caja que contenía tarjetas con mensajes de agradecimiento y fotografías de distintos ambientes de una vivienda.

La última tarjeta confirmaba el anuncio: la propiedad era para su madre. “Mami… ¿Te imaginas no haberme prestado los 300 soles que te pedí para matricularme en ese primer taller de comedia? ¿Qué sería de mí hoy, si tú no hubieras confiado en mí? Gracias por todo, mamita linda. Esta es tu nueva casa”, leyó Mendoza, según la transmisión de Hablando Huevadas.

Jorge Luna le dio grata sorpresa a su madre.

La reacción de la madre de Jorge Luna fue inmediata. Rompió en llanto al comprender el significado de cada mensaje y la magnitud del obsequio. El propio Luna reconoció que la emoción del momento lo había afectado profundamente tanto durante la preparación como en el instante de la entrega, según relató en el programa.

Durante la transmisión, el comediante recordó el apoyo incondicional que recibió de su madre desde los inicios de su carrera, en especial el préstamo de 300 soles que ella le hizo cuando era joven. Ese monto le permitió inscribirse en su primer taller de comedia, paso inicial en su trayectoria profesional. A partir de esa experiencia, Luna consolidó su carrera hasta posicionarse como uno de los nombres destacados en la escena digital peruana.