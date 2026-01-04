El chef afirma que su objetivo está en impartir conocimiento, por lo que está enfocado en su canal de YouTube, pero destaca que si algún proyecto se alinea a él, lo podría aceptar | Infobae Perú

El chef Giacomo Bocchio asegura que no siente nostalgia por los sets de televisión, aunque no descarta la posibilidad de regresar si aparece un proyecto que coincida con sus intereses profesionales. En conversación con Infobae Perú, Bocchio subraya que su prioridad actual se encuentra lejos de la pantalla chica y más cerca de la enseñanza culinaria a través de su canal de YouTube.

La salida definitiva de Bocchio del programa El Gran Chef Famosos se confirmó en marzo de 2025, tras dos años como jurado. Según informó Infobae Perú, la producción optó por renovar el jurado y designó a Luciano Mazzetti como su reemplazo. Bocchio agradeció la experiencia, aunque dejó claro que su ciclo en el formato televisivo había concluido.

Consultado sobre si extraña la televisión, Bocchio responde de forma categórica: “No la extraño. Últimamente, me están preguntando mucho eso, me imagino que es por el inicio del año”. Destaca que, pese a los rumores, en este momento no existe ninguna negociación concreta para su regreso a la pantalla.

Giacomo Bocchio afirma que no extraña la televisión, pero no le cierra las puertas: “Quita mucho tiempo”

El chef explica que uno de los motivos principales por los que mantiene distancia del medio es el tiempo que demanda la televisión. “Si llega algún proyecto interesante que se alinee a los míos y que me mantenga en mi propio rumbo, porque algo que quita mucho la televisión es tiempo y yo valoro mucho mi tiempo”, señala.

Además, remarca que el ritmo televisivo implica depender de equipos y horarios ajenos: “Dependes del tiempo de muchas personas alrededor de un set de grabación”.

No obstante, Bocchio no cierra del todo la puerta a una eventual propuesta. Asegura que, si se tratara de un espacio enfocado en la transmisión de conocimiento, estaría dispuesto a considerarlo. “Si llega un proyecto así en el que hay transmisión de conocimiento, porque es lo que más me interesa transmitir a mí, si lo escucharía y me parecería interesante”, precisa.

El cocinero enfatiza que su identidad profesional está más ligada a la formación que al entretenimiento: “No es un mundo que yo ya dije nunca más, pero no es mi mundo. Puedo entrar y salir de ese mundo, pero no es mi mundo. Mi mundo es este, mi canal de YouTube y yo soy un hombre que se enfoca en las cosas que quiere y ahorita estoy enfocado en esto”, afirma Bocchio.

Giacomo Bocchio afirma que no extraña la televisión, pero no le cierra las puertas: “Quita mucho tiempo”

La comunidad digital de Giacomo Bocchio

El canal de Giacomo Bocchio en YouTube alcanzó recientemente más de un millón de suscriptores, un hito que el chef peruano considera motivo de orgullo y agradecimiento. Según expresó en diálogo con Infobae Perú, el cocinero atribuye este logro al trabajo conjunto con su esposa, Brenda Dávila, quien cumple un rol fundamental en la gestión y el crecimiento del canal.

“Es un orgullo tremendo. Le doy gracias a Dios. Ha sido un trabajo potente, no buscando merecer algo, sino buscando celebrar algo que es la gastronomía, el amor por el oficio que tenemos. Y hablo en plural porque es un trabajo en equipo en el que principalmente está mi esposa, como mi mano derecha en el área... Así iniciamos los dos”, relató Bocchio.

De acuerdo con su versión, el canal, que inicialmente se centraba en la publicación de recetas, amplió su propuesta para incluir críticas gastronómicas sobre restaurantes y productos locales.

“Algo lindo ha sido que en parte de ese proceso, siempre he estado probando cosas nuevas, con mi esposa, tomamos la decisión de probar este tema de la crítica gastronómica y de una manera muy natural. Que nuestros espectadores puedan ver, un poco más de amplitud de los platos que pedimos”, explicó el chef en declaraciones recogidas por Infobae Perú.

Giacomo Bocchio sueña con dejar un legado en la gastronomía: “Mi vejez la pienso pasar enseñando cocina”. (Facebook: Giacomo Bocchio)

La expansión del canal también implicó una reflexión sobre la forma en que se abordan las críticas. Giacomo Bocchio subrayó que su enfoque se basa en el respeto y la construcción de un diálogo positivo con los involucrados en el sector gastronómico.

“Una crítica respetuosa que busca respeto también”, puntualizó. Según detalló, esta postura ha generado una respuesta favorable entre cocineros y dueños de restaurantes. “A la interna solamente he recibido comentarios positivos de parte de los involucrados y lo manejo a la interna también. Solamente he recibido comentarios muy positivos, de agradecimiento, inclusive de decirme que ha sido como una asesoría”, compartió el chef peruano.

Frente a las eventuales discrepancias o críticas, el cocinero mantiene una posición firme sobre el propósito de su trabajo: “Cuando a alguien no le gusta, me quedo tranquilo porque yo sé que mi intención ha sido dar una crítica educada, respetuosa, coherente y fidedigna. Yo no estoy buscando... Nunca en mi vida he buscado el escándalo”.