Perú

Elecciones Regionales y Municipales 2026: JNE anuncia fechas límite para la renuncia de funcionarios públicos que quieran postular

Las autoridades electas y funcionarios públicos interesados en participar en las elecciones deberán pedir licencias o renunciar a sus cargos varios meses antes

Guardar
En 2026 también se realizarán
En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM).

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció los plazos oficiales y requisitos para que las autoridades y funcionarios públicos presenten correctamente la renuncia o solicitud de licencia sin goce de haber de sus cargos y de esta forma estar habilitados para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Según el cronograma, los comicios para autoridades regionales y municipales se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026 en todo el Perú, por lo que todos los altos funcionarios, autoridades locales y servidores estatales que deseen postular a alguno de estos cargos deberán formalizar su salida o tramitar licencias con varios meses de anticipación para que sus candidaturas sean válidas.

Para altos funcionarios y servidores públicos

Según la resolución del JNE, ministros, viceministros, el contralor general, miembros de organismos electorales y otros altos funcionarios deben presentar su renuncia hasta el martes 7 de abril de 2026, es decir, 180 días antes de los comicios, si desean postular a gobiernos regionales.

Para las candidaturas municipales, estos mismos funcionarios deberán presentar su renuncia como máximo el 16 de junio de 2026, con efectividad a partir del miércoles 5 de agosto.

En 2026 también se realizarán
En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

Para autoridades ya electas

Los gobernadores, vicegobernadores y alcaldes que deseen postular a otros cargos, sean estos regionales o municipales, deben formalizar su renuncia al menos seis meses antes de la elección, es decir, hasta el lunes 6 de abril de 2026. No se requiere aceptación expresa del consejo regional ni del concejo municipal, pero la presentación del documento debe cumplir los procedimientos fijados por el JNE.

En el caso de gerentes regionales, directores y prefectos que aspiren a cargos regionales, deben tramitar licencia sin goce de haber al menos 120 días antes de los comicios, es decir, hasta el lunes 8 de junio de 2026. Esta licencia será válida desde su presentación y su constancia debe incluirse en el expediente de inscripción.

Los funcionarios responsables de administrar fondos públicos o de dirigir empresas estatales tienen como fecha límite para solicitar licencia sin goce de haber el 16 de junio de 2026, con efecto a partir del viernes 4 de septiembre. El comprobante respectivo debe ser añadido al expediente de inscripción.

En 2026 también se realizarán
En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

Para trabajadores y funcionarios de los poderes públicos y de organismos municipales interesados en cargos municipales, la solicitud de licencia sin goce de haber debe realizarse antes del 16 de junio de 2026, con vigencia desde el 4 de septiembre. El trámite exige presentar la constancia, de forma física o digital, ante el Jurado Electoral Especial correspondiente.

Para miembros de las FF.AA. y la PNP

Respecto a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, el requisito es haber pasado a retiro antes del 16 de junio de 2026. Los postulantes deben adjuntar la resolución respectiva, original o copia certificada, a su expediente de inscripción.

En caso de que los gobernadores o alcaldes renuncien para postular, las autoridades respectivas deberán designar reemplazos en un plazo máximo de 10 días hábiles. El alcalde encargado debe solicitar la credencial formal ante el jurado electoral para asumir funciones, de acuerdo con los procedimientos administrativos.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026JNEperu-politica

Más Noticias

Gobierno firma convenio para dar trabajo formal a miles de jóvenes en centros comerciales

El Ministerio de Trabajo y la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) acordaron medida que permitirá el acceso a capacitaciones laborales y certificaciones para jóvenes en diferentes regiones del país

Gobierno firma convenio para dar

Eclipse solar del siglo en 2026: fecha, hora y por qué es considerado extremo este nuevo ‘anillo de fuego’

El fenómeno ocurrirá porque la Luna se encontrará cerca de su apogeo, lo que hará que su tamaño aparente sea menor al del Sol

Eclipse solar del siglo en

Fuego cruzado en Petroperú: “Ejecutivo busca tomar por asalto directorio de la estatal”, denuncian trabajadores

La renuncia de Luis Alberto Canales Gálvez al directorio de Petroperú tras solo 37 días evidencia la inestabilidad y la influencia política en la empresa estatal, señala el sindicato

Fuego cruzado en Petroperú: “Ejecutivo

PNP desarticula dos redes de tráfico de droga en megaoperativo de control territorial en Chorrillos

Más de 300 efectivos participaron en acciones de control territorial que incluyeron incautación de pasta básica de cocaína y controles vehiculares

PNP desarticula dos redes de

DNI electrónico gratis durante todo enero: lugares y los requisitos para ser beneficiario

Este documento es importante porque permite una identificación segura y eficiente, facilita el acceso a servicios públicos y privados, agiliza trámites digitales y presenciales y protege la identidad del ciudadano mediante tecnología avanzada

DNI electrónico gratis durante todo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Critican a Sigrid Bazán por

Critican a Sigrid Bazán por mensaje en contra de la captura de Nicolás Maduro: “Hablas desde el privilegio”

Capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

Estados Unidos administrará Venezuela, anuncia Donald Trump: candidatos presidenciales se pronuncian

Perú Primero denuncia a la presidenta del TC por comentarios sobre Mario Vizcarra

JEE admite tercera tacha contra Mario Vizcarra por su condena por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart se une a

Mario Hart se une a celebración de Korina Rivadeneira tras caída de Nicolás Maduro: “Qué felicidad Venezuela”

Paco Bazán se retracta de haber hecho público su celibato: “Es real, pero no debí decirlo”

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza anuncian importante cambio en Hablando Huevadas

Erick Elera rompe el silencio sobre ‘Mande quien mande’ y revela sus planes para ‘Al Fondo Hay Sitio’

DEPORTES

Alianza Lima vs Regatas Lima

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: fecha confirmada del inicio y cómo se jugará esta etapa

Universitario líder de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿tendrá beneficios por ser ganador de la Fase 1?

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los equipos en la jornada final de la fecha 11

Calendario de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: fechas de la segunda etapa, playoff, semifinales y final del torneo