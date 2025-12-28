Perú

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

El aspirante presidencial informó que cuenta con un plazo limitado para corregir la observación y evitar su exclusión del proceso electoral

Carlos Álvarez advierte posible exclusión electoral tras observación del JEE a su inscripción. (Crédito: FB/@Carlos Álvarez)

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro observó la inscripción de la plancha presidencial del partido País para Todos, encabezada por el comediante y aspirante a la Presidencia de la República Carlos Álvarez, con miras a las elecciones generales de 2026. La observación fue notificada como parte del proceso de revisión de los requisitos formales que deben cumplir las organizaciones políticas y sus candidatos para participar en los comicios.

De acuerdo con lo informado por el propio Álvarez a través de sus redes sociales, la observación del JEE se sustenta en un error consignado en su declaración jurada. En el documento, el postulante habría omitido incluir la palabra “partido” al señalar el nombre de la organización política País para Todos, lo que fue considerado una inconsistencia administrativa por el órgano electoral.

Inscripción de Carlos Álvarez en
Inscripción de Carlos Álvarez en elecciones 2026 es observada por omitir término “partido”. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Error formal y plazo de subsanación

El aspirante presidencial explicó que esta observación debe ser subsanada dentro del plazo que establece la normativa electoral, de lo contrario podría derivar en su exclusión del proceso. Según indicó, el margen de tiempo para corregir el error es reducido, por lo que advirtió que, de no levantarse la observación a tiempo, quedaría fuera de la contienda electoral del 2026.

En ese contexto, Carlos Álvarez sostuvo que la omisión detectada es de carácter formal y no afecta el fondo de su inscripción ni su vínculo con la agrupación política. No obstante, reconoció que el procedimiento electoral contempla la posibilidad de exclusión cuando las observaciones no son corregidas dentro de los plazos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones.

Pronunciamiento del candidato

Tras conocerse la observación, Álvarez cuestionó públicamente la medida y señaló que existen intentos de frenar su participación en las elecciones generales. Asimismo, denunció la existencia de campañas de desprestigio en redes sociales en su contra, aunque no presentó pruebas adicionales sobre estas afirmaciones.

Por otro lado, el aspirante presidencial informó que el Estado le asignó resguardo policial, medida que agradeció pero decidió rechazar. Según explicó, solicitó que los efectivos destinados a su seguridad sean reasignados a labores de protección ciudadana, al considerar que su seguridad personal puede ser asumida por cuenta propia.

Carlos Álvarez en contra de
Carlos Álvarez en contra de la bicameralidad, pero su partido sí presentará candidatos al Senado

Declaran inadmisible candidatura de Vladimir Cerrón

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1) declaró inadmisible la fórmula presidencial de Perú Libre, encabezada por el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, actualmente prófugo de la justicia. De acuerdo con la resolución emitida, la organización política presentó la documentación requerida para solicitar la inscripción de su plancha presidencial, incluyendo la declaración jurada de consentimiento de participación, la declaración de veracidad de la información consignada en la hoja de vida y la declaración jurada de no contar con deuda por reparación civil.

No obstante, el JEE advirtió que en el caso específico de Cerrón no se cumplieron los requisitos formales, debido a que la declaración jurada fue firmada antes del llenado de la hoja de vida. Esta situación contraviene lo dispuesto en el reglamento electoral y el criterio jurisprudencial establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 01712-2023-PA/TC, que exige que dicho documento sea emitido en la misma fecha o con posterioridad a la hoja de vida. Por este motivo, el órgano electoral otorgó a Perú Libre un plazo de dos días para subsanar la observación, bajo apercibimiento de declarar improcedente la solicitud de inscripción y dejar fuera de la contienda electoral a su candidato presidencial.

