Cantante cubana Seidy “La niña” llega a Perú

La cantante cubana Seidy “La Niña” confirmó su llegada al Perú por primera vez como parte de una gira promocional que tendrá lugar a mediados de febrero de 2026.

La artista, referente del género del reparto, informó a través de su promotora oficial, Showeventosperu, que realizará una serie de actividades en el país, lo que ha generado expectativa entre su base de seguidores. Según detalló Showeventosperu, el arribo de la intérprete está programado para la quincena de febrero, ocasión en la que la artista cumplirá compromisos televisivos y ofrecerá presentaciones en vivo.

De acuerdo con Showeventosperu, la agenda de Seidy “La Niña” incluye la promoción de sus principales éxitos musicales. Temas como "Pecadora”, “Cuídate”, “Mulatica”, “La Temba” y “Tatuaje” figuran entre los más aclamados por sus seguidores, quienes podrán escuchar su repertorio en el marco de la visita. La promotora subrayó que será la primera oportunidad para el público peruano de presenciar en directo el espectáculo de la artista, reconocida por su energía en el escenario y su constante actividad en redes sociales.

Cantante cubana Seidy “La niña” llega a Perú

En las semanas previas al viaje, la cantante se ha mantenido al margen de las polémicas que suelen circular en plataformas digitales. Según Showeventosperu, la llegada de Seidy “La Niña” responde a un interés por acercarse a sus seguidores peruanos y fortalecer su posicionamiento en el mercado latinoamericano.

La productora indicó que cualquier consulta sobre presentaciones o detalles logísticos puede realizarse a través del número telefónico 989060572.

La artista cubana se suma así a la lista de exponentes urbanos que eligen el Perú para expandir su propuesta musical en la región. De acuerdo con Showeventosperu, la expectativa por la llegada de Seidy “La Niña” se refleja en la demanda de información y reservas anticipadas para los eventos previstos durante su estadía.

Cantante cubana Seidy “La niña” llega a Perú

¿Quién es Seidy ‘La Niña’?

La cantante cubana Seidy Carrera, reconocida artísticamente como Seidy ‘La Niña’, se ha consolidado como una figura versátil en la música urbana y el entretenimiento latino. Nacida en La Habana, Cuba, el 4 de julio de 1994, emigró a Estados Unidos durante su infancia, donde inició una carrera multifacética que incluye canto, baile y actuación. Según Wikipedia, Seidy ‘La Niña’ destacó inicialmente en la danza y el flamenco y formó parte de diversos programas televisivos, así como en videoclips de artistas internacionales.

De acuerdo con un reporte de Cuba Conecta, un accidente automovilístico en 2014 interrumpió temporalmente su trayectoria artística, pero la cantante reinició su actividad profesional enfocándose en el género urbano y fusionando sonidos cubanos. Entre sus temas más reconocidos se encuentran ‘Ranpanpam’, ‘Enjoy the Ride’, ‘Tumbao’ y ‘Te prometo’. Apple Music detalla que en 2025 la artista lanzó el álbum ‘CORRUPCIÓN’, ampliando su presencia en la industria.

Además de su carrera musical, Seidy ‘La Niña’ ha incursionado en otras áreas, incluyendo la plataforma OnlyFans y la política local. Según Cuballama Noticias, en 2025 la cantante expresó su intención de postularse como alcaldesa de Hialeah, Florida, uno de los principales enclaves cubanoamericanos en Estados Unidos.

La artista mantiene una presencia activa en redes sociales y continúa posicionándose como una de las voces emergentes de la música urbana latina, integrando experiencias personales con elementos de la cultura cubana y estadounidense.