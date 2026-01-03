Los países de la región que apoyan la libertad de Venezuela y los que respaldan al dictador Maduro

LOS PAÍSES QUE APOYAN LA LIBERTAD DE VENEZUELA Y LOS QUE RESPALDARON A MADURO

La madrugada de este sábado marcó un punto de inflexión en la historia de Venezuela. Tras un operativo militar de gran escala ejecutado por Estados Unidos, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la región no tardó en dividirse.

Mientras en las calles de Caracas se escuchaba el estruendo de los bombardeos, en los gobiernos de izquierda en América Latina se activaba un dispositivo de protección diplomática hacia el líder chavista, ahora bajo custodia estadounidense.

El anuncio del presidente Donald Trump, quien confirmó el éxito del ataque y el traslado de Maduro para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo en suelo estadounidense, generó una ola de reacciones.

Una mujer celebra la caída de Maduro en Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Los países que apoyan la libertad de Venezuela

Los gobiernos de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Panamá se pronunciaron a favor de la libertad de Venezuela.

El mandatario argentino, Javier Milei, fue uno de los primeros en expresarse. Celebró el operativo de Estados Unidos y la captura de Maduro; y advirtió que el país acompañará la posición de la administración de Donald Trump en la reunión del Consejo de Seguridad convocada de urgencia por Naciones Unidas.

“Apoyo total a Estados Unidos, apoyo total a la moción de EEUU, no tenían forma de salir los venezolanos de este equilibrio siniestro en el que estaban metidos”, aseguró Milei en declaraciones a LN+.

El mensaje del presidente de Argentina, Javier Milei, en X

Para Milei, la captura de Maduro “significa la caída del régimen de un dictador”, y consideró que “venía trampeando las elecciones, que en la última elección fue derrotado muy fuertemente y aun así quiso quedarse aferrado al poder”.

Por su parte, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, manifestó en X: “La detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región. Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado".

Y siguió: “Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional".

El mensaje de José Antonio Kast

Por último, señaló: “Ahora comienza una tarea mayor. Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado. La democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional“.

Otro de los gobiernos que expresó su apoyo a la libertad de Venezuela fue el de Paraguay. El Ministerio de Exteriores publicó un comunicado en el que indicó que “la salida del líder de dicha organización terrorista (Maduro por el cartel de los Soles) debe abrir paso de inmediato a la restauración del Estado de derecho, permitiendo que la voluntad popular expresada en las urnas sea el único motor de la reconstrucción venezolana”.

Luego, el presidente, Santiago Peña, sostuvo en sus redes sociales: “El Gobierno del Paraguay ha tenido siempre una posición de compromiso innegociable con la democracia, el Estado de Derecho y la vigencia plena de los derechos humanos en Venezuela, y por ello ha venido alertando hace tiempo sobre la situación insostenible del régimen ilegítimo, rapaz y dictatorial de Nicolás Maduro, que tanto daño ha causado a ese noble pueblo. Su caída solo puede ser una buena noticia“.

El posteo de Santiago Peña en X

Y siguió: “En estas horas decisivas, instamos a priorizar por sobre todo las vías democráticas y el bienestar de los venezolanos. Además, como un país que ha tenido una exitosa transición de un régimen autoritario a una democracia plena y vigorosa, el Paraguay ofrece a la comunidad internacional su cooperación y experiencia para el cambio del régimen hacia uno de vigencia plena de libertades y derechos. Estamos con el pueblo venezolano, que merece vivir días mejores en democracia, libertad y paz”.

El gobierno de Bolivia también publicó un comunicado firmado por su Cancillería, en el que expresó “su firme respaldo al pueblo venezolano en el camino iniciado de recuperación de la democracia, el orden constitucional y los derechos humanos, y reafirma su compromiso con la paz y la asistencia humanitaria".

El escrito de Daniel Noboa en X

En tanto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó en X: “A todos los criminales narcochavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente. A María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador".

Por último, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también utilizó su cuenta en la red social X para expresarse. “Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González. Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo”, destacó.

El mensaje de José Raúl Mulino

Los gobiernos que respaldan a la dictadura de Maduro

Uno de los pronunciamientos más contundentes llegó desde Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizó sus redes sociales para cuestionar la legitimidad de la operación. Según Lula, la captura de Maduro representa una “afronta gravísima a la soberanía” y un “precedente extremadamente peligroso”. En un tono que priorizó la estabilidad regional sobre las acusaciones penales que pesan contra el dictador venezolano, el líder brasileño afirmó que atacar países en violación del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo de “caos e inestabilidad donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”.

“Esta acción recuerda los peores momentos de la injerencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz”, agregó Lula, instando a la comunidad internacional a “responder enérgicamente a este episodio” a través ed la ONU.

El mensaje de Lula en X

En México, la administración de Claudia Sheinbaum mantuvo la línea de la “no intervención” para condenar la acción militar. A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano rechazó “enérgicamente” el operativo, calificándolo como una acción unilateral que viola la Carta de las Naciones Unidas.

México, que ha sido un aliado clave para el sostenimiento del chavismo en foros internacionales, urgió a la ONU a actuar de inmediato para facilitar un diálogo, omitiendo cualquier mención a la recompensa de 50 millones de dólares que pesaba sobre Maduro.

El mensaje de Claudia Sheinbaum

También en X, el canciller del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción urgente de la comunidad internacional.

“Condenamos enérgicamente la agresión militar en curso de EEUU contra Venezuela”, dijo el canciller cubano; al tiempo que acotó: “Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país”.

De su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuyo gobierno mantiene una relación de interdependencia con Venezuela debido a la crisis migratoria y el conflicto armado en la frontera, fue de los primeros en reaccionar tras una madrugada de explosiones en Venezuela y antes de confirmarse que se trataba de un ataque perpetrado por Estados Unidos que implicó la captura de Maduro y su esposa.

Trino del presidente Gustavo Petro sobre el ataque aéreo de Estados Unidos a Caracas (Venezuela)

Petro dijo que su Gobierno observaba con “profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”.

Y agregó que Colombia “adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”.

Uno de los posteos de Gustavo Petro

Si bien evitó una defensa ideológica directa en los primeros minutos, su llamado a la “desescalada” y la movilización de tropas a la frontera fue interpretado como un intento de contener las repercusiones de la caída del régimen. Petro exhortó a las partes a “privilegiar el diálogo”, una fórmula que el chavismo ha utilizado repetidamente para ganar tiempo en momentos de asedio.

Por último, el gobierno de Uruguay publicó un comunicado en el que dijo que “está siguiendo con atención y seria preocupación los acontecimientos que desde las últimas horas se vienen reportando desde Venezuela, que incluyen ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana".

“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas", enfatizó.

El texto que Yamandu Orsi publicó en X

Y concluyó: “Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región. La Cancillería uruguaya está en permanente contacto con nuestro Consulado en Caracas, pendiente de la situación de la comunidad de compatriotas en Venezuela, así como de nuestro personal consular y administrativo, que se encuentran en buen estado de salud".

“Llamamos a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación”, concluyó.

Luego del texto del Ministerio de Exteriores, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, publicó un mensaje en X: “Ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana. El fin no puede justificar los medios. Seguimos con atención los próximos acontecimientos y he decidido para ello reunir al gabinete para el día de mañana".