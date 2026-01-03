Ataque armado en un centro de rehabilitación de Huaura deja tres fallecidos

Balacera en centro de rehabilitación de Huaura deja tres muertos y fuga de internos. Foto: Noticia del Pueblo Huacho

Un ataque armado registrado en la madrugada de hoy dejó tres fallecidos en el interior del centro de rehabilitación “Rescatando Almas”, ubicado en la tercera cuadra de la Avenida Libertad, en la campiña de Santa María, provincia de Huaura. Los intensos disparos sorprendieron a los vecinos, quienes se encontraban descansando, y dieron alerta a las autoridades. El hecho ha generado conmoción en la región y expuso una crisis de seguridad en estos establecimientos.

Según confirmó la Agencia Andina y medios locales, la balacera se inició en los ambientes internos del local, donde se encontraban pacientes y personal del centro. El tiroteo provocó que varios internos escaparan apresuradamente, dejando tras de sí dos víctimas mortales y al director del establecimiento sin vida. La rápida huida y el caos generado dificultaron la intervención inmediata de los equipos de emergencia.

Durante el ataque, al menos cuatro personas resultaron heridas por impactos de proyectil y fueron trasladadas de urgencia al hospital regional de Huacho. A pesar de los esfuerzos médicos, dos de los heridos fallecieron en la unidad de emergencias. La tercera víctima fue encontrada sin signos vitales en las áreas verdes exteriores del centro de rehabilitación.

Fuga desató el caos en centro de rehabilitación

Las primeras indagaciones recabadas por autoridades y testigos apuntan a que la balacera estuvo precedida por un motín. Internos del centro han relatado que al menos dos pacientes planificaron y ejecutaron una fuga, sometiendo a los cuidadores de la puerta durante las primeras horas de la madrugada. Esta situación generó un ambiente de alta tensión y descontrol, facilitando la actuación de los agresores.

Ataque armado en un centro de rehabilitación de Huaura deja tres muertos y pone en alerta a toda la provincia. Foto: Noticia del Pueblo Huacho

En medio del enfrentamiento, la mayoría de los internos optó por escapar del lugar, mientras que algunos intentaron auxiliar a los compañeros heridos. Según la Fiscalía, la fuga habría sido coordinada entre los atacantes, lo que permitió que los principales responsables evadieran la acción policial de inmediato. Los relatos de los sobrevivientes coinciden en que el motín fue ejecutado con violencia y premeditación.

El temor se apoderó de los alrededores tras la fuga de los presuntos atacantes, quienes lograron burlar la seguridad del centro y desaparecer en las zonas aledañas. Vecinos y familiares de pacientes se congregaron en las inmediaciones, exigiendo respuestas y mayores medidas de protección en estos recintos.

Balacera en Huaura deja tres muertos

Las autoridades identificaron a Erick Saavedra Julca, paciente del centro, y a Carlos Enrique Romero Castillo, director del establecimiento, entre los fallecidos. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital regional de Huacho por otros internos, pero no resistieron la gravedad de las heridas y murieron a pesar de los intentos médicos por estabilizarlos.

Tres fallecidos y fuga tras ataque armado en centro “Rescatando Almas” de Huaura. Foto: Andina

La tercera víctima, José Cárcamo Espinoza, también paciente, fue hallada sin vida en el exterior del local. El fiscal Nilo Ayala confirmó que Cárcamo presentaba un impacto de bala en la zona cervical derecha, lo que evidencia la violencia del ataque. El cuerpo permaneció en la zona verde del centro hasta la llegada de las autoridades y el personal forense.

Entre los heridos que lograron sobrevivir al ataque, se encuentran Alexandro Coc Casanova y César Ortiz González. Ambos permanecen hospitalizados y reciben atención médica especializada en el hospital de Huacho. Las familias de las víctimas han solicitado garantías para los sobrevivientes y medidas urgentes para esclarecer lo ocurrido.

La Policía intensifica la búsqueda de los responsables en Huaura

La Policía Nacional del Perú activó el “Plan Cerco” en toda la provincia de Huaura para dar con el paradero de los fugados. Según información preliminar recopilada por medios locales, J. M. R. M. y J. J. B. R. han sido identificados de manera extraoficial como los principales sospechosos, siendo este último señalado como el presunto autor de los disparos. Unidades especializadas de la PNP se han desplegado por Santa María y zonas aledañas, buscando pistas que permitan la captura de los implicados.

El Ministerio Público, en coordinación con peritos de criminalística, continúa analizando la escena del crimen y recolectando pruebas balísticas y testimonios. El fiscal Nilo Ayala indicó que el proceso de investigación busca determinar el móvil del ataque, el grado de implicancia de los prófugos y si existen posibles cómplices dentro o fuera del establecimiento.

El motín fue planificado por al menos dos internos, quienes ejecutaron la fuga en medio de la balacera. La Policía Nacional desplegó el “Plan Cerco” en Santa María y zonas aledañas para capturar a los responsables tras el violento ataque. Foto: RADIO FORTALEZA

En paralelo, los procedimientos forenses continúan en la morgue local para determinar la cantidad y trayectoria de los disparos recibidos por las víctimas. Este trabajo permitirá establecer con precisión la mecánica del ataque y aportar evidencia clave para el proceso judicial. La comunidad de Huaura permanece a la expectativa de los resultados y exige justicia para las víctimas de este hecho que ha marcado un antes y un después en la seguridad de los centros de rehabilitación de la región.

La conmoción, la incertidumbre por la fuga de los agresores y el despliegue policial mantienen en vilo a Huaura, mientras las autoridades reafirman su compromiso de esclarecer el crimen y proteger a los sobrevivientes y a la población.