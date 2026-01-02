El hermano de Christian Cueva expresa su deseo de reunirse con los hijos de Pamela López mediante un mensaje emotivo.

El inicio de 2026 trajo consigo una publicación que captó la atención del entorno mediático de Christian Cueva. En medio de la controversia que rodea al futbolista y a su expareja Pamela López, su hermano Marcial Cueva compartió un mensaje en redes sociales donde manifestó su profundo anhelo de reencontrarse con sus sobrinos. El texto se difundió mientras la familia enfrenta una serie de tensiones derivadas de la exposición pública y las disputas personales.

En su cuenta de Instagram, Marcial Cueva expresó: “Que este nuevo año me conceda volver a ver a mis sobrinos, a quienes extraño profundamente y amo con todo mi corazón. Feliz Año Nuevo desde lo más profundo del alma”.

La publicación tuvo un eco especial porque se difundió en el contexto de la reciente polémica por presuntos videos íntimos de Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva. No obstante, el hermano del futbolista optó por centrar su mensaje en los niños y en la unidad familiar.

Un mensaje cargado de nostalgia y deseos de reconciliación

La relación entre Marcial Cueva y sus sobrinos, hijos de Christian Cueva y Pamela López, ha sido limitada desde la separación de la pareja. En su mensaje de Año Nuevo, Cueva no solo transmitió sus mejores deseos para el 2026, sino que también subrayó la importancia de mantener los lazos familiares a pesar de las dificultades.

“Que este Año Nuevo llegue con más luz que el anterior, y que todo lo bueno de la vida nos encuentre aún cuando a veces nos duela el camino. Que como familia sepamos abrazarnos más fuerte, cuidarnos mejor y no olvidar lo verdaderamente importante”, añadió.

El contexto familiar se vio complicado por una serie de conflictos expuestos públicamente. Un episodio durante la Navidad de 2025, cuando Christian Cueva realizó una videollamada a sus hijos en presunto estado de ebriedad, situación que generó incomodidad y llanto entre los menores.

En esa ocasión, la intervención de Marcial Cueva en la llamada no logró revertir el ánimo de los niños, quienes saludaron a su tío sin mayor entusiasmo. Las imágenes y relatos de ese momento generaron debate sobre el impacto de los conflictos adultos en el bienestar emocional de los menores.

Antecedentes de conflicto y declaraciones cruzadas

La historia entre Pamela López y la familia de Christian Cueva ha estado marcada por desencuentros y declaraciones públicas. Hace un año, se pudo evidenciar uno de los tantos momentos de tensión que había entre Marcial Cueva y la madre de sus sobrinos.

Tras la aparición de Pamela López en el programa ‘Amor y Fuego’, el hermano del futbolista publicó un mensaje donde cuestionó la conducta de ella y la acusó de no priorizar la salud mental de los niños. “Te gusta hacer de tu vida un circo, no te importa en lo más mínimo la salud mental de los bebés, te sientas en un programa donde sabes que todo es morbo”, escribió en su red social.

En el mismo mensaje, Cueva defendió el esfuerzo de su hermano por mantener el contacto con sus hijos, asegurando que la separación y el distanciamiento con los menores no se debió a falta de interés por parte del futbolista. Además, el hermano del jugador advirtió que no permitiría que se distorsionara la imagen de su familia en los medios y pidió a Pamela López que reflexionara sobre sus acciones.

Las tensiones no se han limitado al ámbito de la pareja. Durante la reciente controversia por presuntos videos íntimos de Pamela Franco, pareja actual del futbolista, surgieron nuevas acusaciones y respuestas en redes sociales. El propio Christian Cueva amenazó con revelar videos de otra persona, lo que desencadenó una serie de mensajes cruzados y declaraciones en redes, sin que Marcial Cueva hiciera referencia directa a este tema en su mensaje de Año Nuevo.

La exposición mediática de los conflictos entre Christian Cueva, Pamela López y sus respectivas familias ha tenido consecuencias en la vida privada de los menores, según relataron ambos padres en distintas oportunidades. Durante la mencionada videollamada navideña, los hijos de la expareja reaccionaron con llanto y silencio ante la tensa situación. Pamela López aseguró públicamente que los niños resultaron afectados por la discusión y el comportamiento de su padre durante la llamada.