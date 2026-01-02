El emotivo adiós de Christian Domínguez y Karla Tarazona tras el final de ‘Todo se filtra’ en Panamericana Televisión.

Revive el último y emotivo programa de '¡Todo Se Filtra!'. Karla Tarazona y Christian Domínguez se despiden de su público con un recuento de la historia del programa, agradecimientos al equipo y una gran celebración de fin de año. Video: Todo se filtra

El programa de entretenimiento ‘Todo se filtra’ cerró ciclo en la pantalla de Panamericana Televisión tras dos años de emisiones. Durante la última transmisión, Christian Domínguez anunció el fin del espacio televisivo y dirigió palabras de reconocimiento a su compañera de conducción y pareja, Karla Tarazona, resaltando el vínculo y la colaboración que mantuvieron frente y detrás de cámaras. Ambos presentadores expresaron gratitud hacia el equipo y la audiencia, marcando el episodio con un tono nostálgico.

Una despedida marcada por la cercanía y las muestras de apoyo

La última edición de ‘Todo se filtra’ evidenció la conexión entre los conductores, que también son pareja. Domínguez agradeció al equipo de producción y al público, destacando el esfuerzo colectivo que permitió sostener el programa. “La producción nunca descansa, hay que estar pendientes de todo. Queremos agradecerles por su esfuerzo, porque quienes se llevan la mayor carga son los que están acá”, afirmó Domínguez en sus palabras finales.

El momento más emotivo llegó cuando el cantante, líder de la Gran Orquesta Internacional, se dirigió directamente a Tarazona: “Yo también quiero darte las gracias porque sin ti todo sería más complicado y difícil”. Tarazona, por su parte, correspondió el gesto con un mensaje de agradecimiento, resaltando el compañerismo dentro y fuera del set: “Quiero agradecerte por ser mi compañero de aventuras dentro y fuera de cámaras”, expresó la conductora, quien es también la madre del segundo hijo del cantante.

Futuro incierto para Domínguez, nuevos proyectos para Tarazona

El cierre de ‘Todo se filtra’ responde a cambios en la grilla de Panamericana Televisión. La franja horaria será ocupada por una novela turca a partir del lunes 5 de enero. En recientes declaraciones, Tarazona dejó entrever que su vínculo con el canal continúa vigente, ya que renovó contrato para todo 2026. En una entrevista con el diario Extra, la conductora aclaró que tiene proyectos y sorpresas pendientes de anunciar en el canal.

Por su parte, Domínguez no confirmó su permanencia en la estación, y reconoció que aún no ha firmado una renovación. El cantante manifestó su deseo de que la nueva propuesta televisiva reciba apoyo del público.

En el contexto de la despedida, Tarazona optó por el humor para aligerar la carga emotiva del momento. “Una canción triste le pedimos, que tenga feeling, por eso nos vamos, por tu culpa”, dijo en tono de broma al DJ del programa, generando risas entre los presentes.

El final de ‘Todo se filtra’ deja abierta la expectativa sobre los próximos pasos de sus conductores, quienes, tras compartir un ciclo marcado por la cercanía y la complicidad en pantalla, se enfocan ahora en nuevos desafíos profesionales.

Christian Domínguez inicia el año cantando para Karla Tarazona y surgen rumores de boda

El inicio de 2026 trajo un momento especial para Christian Domínguez y Karla Tarazona. El cantante sorprendió a la conductora interpretando una canción en televisión dedicada a su pareja, hecho que avivó las especulaciones sobre una posible boda entre ambos.

El nuevo año trajo un momento viral cuando Christian Domínguez cantó para Karla Tarazona, con una declaración que alimenta los comentarios sobre la posible llegada al altar de la querida pareja televisiva (Instagram)

Durante la celebración de Año Nuevo, Domínguez eligió un tema romántico para expresar su aprecio por Tarazona, quien se encontraba entre los presentes. La escena no pasó desapercibida para la audiencia ni para la prensa de espectáculos, que rápidamente generó expectativas sobre el futuro de la pareja.

Aunque la pareja no confirmó planes matrimoniales, la interacción y las palabras del cantante renovaron el interés sobre su situación sentimental. “El cariño es público y lo demostramos cada día”, afirmó Domínguez. Por su parte, Tarazona optó por no brindar detalles sobre una posible boda, pero reconoció que el vínculo entre ambos se mantiene fuerte.

La pareja, que recientemente compartió la conducción de ‘Todo se filtra’, sigue generando atención tanto por su vida profesional como personal.