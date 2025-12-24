Magaly Medina pone en duda la Navidad de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “¿Hasta cuándo durará?”

La ‘Urraca’ afirmó que el cantante no ha sido fiel a la imagen que intenta proyectar como pareja y padre. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En vísperas de la Navidad, Magaly Medina no dudó en criticar sobre la farándula nacional, esta vez enfocándose en las postales navideñas que distintos personajes del espectáculo compartieron para mostrar unión, armonía y espíritu familiar. Sin embargo, fiel a su estilo, la conductora dejó en claro que detrás de las sonrisas, los pijamas combinados y los abrazos perfectamente calculados, muchas veces se esconden historias frágiles que el tiempo se encarga de desnudar.

Con una risa irónica que marcó el inicio de su comentario, Magaly señaló que todo parecía transcurrir con normalidad hasta que apareció una pareja que, para ella, siempre genera dudas. “(Ríe) Bueno, hasta el 'Chato’ Hart con la Korina Rivadeneira todo estaba lindo”, dijo, reconociendo que la imagen de la familia conformada por el exchico reality, la modelo y sus hijos proyectaba estabilidad y ternura.

No obstante, ese clima cambió abruptamente cuando en la nota apareció la actriz cómica Karla Tarazona junto al cantante de cumbia Christian Domínguez, posando junto a sus hijos en una sesión de fotos navideña.

Magaly Medina no cree en la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona

La conductora no ocultó su escepticismo ante esta imagen. Para ella, la puesta en escena no es suficiente para garantizar que la felicidad que se muestra sea duradera. “Yo sigo diciendo: aunque se pongan los pijamas parecidos, todos hagan match, sonrían en la foto… yo sigo diciendo: ¿hasta cuándo durará?”, expresó, cuestionando la solidez de una relación que ha estado marcada por escándalos, rupturas y reconciliaciones públicas.

Magaly reconoció que las fotos, como imágenes aisladas, cumplen su función. “Las fotos son lindas, viven el momento, lo disfrutan. Claro, todo es paz, felicidad en ese hogar”, señaló, admitiendo que en ese instante todo parece perfecto. Sin embargo, dejó claro que su análisis no se queda en la superficie y que su preocupación va más allá del espectáculo mediático.

Con un tono más reflexivo, la conductora apeló al lado humano de la historia, centrándose en los niños involucrados. “Ojalá que esa felicidad perdure por muchísimos años, porque creo que esos niños merecen un hogar estable, emocionalmente bueno, que les aporte seguridad en sus vidas”, afirmó, dejando de lado momentáneamente la ironía para expresar un deseo genuino. “Ojalá, de verdad, ojalá”, repitió, subrayando que, más allá de las cámaras, lo que está en juego es el bienestar emocional de los menores.

Magaly Medina espera que relación dure por hijos de Karla Tarazona

No obstante, Magaly volvió a su postura crítica al referirse directamente a Christian Domínguez, recordando que, según su percepción, el cantante ha construido una imagen pública que no siempre logra sostener en el tiempo. “Porque Domínguez siempre nos ha dicho y nos ha querido vender una imagen que después difícilmente él puede ser fiel a esa imagen”, comentó, poniendo en duda la coherencia entre lo que muestra y lo que hace.

La frase más dura llegó acompañada de una risa sarcástica que ya es característica de la conductora. “Él no es fiel ni a él mismo”, dijo, provocando reacciones inmediatas entre los panelistas y dejando claro que, para ella, el historial del cantante pesa más que cualquier postal navideña cuidadosamente producida.

A pesar de ello, Magaly cerró su comentario dejando abierta una posibilidad, aunque con evidente ironía. “Así que, bueno, esperemos que esto se mantenga la próxima Navidad y las próximas que vengan”, señaló entre risas, dando a entender que solo el tiempo será el verdadero juez de esta aparente estabilidad.

