PNP detalla nuevo protocolo de expulsión acelerada para extranjeros en situación irregular

El nuevo esquema permite actuar con mayor celeridad frente a personas que ingresaron de manera irregular al país

La actualización de los protocolos de actuación entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia Nacional de Migraciones apunta a acelerar los procedimientos de expulsión administrativa de ciudadanos extranjeros en situación irregular. Así lo explicó el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, al detallar los alcances de esta modificación normativa, que busca reducir los plazos y cerrar vacíos operativos en el control migratorio.

Según precisó el jefe policial, el nuevo esquema permite actuar con mayor celeridad frente a personas que ingresaron de manera irregular al país y que, además, presentan antecedentes. “Son expulsiones administrativas muy céleres. Una persona que ha ingresado irregularmente al país, además de manera clandestina, además registra antecedentes, ya está en condiciones de ser expulsado administrativamente de nuestro país”, señaló en entrevista con Canal N.

Uno de los cambios más relevantes es la ampliación de las causales de expulsión. Arriola explicó que, tras una modificatoria de la ley, incluso la negativa a identificarse puede activar el procedimiento. “Hay otra condición más que salió en una modificatoria de la ley, en el sentido de que si un ciudadano extranjero se niega, solamente se niega, a mostrar su documento de identidad, puede ser expulsado”, afirmó.

Los migrantes en situación irregular
Los migrantes en situación irregular no permiten el paso de los vehículos en la zona frtonteriza. Crédito: Facebook

¿Cómo es el nuevo procedimiento?

El procedimiento operativo inicia con la intervención policial y la identificación del ciudadano extranjero, una labor que se realiza con apoyo directo de Migraciones. “Siempre las intervenciones son con el Migramóvil, que son vehículos acondicionados, que ahora tenemos tres operando”, explicó. Estos vehículos permiten realizar el enrolamiento y la verificación de identidad en el mismo punto de intervención, utilizando impresiones dactilares y contrastando la información con las bases de datos disponibles.

Una vez verificados los antecedentes y el estatus migratorio, el proceso entra en una fase administrativa con plazos definidos. Arriola detalló que la Policía tiene un margen de 12 horas para poner al intervenido a disposición de Migraciones.

Aunque el protocolo actualizado aún no ha sido aplicado desde su entrada en vigencia, el general subrayó que la figura de la expulsión administrativa no es nueva y ya ha sido utilizada en años anteriores, bajo otros marcos normativos y operativos.

El congresista Héctor Ventura y
El congresista Héctor Ventura y el excanciller González Posada coinciden en que la crisis migratoria requiere medidas urgentes y refuerzo tanto en la frontera con Ecuador como en la de Chile para frenar la inseguridad. Foto: Composición Infobae Perú

Expulsiones previas

Al ser consultado sobre si ya se han realizado expulsiones de extranjeros del país, Arriola fue enfático en diferenciar el nuevo protocolo de las prácticas anteriores. “A partir de este protocolo, aún no”, aclaró. Sin embargo, recordó que en el último año se ejecutaron expulsiones en un número significativo. “Se ha expulsado anteriormente un número considerable: dos mil trescientos ciudadanos extranjeros irregulares se han expulsado”, indicó.

El comandante general explicó que estas expulsiones se han realizado bajo distintas modalidades, dependiendo de la logística y del destino final. “Ha habido expulsiones en las cuales se ha ido hasta con un bus, tres buses, seis buses”, señaló. En otros casos, se recurrió al transporte aéreo institucional. “Otras donde ha habido vuelos de la Policía Nacional hasta determinados puntos”, agregó.

Policía interviene en Tumbes bus
Policía interviene en Tumbes bus con 55 extranjeros indocumentados con dirección a Lima. (Foto: Captura video: Canal N)

Entre los destinos mencionados figuran zonas fronterizas específicas. “Fronteras como Desaguadero, por decir. Desaguadero, luego en Madre de Dios también”, detalló. Arriola remarcó que estas operaciones se ejecutaron “con total normalidad y sin alterar las relaciones exteriores”, subrayando que los procedimientos se realizan respetando los acuerdos internacionales vigentes.

