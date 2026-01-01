BTS confirma gira mundial y nuevo álbum para este 2026: Anuncio entusiasma a fans peruanos que esperan concierto en Lima

Fans peruanos se emocionan ante el anuncio de la gira de BTS.

El grupo surcoreano BTS anunció este 1 de enero una gira mundial y el lanzamiento de un nuevo álbum previsto para el 20 de marzo de 2026, generando entusiasmo entre sus seguidores en todo el mundo y, en particular, entre los fans peruanos que esperan la inclusión de Lima como una de las paradas de su tour. El anuncio, esperado durante casi cuatro años, marca el regreso del septeto tras cumplir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

BTS reveló la noticia a través de un comunicado oficial y mediante cartas manuscritas enviadas a los miembros de ARMY, su club de fans, que mantuvieron su membresía en Weverse durante los últimos tres años. En esas misivas, los integrantes expresaron gratitud y anticiparon la fecha clave del regreso: “2026.03.20”. Las cartas, que también estarán disponibles de manera digital, incluyeron mensajes personales y reflexiones sobre el periodo de ausencia grupal.

El regreso de BTS fue además tema central en un Weverse Live grupal transmitido el 31 de diciembre, donde los siete miembros compartieron deseos de éxito para el 2026 y agradecieron el apoyo recibido durante el tiempo en el que cada uno desarrolló proyectos individuales. “Esperamos hacer un regreso seguro este año y que el álbum tenga un buen desempeño. Hagamos de BTS un gran éxito”, expresaron durante la transmisión.

BTS confirma la fecha de su regreso musical y su gira mundial en 2026 (BIGHIT Music, vía Korea Times)

Se reencontrarán con sus fans

Entre diciembre de 2022 y junio de 2025, los siete integrantes de BTS cumplieron con el servicio militar, una obligación que los mantuvo alejados de la actividad grupal. Jin fue el primero en enlistarse, seguido de J-hope y el resto del grupo. El último en reincorporarse a la vida civil fue Suga, el 21 de junio de 2025. Durante ese lapso, los miembros exploraron carreras en solitario, publicaron discos y participaron en distintas colaboraciones, pero la expectativa por el reencuentro grupal se mantuvo vigente entre los seguidores.

En las cartas manuscritas, cada integrante dejó mensajes que reflejaron la importancia de este reencuentro. El líder RM señaló que había estado “esperando este regreso más que nadie”. Jimin y J-hope coincidieron al definir el 2026 como “el año en el que finalmente nos volvemos a encontrar”. Por su parte, Jin compartió: “Los he visto como solista durante los últimos dos años y ahora finalmente puedo volver a encontrarme con ARMY como parte del grupo”. Jungkook aseguró: “Mi corazón siempre ha sido el mismo. Seguiré dando lo mejor de mí, como siempre lo he hecho”, mientras que V prometió que en 2026 crearán “aún más y mejores recuerdos juntos”. Suga concluyó: “Tengamos un año lleno de alegría juntos”.

El anuncio de la gira mundial acompañó a la noticia del álbum. BigHit Music, agencia representante de BTS, confirmó que el tour internacional será el primero desde Permission to Dance on Stage en 2022. Aunque la compañía no precisó las fechas ni la lista de ciudades, medios internacionales sugirieron que podría tratarse de la gira más ambiciosa en la historia del grupo.

El fenómeno generado por el anuncio tuvo fuerte repercusión entre los seguidores peruanos, quienes expresaron en redes sociales su deseo de ver a BTS en un concierto en Lima. “No puedo creerlo”, “Lista para endeudarme again”, “2026 inicia bien”, “Armys presentes”, son algunos de los tantos mensajes que se pueden leer en las redes sociales.

En anteriores giras, el grupo no incluyó a Perú en su itinerario, por lo que la posibilidad de una presentación en la capital genera expectativas crecientes.

La agencia BigHit Music dará los detalles sobre fechas y destinos de la gira próximamente. Se espera que el tour contemple presentaciones en América Latina, una región donde el grupo cuenta con una base de seguidores consolidada y donde la demanda de espectáculos ha crecido exponencialmente en los últimos años.

El regreso de BTS como grupo completo representa un hito para la industria musical global, debido al impacto sostenido del septeto en las listas de ventas, plataformas digitales y redes sociales. El álbum que se publicará el 20 de marzo de 2026 será el primero desde “Proof”, editado en junio de 2022, y marcará el inicio de una nueva etapa para la banda.

