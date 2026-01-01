BTS confirma la fecha de su regreso musical y su gira mundial en 2026

El nuevo disco comenzó a prepararse de manera conjunta desde julio de 2025, luego de que Suga completó su servicio militar (BIGHIT Music)

Tras casi cuatro años de espera, BTS puso fin a la incertidumbre y confirmó oficialmente cuándo será su gran regreso musical.

Este 1 de enero, el grupo surcoreano anunció que lanzará un nuevo álbum el 20 de marzo de 2026, lo que marca su primer trabajo como septeto completo desde Proof (junio de 2022) y el inicio de una nueva etapa tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio de todos sus integrantes.

La confirmación del comeback fue revelada al mundo a través de un comunicado de prensa este jueves. Sin embargo, el regreso de BTS ya había sido compartido a sus seguidoras más fieles de una forma mucho más íntima y simbólica: a través de cartas manuscritas enviadas directamente a los hogares de ARMY, su fandom oficial.

Según informó Soompi, los siete integrantes escribieron cartas personales para dar la bienvenida al Año Nuevo a los fans que mantuvieron su membresía en Weverse durante los últimos tres años. Junto a mensajes de agradecimiento, los miembros dejaron escrita una fecha clave: “2026.03.20”, una pista clara sobre el esperado regreso del grupo.

La fecha decisiva aparecía en la parte posterior de una postcard especial enviada a los fans con membresía "golden"(BIGHIT Music, vía Korea Times)

Los fans que no recibieron la versión física de las cartas podrán acceder posteriormente a los mismos mensajes a través de Weverse.

En paralelo, BTS cerró el 2025 con un Weverse Live grupal el 31 de diciembre. Durante la transmisión en directo, los integrantes reflexionaron sobre el año que terminaba y expresaron sus deseos para el futuro.

“Esperamos hacer un regreso seguro este año y que el álbum tenga un buen desempeño. Hagamos de BTS un gran éxito”, señalaron.

El regreso de BTS pone punto final a un hiatus grupal que se extendió por casi cuatro años. En ese período, los miembros se enfocaron en proyectos individuales mientras cumplían con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Los siete integrantes aparecieron en una transmisión en directo por el Año Nuevo (Captura: Weverse)

El proceso comenzó en diciembre de 2022, cuando Jin fue el primer integrante en enlistarse, seguido por J-hope y, posteriormente, el resto del grupo. La espera concluyó oficialmente el 21 de junio de 2025, cuando Suga se convirtió en el último miembro en ser dado de baja.

La emoción por el reencuentro también quedó reflejada en las palabras de los integrantes incluidas en las cartas a ARMY. RM, líder del grupo, escribió que había estado “esperando este regreso más que nadie”. Jimin y J-hope describieron 2026 como “el año en el que finalmente nos volvemos a encontrar”, mientras que Jin compartió: “Los he visto como solista durante los últimos dos años y ahora finalmente puedo volver a encontrarme con ARMY como parte del grupo”.

Jungkook, por su parte, aseguró: “Mi corazón siempre ha sido el mismo. Seguiré dando lo mejor de mí, como siempre lo he hecho”, mientras que V prometió a los fans: “En 2026 crearemos aún más y mejores recuerdos juntos, así que espérenlo con entusiasmo”.

“Tengamos un año lleno de alegría juntos”, concluyó Suga sobre este 2026.

Durante su pausa grupal, los siete miembros de BTS desarrollaron carreras solistas antes de reunirse nuevamente como equipo (MATT WINKELMEYER/vía AFP)

Aunque el anuncio oficial llegó este jueves, el regreso de BTS llevaba meses en preparación. Los integrantes comenzaron a hablar abiertamente de nueva música tras completar el servicio militar en junio de 2025.

En una transmisión en Weverse realizada el 1 de julio pasado, los siete miembros anunciaron conjuntamente que estaban trabajando en un nuevo álbum y una gira mundial. En ese momento, explicaron que el proyecto sería un disco grupal que reflejaría las ideas y experiencias de cada integrante.

RM también había adelantado el progreso del álbum en noviembre de 2025, cuando escribió en Weverse: “¡La música está saliendo muy bien! Todos están esforzándose. Por favor, espérenlo con entusiasmo”.

Más adelante, en un live del 6 de diciembre, confirmó que el proyecto estaba en una fase avanzada: “El álbum ya casi está aquí. De verdad está en camino. Ayer practicamos juntos también… Estamos filmando y practicando todos los días”.

Gira mundial en 2026

Junto al álbum, BigHit Music confirmó que BTS emprenderá un tour mundial en 2026, el primero desde Permission to Dance on Stage en 2022.

La expectativa es alta por los próximos conciertos de BTS (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Si bien algunos reportes han sugerido que podría tratarse de la gira más grande de su carrera, BigHit Music aclaró que los detalles oficiales sobre fechas y números de conciertos aún están por confirmarse.

Durante anuncios previos, los integrantes ya habían expresado su entusiasmo por volver a los escenarios. “También estamos planeando una gira mundial junto con el nuevo álbum. Visitaremos a fans de todo el mundo, así que esperamos que estén tan emocionados como nosotros”, afirmaron en junio pasado.