Turistas víctimas del choque de trenes de Machu Picchu tuvieron que esperar dos horas para ser evacuados y atendidos por médicos

Hasta el momento se ha confirmado que hay 19 personas graves y más de 35 heridos que están siendo evacuados hacia la ciudad de Cusco

Un muerto y más de
Un muerto y más de 30 heridos en la colisión de trenes turísticos en la vía Machu Picchu - Ollantaytambo. Foto: Composición Infobae Perú

Los turistas que resultaron víctimas del choque de trenes en Machu Picchu, en Cusco, tuvieron que esperar dos horas para ser evacuados y atendidos por médicos, contó el alcalde de Ollantaytambo, Paull Palma Herrera.

“No ha habido evacuación. Han tenido que esperar varios minutos, 20, 30 y treinta minutos para evacuar los turistas. No puede ser que lleguen los carros desde Cusco hasta, hasta Piscacucho. Son dos horas”, dijo en diálogo con RPP.

“(Estamos) bastante preocupados por este accidente que se dio más abajo del kilómetro sesenta y ocho por Huarachina (...) en la colisión de dos trenes de la empresa Perú Rail e Inca Rail. Y lamentablemente, pues, con un fallecido, del motorista de Inca Rail, una persona conocida en nuestro distrito. Y además de ello, tenemos confirmado hasta el momento 19 heridos graves y, eh, más de 35 heridos que están siendo evacuados hacia la ciudad de Cusco”, afirmó.

Subrayó que las compañías de transporte han mantenido hermetismo y que todavía no hay un comunicado que explique qué sucedió. “Sé que ha salido un comunicado de Perú Rail que pronto van a dar a conocer exactamente qué ha pasado, pero han tratado de mantener un hermetismo total las empresas respecto a este choque frontal. Ellos manejan algunos choques técnicos que quiere decir que, eh, se enfrentan, pero no llegan a un roce total como ha sucedido el día de hoy con una pérdida lamentable y varios heridos”, resaltó.

Turistas nacionales y extranjeros, así
Turistas nacionales y extranjeros, así como vecinos, permanecen sin claridad sobre su retorno a Cusco en estaciones como Ollantaytambo y Aguas Calientes.

No habría plan de contingencia

Palma Herrera mencionó que es lamentable que empresas como el Ferrocarril Transandino Sociedad Anónima (Fetransa), Perú Rail e Inca Rail no tengan un plan de contingencia para este tipo de eventos, teniendo un cobro de 180 o 200 dólares para una ruta de 43 kilómetros, cuando en Lima cuesta S/ 1.50 esa misma distancia.

“Aquí hay mucha responsabilidad por parte de Fetransa, por parte de estas empresas que no tienen un plan de contingencia para un sitio tan importante como es Machu Picchu, una maravilla mundial y que es una de las fuentes económicas más importantes del país“, explicó.

También afirmó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) deben participar de este problema porque han debido exigir que tengan un plan.

“Ahora el retorno son otras dos horas. ¿Dónde está el plan de contingencia? Nosotros hemos enviado nuestros vehículos desde Tenazgo para que atienda a nuestro personal. Y ahora lo que hacen ellos primero es llamar a las, a las empresas privadas antes de llamar a las municipalidades cercanas para atender inmediatamente, ¿no? Es bastante lamentable la descoordinación que ha sucedido también con esta empresa de Fetransa, que es la concesionaria de la línea férrea y las empresas ferroviarias", acotó.

- AFP
- AFP

Problemas para la imagen turística

De acuerdo con el burgomaestre, la imagen turística también se ha visto afectada por este accidente, debido a la falta de contingencia de las empresas a cargo del transporte.

“La responsabilidad de ellos y sobre todo de la concesionaria, quienes operan y controlan el ingreso y salida de los trenes, tanto de una y otra empresa. Entonces, ellos deben coordinar las horas, deben coordinar los puntos, pero no han coordinado, por eso este accidente”, aseguró.

“Es un quiebre bastante fuerte, un golpe fuerte a la economía del país, porque usted sabe que el turismo es una de las fuentes de economía más importantes de la región pisqueña y del país. Pero además de ello, desde una fuente económica, es una imagen internacional, porque estamos hablando de una de las maravillas del mundo que es Machu Picchu y que mucha gente sueña con venir a Machu Picchu”, añadió.

Desde su perspectiva, de esta manera se coloca “por debajo” la imagen del país por irresponsabilidad y falta de contingencia, “especialmente por la concesionaria de la línea férrea”.

