Terminal y paradero de Atocongo lucen abarrotados de personas que buscan viajar de última hora por Año Nuevo

A pocas horas de la celebración de Año Nuevo, el paradero de buses y el terminal de Atocongo registraron una gran afluencia de personas que esperaban la llegada de las unidades para viajar a sus destinos, en su mayoría ubicados al sur de la capital. El movimiento fue constante desde la madrugada, con familias completas, grupos de amigos y viajeros solos que buscaban salir de Lima antes del mediodía para recibir el nuevo año fuera de la ciudad.

Desde las primeras horas de la mañana se observaron largas filas de pasajeros que intentaban abordar los buses para dirigirse a diferentes puntos del sur. Entre los destinos más solicitados figuraban Ica, Paracas y Chilca, aunque también se registró una alta demanda hacia Pisco y Lunahuaná. La escena era la habitual de cada fin de año: mochilas, maletas y bolsas cargadas de regalos, junto a una mezcla de expectativa y paciencia ante los tiempos de espera.

Las cámaras de Latina Noticias llegaron hasta el lugar y recogieron impresiones de los pasajeros, quienes se preparaban para celebrar el fin de año lejos de Lima. En la mayoría de testimonios, los usuarios advirtieron una ligera alza en el precio de los pasajes. Tarifas que en una fecha regular pueden costar alrededor de S/ 15, durante las primeras horas del 31 de diciembre ya se habían elevado hasta S/ 35. Pese a este incremento, las familias aguardaban su turno con entusiasmo, decididas a continuar con sus planes para recibir el Año Nuevo.

Viajeros madrugan en Atocongo para evitar el incremento de pasajes por Año Nuevo

La recomendación implícita entre los propios viajeros era clara: llegar lo más temprano posible para asegurar precios más bajos y evitar largas esperas. La experiencia de años anteriores indicaba que, hacia las siete u ocho de la mañana, el panorama suele cambiar de forma drástica, con mayor congestión vehicular, menor disponibilidad de unidades y tarifas que continúan ajustándose al alza conforme crece la demanda.

Destinos del sur y viajes familiares

El sur del país volvió a consolidarse como el principal polo de atracción para quienes partían desde Atocongo. Ica encabezaba la lista de destinos, seguida por Pisco, Lunahuaná y Paracas, zonas asociadas tanto al descanso en la playa como a reuniones familiares. Muchos viajeros optaron por tours cortos o escapadas de uno o dos días, mientras otros planificaron estancias más prolongadas para aprovechar los primeros días del nuevo año.

Una característica notoria fue la diversidad de modalidades de viaje. Algunos pasajeros ya contaban con servicios contratados con anticipación, como tours organizados o alquileres temporales, mientras que otros buscaban cupos de último momento en buses interprovinciales. Esta convivencia entre planificación previa e improvisación es habitual en fechas de alta demanda como fin de año.

Familias y turistas abarrotan Atocongo en las horas previas al Año Nuevo. Foto: captura Latina

También se observó un número significativo de personas que viajaban solas, principalmente hacia sus ciudades de origen.

Recomendaciones a los viajeros

Si bien en el terminal de Atocongo operan empresas de transporte formal, también se observa la presencia de colectivos informales. Ante este escenario, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) reiteró su llamado a los usuarios para que, a fin de evitar inconvenientes y accidentes, opten únicamente por servicios formales.

Familias y turistas abarrotan Atocongo en las horas previas al Año Nuevo

En ese sentido, la entidad viene realizando visitas y operativos en los terminales más concurridos de Lima. Por ejemplo, en el terminal de Yerbateros, en el distrito de San Luis, funcionarios de la Sutran se encontraban concientizando a los ciudadanos que acudían a abordar sus buses. Asimismo, verificaban que los conductores de los vehículos cuenten con toda la documentación en regla antes de iniciar los viajes interprovinciales.