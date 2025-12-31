Robó un auto y se ocultó durante horas en las aguas de pantano para evitar ser capturado por la Policía

El hombre intentó huir de la policía y vecinos, pero fue capturado al salir del agua. Fuente: América Noticias

Un presunto delincuente fue capturado por la Policía Nacional tras permanecer más de dos horas oculto en los Pantanos de Villa, en el distrito limeño de Chorrillos, luego de participar en el robo de un vehículo en el asentamiento humano Sagrada Familia. El hecho, ocurrido la noche del 29 de diciembre, generó alarma e indignación entre los vecinos, quienes denuncian la reiterada falta de apoyo policial. La reacción de la comunidad permitió frustrar parcialmente el robo y puso en evidencia la preocupación por la creciente inseguridad en la zona.

De acuerdo con los testimonios, dos sujetos habrían abordado un auto negro haciéndose pasar por pasajeros. Uno de ellos escapó manejando el vehículo, mientras que el segundo optó por huir a pie hacia los pantanos. Los residentes, armados con palos y escobas, rodearon el área, alertaron a las autoridades y siguieron de cerca el desarrollo de la persecución.

La tensión se mantuvo durante varias horas, mientras el sospechoso se mantenía escondido en el agua. Finalmente, fue detenido por la policía y trasladado a la comisaría de Mateo Pumacahua. Los moradores manifestaron su preocupación por la posibilidad de que el detenido sea liberado rápidamente y reclamaron una respuesta efectiva frente a los constantes robos.

Vecinos enfrentan a asaltantes en Chorrillos

El incidente se produjo cerca de las 21:00, cuando los asaltantes, simulando ser pasajeros, abordaron un vehículo en el asentamiento humano Sagrada Familia. Según los vecinos, el asalto fue rápido y violento: el conductor fue golpeado con un arma antes de que uno de los delincuentes se apoderara del auto y huyera del lugar. La víctima logró escapar y pedir ayuda, lo que permitió a los residentes intervenir de inmediato

Los testigos relataron que este tipo de robos se ha vuelto frecuente en la zona. Los delincuentes suelen emplear el mismo método: abordan vehículos fingiendo ser clientes y, una vez dentro, asaltan a los conductores. La comunidad, cansada de la inseguridad, ha optado por actuar por su cuenta ante la escasa presencia policial.

El sospechoso pasó más de dos horas sumergido en los Pantanos de Villa para escapar de los vecinos y la policía. Foto: Composición Infobae Perú

La rápida reacción de los vecinos permitió identificar la ruta de escape de los asaltantes. Uno de ellos fue visto corriendo hacia los Pantanos de Villa, mientras el otro logró escapar con el auto robado. La angustia y la frustración crecieron entre los residentes, quienes sienten que deben enfrentar solos la delincuencia.

Ladrón se escondió en aguas de los Pantanos de Villa

El sospechoso permaneció más de dos horas escondido en las aguas de los Pantanos de Villa, aprovechando la oscuridad y lo complicado del terreno. Los vecinos se organizaron y rodearon gran parte del área, impidiendo su salida hasta la llegada de la Policía Nacional y el serenazgo. En medio de la desesperación, algunos moradores encendieron fuego a un cerco cercano para dificultar cualquier intento de huida.

La Policía logró intervenir al sujeto cerca de la medianoche, cuando la temperatura descendía y el individuo no pudo resistir más tiempo en el agua. Fue trasladado a la comisaría de Mateo Pumacahua, donde se realizan las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha confirmado si la víctima del asalto formalizó la denuncia, mientras las investigaciones continúan para ubicar al segundo implicado.

El intento de fuga terminó cuando el hombre, agotado y con frío, salió del agua y fue capturado por las autoridades. Foto: Composición Infobae Perú

Los residentes expresaron su temor ante la posibilidad de que el capturado sea liberado en poco tiempo, una situación que consideran recurrente. “Ahorita lo llevan y lo van a soltar. Tengan por seguro que dos horas lo tendrán arriba y lo van a soltar”, señaló uno de los ciudadanos. La falta de resultados concretos alimenta la desconfianza hacia las autoridades.

Vecinos exigen más seguridad

La comunidad de Chorrillos volvió a levantar la voz ante la falta de presencia policial y la reiteración de robos en la zona. Los vecinos aseguran que los asaltos son diarios y que los delincuentes utilizan los Pantanos de Villa como vía de escape, pues pocos se atreven a ingresar a esa área. Esta situación ha llevado a los residentes a intentar defenderse por sus propios medios, exponiéndose a nuevos riesgos.

La indignación también se dirige a la Municipalidad de Chorrillos, a la que acusan de no tomar medidas efectivas para mejorar la seguridad. “No tenemos apoyo policial, ni de la municipalidad. Estamos cansados de vivir así”, afirmó una de las vecinas. Los testimonios recogidos coinciden en que la percepción de inseguridad es alta y que el temor ha modificado la vida cotidiana de los habitantes del sector.

La comunidad demanda mayor presencia de la policía y acciones concretas para frenar los robos, pues consideran que el abandono de las autoridades ha empeorado la situación. Mientras tanto, la desconfianza y el miedo siguen creciendo entre quienes viven en el entorno de los Pantanos de Villa.