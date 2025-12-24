¿Qué candidatos a la presidencia han registrado su candidatura? Esto explica el presidente del JNE, Roberto Burneo

El presidente del JNE, Roberto Burneo, reafirmó que mantienen una posición independiente y ajena a cualquier interés político. (Composición Infobae)

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se ha presentado 6.953 hojas de vida, 1.432 listas de candidatos. Resaltó que la mayoría organizaciones políticas han logrado presentar el 100% de sus fórmulas y listas de candidatos.

Tres de ellas presentaron sus listas físicamente, las cuales se actualizará cuando se puedan escanear y derivar a sus respectivos jurados electorales especiales.

Hay tres que aparecer en cero y otras que no han logrado presentar al 100%. “Seguro en el transcurso de las horas van a poder lograr presentar sus fórmulas y listas”, acotó.

A las 13:00 horas de hoy, miércoles 24 de diciembre, 35 organizaciones presentaron candidatos a la presidencia. Por el momento, no se conoce si Primero La Gente pudo registrar la postulación de Marisol Pérez Tello.

Reconoció el trabajo del JNE

Burneo mencionó que la inscripción de las candidaturas es “un hito muy importante por el cual el Jurado ha venido preparándose durante meses afecto de lograr que todas las organizaciones políticas tengan las herramientas, el soporte y todas las facilidades para presentar su lista”.

“Saludamos a todo el equipo del Jurado Nacional de Elecciones que ha estado durante bastante tiempo y en la última semana, las veinticuatro horas del día, el día de hoy, el día de ayer y hoy también, eh, vienen realizando, eh, la labor de acompañamiento y de facilitarla entrega de la presentación de estas listas de candidatos, de fórmulas presidenciales, de planes de gobierno, resúmenes, entre otros”, expresó.

Miembro del Pleno del JNE contradijo a Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)

“Y aún vienen trabajando, eh, desde el día de ayer, eh, ya en línea, hay muchas organizaciones políticas que aún están logueados y otras que en forma presencial están acá en el Jurado Nacional de Elecciones y aún venimos dándole soporte hasta el mediodía del día de hoy”, añadió.

En ese sentido, felicitó al personal del JNE por su compromiso y servicio, y a los partidos políticos por participar de forma entusiasta, pacífica y con “mucho ánimo”.

“Todavía faltan algunas horas y pueden presentar hasta el mediodía, eh, todas las fórmulas y listas que, eh, aún están pendientes de realizar. Así que, sin más, gracias”, mencionó más temprano.

Marisol Pérez Tello fue una de las lideresas del PPC durante varios años, antes de renunciar al partido y fundar Lo Justo - crédito LUM

Primero La Gente

En diálogo con Infobae Perú, la candidata presidencial de Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, indicó sus listas sí fueron registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo que podrán participar en los comicios del próximo año.

Al cierre de la jornada del martes 23 de diciembre, el Jurado presentó una gráfica donde se mostraba que el partido no había inscrito a Pérez Tello, junto a Ciudadanos por el Perú y el Partido de los Trabajadores.

Como se recuerda, la excongresista del Partido Peruano Cristiano (PPC) se impuso en las elecciones primarias contra Miguel del Castillo. El proceso en todas las agrupaciones fue supervisado por el Organismo Electoral de Procesos Electorales (ONPE).