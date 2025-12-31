La expareja de Christian Meier mostró en sus redes sociales el momento en el que sus hijos estuvieron junto a ella en Lima | Instagram

Marisol Aguirre compartió con sus seguidores un momento especial al reunirse con sus tres hijos en su casa de Lima para celebrar las fiestas de fin de año. La actriz publicó en sus redes sociales un video donde se observa la llegada inesperada de Taira, su hija del medio, quien reside en el extranjero.

En las imágenes, la familia disfruta de una reunión tranquila hasta que la puerta del departamento se abre y Taira entra, sorprendiendo a sus hermanos, quienes no dudaron en abrazarla con emoción.

Aguirre, que ya conocía la sorpresa, se mostró visiblemente feliz al ver a sus hijos juntos después de mucho tiempo.

Marisol Aguirre emocionada por reunirse con sus tres hijos en fin de año: “Los amo a todos”

Sobre el video escribió: “El regalo más lindo de esta Navidad!! Estar con todos mis hijos y mi familia junta!! Llegó la sorpresa más esperada!! Taira! Cómo te amo!! Y los amo a todos!!”. De esta manera, la actriz expresó la alegría de compartir estas fechas familiares tan significativas junto a sus tres hijos, celebrando la unión y el reencuentro.

¿Quiénes son los hijos de Christian Meier y Marisol Aguirre?

Christian Meier y Marisol Aguirre tienen tres hijos: Stefano, Taira y Gia. Stefano Meier, el mayor, nació en 1996 y sigue la carrera artística, actuando en televisión y teatro en Perú. Taira Meier, nacida en 2001, mantiene un perfil reservado y estudia criminalística, lejos del mundo del espectáculo. Gia Meier, la menor, nació en 2003 y se ha destacado como modelo internacional, participando en eventos de moda y estudiando Fashion Business.

Christian Meier y Marisol Aguirre llevan una relación cordial por sus hijos.

Los tres han crecido en medio de la atención mediática, pero han buscado desarrollar sus propios caminos profesionales y personales, más allá de la fama de sus padres.

¿Por qué se separaron Christian Meier y Marisol Aguirre?

Christian Meier y Marisol Aguirre protagonizaron una de las relaciones más mediáticas de la televisión peruana. Su historia comenzó en 1994, durante las grabaciones de la telenovela “Gorrión”. Tras un año de noviazgo, se casaron y tuvieron tres hijos. A pesar de aparentar una familia sólida, su relación atravesó varias crisis y una separación temporal, hasta que finalmente, en 2008, se produjo la ruptura definitiva.

Uno de los principales motivos de la separación fue la sensación de Aguirre de haber quedado relegada a un segundo plano, identificada públicamente solo como “la esposa de Christian Meier”. Ella expresó que esa etiqueta representaba una carga para su desarrollo personal y profesional. Aunque Meier propuso inicialmente la separación, Aguirre fue quien formalizó el divorcio.

Christian Meier y Marisol aguirre.

La ruptura no estuvo exenta de polémicas. Circularon rumores sobre supuestas agresiones, que Aguirre desmintió categóricamente, afirmando que nunca hubo violencia física en la relación. El proceso de divorcio derivó en disputas legales por la manutención de los hijos. Meier solicitó que Aguirre contribuyera con el 30% de los gastos de manutención y se negó a seguir cubriendo el seguro médico de su exesposa. Esto generó incomodidad en Aguirre, quien manifestó su preocupación por la disminución del nivel de vida de sus hijos ante una posible reducción de la pensión.

Meier argumentó que Aguirre tenía ingresos propios como actriz y que nunca había aportado económicamente a la manutención de los niños, por lo que consideraba justo que ella contribuyera. Estas declaraciones fueron señaladas por Aguirre como ofensivas, lo que dio lugar a demandas cruzadas por difamación entre ambos.

Después de cinco años de litigio, la justicia determinó que Aguirre debía aportar una suma mensual para el cuidado de sus hijos. A pesar de los conflictos y las diferencias, actualmente ambos mantienen una relación cordial centrada en el bienestar de sus hijos, aunque su historia quedó marcada por desacuerdos personales y legales que trascendieron lo privado.