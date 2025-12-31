Perú

José Jerí sobre choque de dos trenes en la vía a Machu Picchu : “Esto es un punto de reflexión para mejorar”

El presidente del Perú, José Jerí, indicó que habrá una reunión para discutir lo que se debe mejorar en cuanto al ingreso a la ciudadela de Machu Picchu

Guardar
José Jerí se pronunció sobre
José Jerí se pronunció sobre el accidente en Cusco .Foto: Andina / Andina

El presidente de Perú, José Jerí, anunció que convocará a una reunón para conocer lo que se debe mejorar el servicio para ingresar a Machu Picchu. Mencionó que ha habido propuestas desde el Congreso sobre ello, pero que no han prosperado.

“Esto es un punto de reflexión para mejorar lo que implica situaciones como esta y ver de ahora en adelante. Machu Picchu es la cara de nuestro país hacia el exterior y tenemos que dar las mejores atenciones. Y es por eso que la presencia del (Poder) Ejecutivo es estar acá presente para que todo haya funcionado de la mejor manera. Vuelvo a decir, (la respuesta) no ha sido la más adecuada en términos de tiempo. ¿Pudo haber sido más rápido? ¿Pudo ser mejor? Sí, pero justamente estamos acá para que esto de ahora en adelante como punto de reflexión nos sirva para mejorar próximamente", aseveró.

En ese sentido, acotó que se debe mejorar los servicios en los que están involucradas instituciones públicas y empresas privadas. De esta manera, se busca "alinear todo para que de ahora en adelante, cuando sucedan situaciones así, que esperamos no sucedan en buena cuenta, pero son eventualidades, hay una mejor capacidad de respuesta del Estado.

“Hemos conversado con los afectados, hemos conversado también acá con otros turistas que se han visto varados y cómo han sido atendidos o no atendidos. Entonces, eso es la reflexión de fondo que debemos tener en cuenta”, añadió.

Perú Rail responde a dudas
Perú Rail responde a dudas de turistas afectados por accidente ferroviario en la ruta de Ollantaytambo - Machu Picchu | Foto composición: Infobae Perú

Servicio de trenes se restablece

El servicio ferroviario entre Ollantaytambo y Machu Picchu fue restablecido de manera progresiva, luego del accidente que involucró a unidades de Inca Rail y PeruRail. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, tras el incidente, se activaron protocolos de atención inmediata para los afectados y se coordinaron acciones conjuntas con diversas entidades estatales. Cerca de 2.000 personas, entre turistas extranjeros y nacionales, fueron evacuadas durante la madrugada hacia Ollantaytambo mientras se desarrollaban maniobras de seguridad en la vía férrea.

Hacia las cinco de la mañana, el servicio ferroviario en la ruta a Machu Picchu y en sentido inverso se reanudó de forma gradual, una vez culminadas las revisiones y verificación de la vía. Las autoridades comunicaron que se mantiene una coordinación constante con autoridades regionales, locales y representaciones diplomáticas para asegurar información clara y oportuna a los familiares y países de origen de los visitantes. El accidente generó conmoción y dejó a más de un millar de turistas varados en Machu Picchu.

¿Qué sucedió?

El choque, que ocurrió en el sector de Pampacahua, dejó como saldo la muerte del maquinista de Inca Rail, Roberto Cárdenas Loayza, y al menos cuarenta personas heridas. La Defensoría del Pueblo expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y a los afectados, y solicitó la intervención inmediata y coordinada de diversas entidades estatales para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer responsabilidades.

Representantes de la Defensoría del Pueblo se desplazaron al sector de Piscacucho para verificar la situación de las personas afectadas y supervisar las labores de auxilio y evacuación. También coordinaron con el Gerente Regional de Salud el envío de ambulancias a la zona, reforzando la atención de emergencia, y acudieron a FETRANSA para recabar información sobre las condiciones en que se produjo el accidente.

La Defensoría mantiene coordinación constante con la comisaría del sector y las autoridades competentes para garantizar las investigaciones necesarias y adoptar medidas preventivas. El presidente José Jerí se trasladó a Cusco para verificar el estado de salud de los heridos y supervisar directamente la atención brindada a los afectados.

Temas Relacionados

Machu PicchuJosé JeríAccidente en Machu Picchuperu-noticias

Más Noticias

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

El icónico ‘Gavilán’ ha revelado que su nombre persistirá en la lista de acreedores, a partir del reciente plan de viabilidad presentado por la ‘U’ ante SUNAT, situación que ha generado decepción: “Son 14 años y al 2025 súmale seis más, o sea 20 años para cobrar una deuda”

Johan Fano lamenta el nuevo

¿Crece la industria de educación virtual en Perú? Plataformas de aprendizaje online apuntan a US$22.860 millones en la región

El ahorro en transporte, alojamiento y materiales está constituyendo, localmente, uno de los mayores incentivos para la formación continua a través de la educación a distancia

¿Crece la industria de educación

Senamhi: temperatura llegará a los 35 °C en Año Nuevo en estas tres regiones del Perú

Las proyecciones climáticas oficiales señalan que la exposición a altos niveles de radiación solar incrementará la temperatura en varias provincias costeras

Senamhi: temperatura llegará a los

Conoce la lista de las casetas que no cobran peajes en Lima

Varias casetas en rutas clave han dejado de cobrar tarifa, lo que permite a los conductores recorrer largas distancias sin el gasto adicional habitual

Conoce la lista de las

Alejandra Baigorria sigue impactada por precios en Suiza: “80 soles solo el café”

La empresaria se encuentra disfrutando de unas vacaciones de fin de año, pero cuenta en sus redes sociales las diferencias que más le impactan de ese país

Alejandra Baigorria sigue impactada por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE reparte S/ 80 millones

ONPE reparte S/ 80 millones a los partidos políticos para contratar publicidad: Perú Libre y Fuerza Popular los más beneficiados

Choque de trenes en Machu Picchu: Ernesto Álvarez informó que la causa del accidente sería por “un error humano”

PJ aprueba formalización de la investigación contra Delia Espinoza por caso que el Congreso le inventó

Gobierno reconoce vínculo del eslogan “¡Perú a toda máquina!” con canción viral

¿Está el Perú al borde de otro colapso político en 2026? Informe internacional revela las claves detrás de la crisis

ENTRETENIMIENTO

Óscar del Portal casi pierde

Óscar del Portal casi pierde sus vacaciones familiares por un inesperado detalle

Stranger Things 5: Fecha y hora de estreno en Perú del último capítulo en Netflix

Alejandra Baigorria sigue impactada por precios en Suiza: “80 soles solo el café”

El Reventonazo de la Chola, Yo Soy y JB en ATV: ¿Qué programa tuvo más rating en su último programa del 2025?

CristoRata aclaró por qué probó comida de carrito de servicios de hotel ante despido de trabajadores: “Eso era de mi novia”

DEPORTES

Entradas Alianza Lima vs Regatas

Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima: precio y venta para los partidos de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

Natalia Málaga lanzó dura crítica a Deportivo Géminis tras agónico triunfo con Rebaza Acosta: “Capaz no están acostumbradas a la exigencia”

Voleibolistas de Alianza Lima y Universitario son víctimas de amenazas y agresiones verbales por parte de sus propios hinchas