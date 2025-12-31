José Jerí sobre choque de dos trenes en la vía a Machu Picchu : “Esto es un punto de reflexión para mejorar”

José Jerí se pronunció sobre el accidente en Cusco .Foto: Andina / Andina

El presidente de Perú, José Jerí, anunció que convocará a una reunón para conocer lo que se debe mejorar el servicio para ingresar a Machu Picchu. Mencionó que ha habido propuestas desde el Congreso sobre ello, pero que no han prosperado.

“Esto es un punto de reflexión para mejorar lo que implica situaciones como esta y ver de ahora en adelante. Machu Picchu es la cara de nuestro país hacia el exterior y tenemos que dar las mejores atenciones. Y es por eso que la presencia del (Poder) Ejecutivo es estar acá presente para que todo haya funcionado de la mejor manera. Vuelvo a decir, (la respuesta) no ha sido la más adecuada en términos de tiempo. ¿Pudo haber sido más rápido? ¿Pudo ser mejor? Sí, pero justamente estamos acá para que esto de ahora en adelante como punto de reflexión nos sirva para mejorar próximamente", aseveró.

En ese sentido, acotó que se debe mejorar los servicios en los que están involucradas instituciones públicas y empresas privadas. De esta manera, se busca "alinear todo para que de ahora en adelante, cuando sucedan situaciones así, que esperamos no sucedan en buena cuenta, pero son eventualidades, hay una mejor capacidad de respuesta del Estado.

“Hemos conversado con los afectados, hemos conversado también acá con otros turistas que se han visto varados y cómo han sido atendidos o no atendidos. Entonces, eso es la reflexión de fondo que debemos tener en cuenta”, añadió.

Perú Rail responde a dudas de turistas afectados por accidente ferroviario en la ruta de Ollantaytambo - Machu Picchu | Foto composición: Infobae Perú

Servicio de trenes se restablece

El servicio ferroviario entre Ollantaytambo y Machu Picchu fue restablecido de manera progresiva, luego del accidente que involucró a unidades de Inca Rail y PeruRail. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, tras el incidente, se activaron protocolos de atención inmediata para los afectados y se coordinaron acciones conjuntas con diversas entidades estatales. Cerca de 2.000 personas, entre turistas extranjeros y nacionales, fueron evacuadas durante la madrugada hacia Ollantaytambo mientras se desarrollaban maniobras de seguridad en la vía férrea.

Hacia las cinco de la mañana, el servicio ferroviario en la ruta a Machu Picchu y en sentido inverso se reanudó de forma gradual, una vez culminadas las revisiones y verificación de la vía. Las autoridades comunicaron que se mantiene una coordinación constante con autoridades regionales, locales y representaciones diplomáticas para asegurar información clara y oportuna a los familiares y países de origen de los visitantes. El accidente generó conmoción y dejó a más de un millar de turistas varados en Machu Picchu.

¿Qué sucedió?

El choque, que ocurrió en el sector de Pampacahua, dejó como saldo la muerte del maquinista de Inca Rail, Roberto Cárdenas Loayza, y al menos cuarenta personas heridas. La Defensoría del Pueblo expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y a los afectados, y solicitó la intervención inmediata y coordinada de diversas entidades estatales para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer responsabilidades.

Representantes de la Defensoría del Pueblo se desplazaron al sector de Piscacucho para verificar la situación de las personas afectadas y supervisar las labores de auxilio y evacuación. También coordinaron con el Gerente Regional de Salud el envío de ambulancias a la zona, reforzando la atención de emergencia, y acudieron a FETRANSA para recabar información sobre las condiciones en que se produjo el accidente.

La Defensoría mantiene coordinación constante con la comisaría del sector y las autoridades competentes para garantizar las investigaciones necesarias y adoptar medidas preventivas. El presidente José Jerí se trasladó a Cusco para verificar el estado de salud de los heridos y supervisar directamente la atención brindada a los afectados.