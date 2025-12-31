Perú

Intento de feminicidio en Barrios Altos: detenido por quemar a su pareja niega ataque, pese a videos

El coronel Juan Carlos Montúfar confrontó a Rafael Félix Hilario sobre su responsabilidad en el ataque que dejó a Ortega Quispe con quemaduras en el 27 % de su cuerpo

Agresor de Barrios Altos rechaza acusaciones, cuestiona existencia de violencia|Latina Noticias

El caso de Rafael Félix Hilario Guido ha generado indignación tras la difusión de un video donde el principal sospechoso del ataque a Gisela Ortega Quispe minimiza y niega los hechos, pese a las pruebas en su contra. El hombre permanece bajo custodia policial en el Hospital Almenara mientras la investigación avanza.

En el registro difundido por Latina Noticias, el coronel Juan Carlos Montúfar confronta a Hilario Guido sobre su responsabilidad en el ataque que dejó a Ortega Quispe con quemaduras en el 27 % de su cuerpo.

“Tengo que dar mi aclaración, yo no he hecho nada”, negando cualquier participación. Durante el intercambio, Hilario Guido sostiene: “La violencia del hombre no existe. La violencia para el hombre no existe. El hombre no es violento”, señaló al coronel.

La agresión ocurrió el 28 de diciembre en Barrios Altos, donde Gisela Ortega Quispe fue atacada por su pareja delante de sus dos hijos menores. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el hombre la golpeó, le rompió una botella en la cabeza y la roció con gasolina antes de prenderle fuego.

Familia de madre quemada en Barrios Altos realizan pollada para cubrir gastos médicos| Panamericana

Tras el ataque, Hilario Guido huyó y permaneció dos días en paradero desconocido hasta que ingresó al área de quemados del Hospital Almenara. La policía lo ubicó el 29 de diciembre, luego de que el caso se hiciera público.

Las respuestas del sospechoso en
Las respuestas del sospechoso en la investigación sorprenden a las autoridades, mientras el entorno de la víctima solicita apoyo y el caso renueva el reclamo por protección a mujeres| Latina Noticias

Dictan prisión preliminar

La Fiscalía dictó detención preliminar contra Rafael Hilario Guido, acusado de quemar a su pareja en Barrios Altos. Esta medida se tomó tras varios días de diligencias, recolección de pruebas en el lugar del ataque y declaraciones de testigos, entre ellos los dos hijos de la víctima, quienes presenciaron la agresión. Hilario Guido fue ubicado en un centro médico bajo custodia policial y con una marroca en la pierna, después de que las autoridades recibieran la alerta de su presencia en un hospital de la ciudad.

Rafael Félix Hilario Guido de
Rafael Félix Hilario Guido de 41 años, presunto agresor, se encuentra no habido. Foto: Latina Noticias

La detención preliminar fue solicitada y concedida por el delito de tentativa de feminicidio, luego de constatar la magnitud de las lesiones sufridas por la víctima y la información reunida durante la investigación. La estancia de Hilario Guido en el hospital podría prolongarse hasta inicios de la próxima semana, cuando estaría disponible para ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

Las lesiones de Hilario Guido, según detallaron las autoridades, son considerablemente menores en comparación con las de la víctima. El proceso penal continuará en los próximos días, y se espera que el acusado sea puesto a disposición judicial una vez culmine su atención hospitalaria.

La víctima permanece internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, con quemaduras graves y pronóstico reservado. Ante la necesidad de costear medicamentos y tratamientos no cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS), la familia organizó una pollada solidaria en la cuadra uno de la Avenida Marcelino Torres y habilitó el número 933 101 722 para quienes deseen colaborar.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables comunicó que se brinda respaldo jurídico a la víctima y atención psicológica permanente a los niños.

