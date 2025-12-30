Perú

Tentativa de feminicidio en Barrios Altos: encuentran a agresor de madre quemada frente a sus hijos

Gisela Ortega permanece en estado crítico después de que su pareja la agrediera y prendiera fuego en presencia de sus hijos

Una madre permanece en estado crítico tras haber sido atacada y quemada en Barrios Altos; el presunto responsable, Rafael Félix Hilario Guido, está bajo vigilancia policial en un hospital, mientras la familia de la víctima reclama su detención inmediata.

El 27 de diciembre, Gisela Ortega fue agredida dentro de su casa. De acuerdo con el relato de familiares, Hilario Guido la golpeó y luego la roció con gasolina para prenderle fuego delante de sus dos hijos, de nueve y cinco años. El ataque ocurrió después de que la mujer le comunicara su deseo de terminar la relación.

“Le ha golpeado la cabeza, parte de su cuerpo, es lo que manifiestan los médicos también, que tiene coágulo en la cabeza. Dentro de su hogar le prende fuego delante de sus dos menores hijos”, relató un allegado.

Asimismo, su hija mayor intentó apagar las llamas arrojándole agua a su madre.

Ubican al agresor en el hospital

El agresor huyó tras el hecho y se desconocía su paradero. Dos días después, ingresó al área de quemados del Hospital Almenara, donde quedó internado sin que las autoridades lo identificaran de inmediato. El 29 de diciembre, la policía lo localizó en ese centro hospitalario luego de que el caso se hiciera público.

Actualmente, Rafael Hilario permanece bajo custodia policial mientras recibe atención médica, aunque hasta el momento no se ha formalizado su detención, lo que genera preocupación y molestia en la familia de la víctima.

Asimismo, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza informó en un comunicado que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, con quemaduras en el 27 % de su cuerpo y soporte ventilatorio. El pronóstico es reservado. La atención médica está cubierta por el Seguro Integral de Salud (SIS), pero los familiares aseguran que deben comprar medicamentos fuera del hospital debido a la falta de stock.

“Me están mandando los medicamentos para comprar afuera, porque no hay adentro”, explicó una pariente cercana.

El Ministerio Público confirmó mediante sus redes sociales que la investigación por tentativa de feminicidio está en curso, aunque no precisó si se solicitó la detención preliminar del presunto agresor. Por su parte, el Programa Nacional Yarmiyán del Ministerio de la Mujer ha brindado apoyo psicológico y social a los familiares, y ha solicitado medidas de protección y prisión preventiva contra Rafael Hilario debido a la existencia de graves elementos de convicción.

La familia de Gisela ha organizado una pollada en la cuadra uno de la Avenida Marcelino Torres para recaudar fondos y afrontar los gastos médicos, y ha habilitado el número 933 101 722 para quienes deseen colaborar. Los dos menores reciben atención psicológica tras presenciar la agresión sufrida por su madre.

Canales de ayuda

  • Línea 100: Servicio gratuito y confidencial de orientación y apoyo para víctimas de violencia familiar o sexual. Disponible las 24 horas, todos los días del año.
  • Chat 100: Canal virtual de atención psicológica a través de chat, dirigido a personas afectadas por violencia familiar o sexual.
  • Policía Nacional del Perú: Ante situaciones de emergencia o riesgo inminente, llamar al 105.

