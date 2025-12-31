Conoce la lista de las casetas que no cobran peajes en Lima

La suspensión del cobro en los peajes elimina la necesidad de llevar dinero en efectivo o detenerse para realizar pago - Créditos: Andina.

Mientras el calendario avanza hacia el último día del 2025, Lima se transforma en un punto de partida para miles de familias y grupos de amigos que desean recibir el 2026 en las playas y destinos turísticos del norte y sur del país.

El entusiasmo por compartir la llegada del nuevo año lejos de la rutina citadina impulsa un notable movimiento en las principales carreteras, donde el flujo vehicular crece conforme las horas se acercan a la medianoche.

En este contexto, una noticia relevante facilita el viaje de los limeños: varios peajes en las rutas más transitadas de la capital han dejado de cobrar tarifa. Así, permiten que los conductores recorran largas distancias sin el gasto adicional.

Los peajes exonerados incluyen Chillón en la Panamericana Norte, y Huaylas, Villa, Arica, San Pedro, Punta Negra y Quebrada Seca en la Panamericana Sur - Créditos: Andina.

Peajes que no están cobrando

Panamericana Norte

Peaje Chillón: Aproximadamente a 10 km del centro de Lima.

Panamericana Sur

Peaje Huaylas: A unos 5 km del peaje Chillón.

Peaje Villa: Aproximadamente a 15 km del centro de Lima.

Peaje Arica: A unos 7 km del peaje Villa.

Peaje San Pedro: Aproximadamente a 20 km del peaje Arica.

Peaje Punta Negra: A unos 12 km del peaje San Pedro.

Peaje Quebrada Seca: Aproximadamente a 10 km del peaje Punta Negra.

Esta medida, implementada por la Municipalidad de Lima desde el 4 de diciembre, responde a la reciente asunción del control operativo de las casetas de la Panamericana Norte y Sur, luego de que la concesionaria Rutas de Lima dejara de administrar estos puntos.

Durante la gestión del alcalde Renzo Reggiardo, las salidas de la ciudad se encuentran liberadas de cobro, lo que representa un alivio económico para quienes emprenden viaje en este feriado largo.

La exoneración de peajes beneficia tanto a quienes se desplazan por motivos turísticos como a quienes viajan por razones familiares o laborales durante el cambio de año - Créditos: Andina.

Así, los usuarios ya no necesitan llevar dinero en efectivo ni detenerse a realizar pagos, lo que agiliza el tránsito y mejora la experiencia de quienes buscan celebrar el Año Nuevo fuera de Lima.

Las autoridades, sin embargo, recomiendan conducir con precaución y respetar las normas de tránsito, ya que el incremento de vehículos puede generar congestión en los accesos y salidas de la capital. Además, se sugiere planificar el viaje con anticipación y estar atentos a las indicaciones de la Policía Nacional del Perú.

Esta disposición permanecerá vigente mientras la Municipalidad de Lima administre directamente las casetas, permitiendo que quienes eligen recibir el 2026 fuera de la ciudad puedan disfrutar de un trayecto más accesible y sin gastos adicionales en peajes.

Plan de seguridad vial en la Panamericana Sur Verano 2026

La Municipalidad Metropolitana de Lima activó el Plan Verano 2026 en la Panamericana Sur, principal vía de acceso a los balnearios del sur y zona de mayor tráfico en temporada de vacaciones y fiestas de fin de año. El plan contempla el cambio de sentido de la carretera todos los domingos de enero a marzo, además del jueves 1 de enero y el domingo 5 de abril, entre las 16:00 y 20:00 horas, para agilizar el retorno de veraneantes a la capital.

Las medidas incluyen la presencia de patrullas, grúas, ambulancias, motocicletas y drones, así como un contingente de 60 inspectores y agentes de seguridad vial, en coordinación con la Policía de Carreteras. Además, el operativo cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, la Autoridad de Transporte Urbano y el Cuerpo de Bomberos en los puntos más concurridos.