¿Silvia Cornejo está embarazada? Magaly Medina revela imágenes que desatan rumores de un segundo hijo con Jean Paul Gabuteau

La conductora mostró imágenes de la exreina de belleza en Argentina y aseguró que una aparente pancita despertó sospechas de un nuevo embarazo. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Las recientes vacaciones de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau en Argentina no solo llamaron la atención por mostrar a la pareja disfrutando de un momento familiar, sino también por un detalle que no pasó desapercibido para Magaly Medina y el equipo de Magaly TV La Firme. Durante la emisión del programa del 6 de agosto, la periodista comentó unas imágenes en las que la exreina de belleza aparece con una aparente pancita, situación que desató especulaciones sobre un posible embarazo.

Silvia Cornejo reaparece con Jean Paul Gaboto y una supuesta pancita desata rumores de embarazo. Captura: Magaly TV La Firme.

Aunque hasta el momento ni Silvia Cornejo ni Jean Paul Gaboto han confirmado la noticia, la conductora aseguró que las recientes fotografías y videos de la pareja han despertado sospechas entre sus seguidores, especialmente porque la exconductora habría intentado ocultar esa parte de su cuerpo en varias instantáneas compartidas durante su viaje.

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Silvia Cornejo reaparece con Jean Paul Gaboto y una supuesta pancita desata rumores de embarazo. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina reaviva los rumores de embarazo

Al iniciar el informe, Magaly Medina explicó por qué las imágenes captadas durante el viaje de la pareja llamaron la atención de la producción del programa.

“Silvia Cornejo la hemos visto últimamente luciendo un poquito más cachetoncita y con una pancita reveladora. Y por lo que nos preguntamos: ¿estará en la dulce espera? ¿Estará ella esperando bebé de Jean Paul Gaboto? Este hombre que nada más hace poco, en octubre del año 2025, del año pasado, estaba sacando los pies del plato nuevamente”, comentó.

Las palabras de la conductora hicieron referencia a los problemas sentimentales que atravesó la pareja el año pasado, cuando el empresario volvió a ser relacionado con su expareja, Analía Jiménez, generando una nueva crisis en su relación con la exMiss Perú.

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Silvia Cornejo reaparece con Jean Paul Gaboto y una supuesta pancita desata rumores de embarazo. Captura: Magaly TV La Firme.

Un viaje familiar en Argentina despertó las sospechas

El informe mostró imágenes grabadas durante las vacaciones de Silvia Cornejo y Jean Paul Gaboto en Buenos Aires, específicamente durante una visita al estadio de Boca Juniors.

Mientras ambos recorrían el lugar junto a su hijo, la producción aseguró haber notado un cambio físico en la exconductora.

“Argentina es como nuestra jato, así que por vacaciones estábamos paseando por el estadio de Boca Juniors, cuando de pronto nos encontramos a la incondicional Silvia Cornejo junto a su principito Gaboto”, señaló la voz en off.

Silvia Cornejo reaparece con Jean Paul Gaboto y una supuesta pancita desata rumores de embarazo. Captura: Magaly TV La Firme.

Segundos después, el programa puso especial atención en la silueta de la exreina de belleza.

“Ellos compartiendo en familia, pero nosotros, que no nos quedamos quietos, notamos una forma extraña en la pancita de Silvia. A ver, repita, míster director. Esa curvatura, esas caderas. No me digas que la cigüeña visitó a la Cornejo de nuevo, mano”, indicó el informe.

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Las imágenes fueron reproducidas varias veces durante la emisión con el objetivo de mostrar el detalle que despertó las especulaciones.

Silvia Cornejo reaparece con Jean Paul Gaboto y una supuesta pancita desata rumores de embarazo. Captura: Magaly TV La Firme.

Las fotografías también alimentan las versiones

El informe no solo analizó los videos del viaje, sino también las fotografías que Silvia Cornejo ha compartido recientemente en sus redes sociales.

Según el programa, existiría un patrón en la forma en que posa frente a las cámaras.

“Todo hace indicar que esa pancita no es indigestión, gases o exceso de carne, porque nosotros nos pusimos al toque a chequear cada movimiento de la exconductora y resulta que ella en todas las instantáneas trata de que no se le vea la barriguita”, mencionó la voz del reportaje.

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Silvia Cornejo reaparece con Jean Paul Gaboto y una supuesta pancita desata rumores de embarazo. Captura: Magaly TV La Firme.

Incluso, compararon imágenes tomadas meses atrás durante otros viajes junto a Jean Paul Gaboto, asegurando que anteriormente la modelo acostumbraba posar de frente, mientras que ahora optaría por ángulos diferentes.

“Qué raro que Silvia ahora no quiera posar adelante como lo hace siempre, toda una lady empoderada. O si no, miren las fotos de este año junto a su peor es nada en sus diferentes viajes”, agregó el informe.

Además del supuesto cambio en su figura, la producción sostuvo que el rostro de Silvia también habría experimentado modificaciones.

“Las sospechas de que baby JP está en camino aumentan y aumentan cuando analizamos de cerca el rostro de la Cornejo, que está más cachetoncita, más redondita. Y es que el cacharro, mano, ese sí que no miente”, comentaron.

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Cabe precisar que, hasta el cierre de esta nota, Silvia Cornejo no ha confirmado ni desmentido los rumores de un posible embarazo.

Silvia Cornejo reaparece con Jean Paul Gaboto y una supuesta pancita desata rumores de embarazo. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda las infidelidades que marcaron la relación

Más allá de las especulaciones sobre un posible nuevo integrante en la familia, el informe también recordó la accidentada historia sentimental entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gaboto.

“Lo cierto es que esta pareja recontrapolémica olvidó por un rato los choques de auto, los celos y los zampais para tratar de llevar la fiesta en paz por un rato por Buenos Aires”, señaló el reportaje.

Silvia Cornejo reaparece con Jean Paul Gaboto y una supuesta pancita desata rumores de embarazo. Captura: Magaly TV La Firme.

La producción también revivió las imágenes difundidas durante 2025, cuando el empresario fue captado en distintas oportunidades junto a su expareja, Analía Jiménez, madre de otro de sus hijos.

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“Y la pregunta es: ¿qué elixir mágico tendrá Jean Paul Gaboto? Porque recordemos que el año pasado nosotros lo grabamos junto a su ex, la pesadilla de Silvia, Analía Jiménez, hasta en dos ocasiones, y Silvia decidía defenderlo frente a nuestras cámaras”, recordó la voz en off.

En aquella oportunidad, Silvia Cornejo optó por restarle importancia a las imágenes y defendió públicamente al padre de su hijo.

“Mire, yo les digo nada más. Él siempre va a ser el padre de mi hijo y va a tener siempre mi respeto”, expresó en ese entonces.

Silvia Cornejo reaparece con Jean Paul Gaboto y una supuesta pancita desata rumores de embarazo. Captura: Magaly TV La Firme.

La presencia de Analía Jiménez vuelve a salir a escena

Durante el cierre del informe, Magaly Medina recordó que la relación entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gaboto ha estado marcada por la constante aparición de Analía Jiménez, situación que en más de una oportunidad provocó rumores de una separación definitiva.

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Silvia Cornejo reaparece con Jean Paul Gaboto y una supuesta pancita desata rumores de embarazo. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista rememoró que, en noviembre de 2025, el programa difundió imágenes donde Gaboto aparecía en una actitud cariñosa con su expareja en un departamento de Barranco, pese a mantener una relación con Silvia Cornejo.

“Bueno, el año pasado, en el 2025, captamos a Analía, la ex de Jean Paul Gaboto, y él saliendo de una reunión de colegio. Eso es lo que captamos. O sea, siempre ella es como una omnipresente en la vida de esta pareja. Y bueno, en noviembre del año pasado los vimos en actitudes bastante cariñosas en un departamento en Barranco, que fue en imágenes que también nosotros mostramos”, recordó.

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Pese a esos episodios, la conductora destacó que actualmente la pareja luce nuevamente unida.

“Y sin embargo, ahora la vemos a ella con una pancita, porque ya la hemos visto junto a Jean Paul Gaboto varias veces juntos como familia, aparentemente reconciliados y bien. Y ahora, pues estaría ella esperando un nuevo bebé, el segundo que tendría con Jean Paul Gaboto, porque recordemos que él tiene otro hijo, claro, con Analía Jiménez también”, comentó.

Silvia Cornejo reaparece con Jean Paul Gaboto y una supuesta pancita desata rumores de embarazo. Captura: Magaly TV La Firme.

Finalmente, Magaly Medina sostuvo que la historia sentimental entre ambos siempre estuvo marcada por la presencia de la expareja del empresario.

“La mujer que siempre aparece en la vida de ellos dos y que al parecer Silvia Cornejo ya se habría acostumbrado a esa presencia en esa vida. Esta relación a lo largo de los años ha sido un triángulo, donde siempre está la ex presente de una forma u otra, con imágenes explícitas, que Silvia Cornejo ha sabido superar, perdonar y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Guau”, concluyó.

Hasta el momento, Silvia Cornejo y Jean Paul Gaboto no han emitido un pronunciamiento sobre las especulaciones surgidas tras la difusión del informe, por lo que el supuesto embarazo permanece como un rumor que no ha sido confirmado por la pareja.

Silvia Cornejo reaparece con Jean Paul Gaboto y una supuesta pancita desata rumores de embarazo. Captura: Magaly TV La Firme.