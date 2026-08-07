Naldy Saldaña llevará a juicio a esposa de César Sánchez por acusaciones sobre supuesto romance: “Es difamación directa a nivel nacional”

En una tensa discusión, el panel de Magaly TV analiza las declaraciones de la esposa de un músico de 'La Bella Luz', quien defiende a su pareja a pesar de las graves acusaciones de la cantante Naldy Saldaña. Se debate sobre la infidelidad, el consentimiento y el abuso de poder en el entorno laboral. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La polémica alrededor del caso de Naldy Saldaña y el exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, continúa sumando nuevos capítulos. Esta vez, la cantante decidió responder públicamente a las declaraciones realizadas por Mary Meza, esposa del músico, quien aseguró que ambos habrían mantenido una relación clandestina antes de la denuncia por presuntos tocamientos indebidos que presentó la artista.

En una nueva entrevista con Magaly Medina, la exintegrante de La Bella Luz negó tajantemente haber tenido un vínculo sentimental con César Sánchez y anunció que tomará medidas legales contra la esposa del exdirector musical, al considerar que sus afirmaciones afectan su honor y reputación.

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Naldy Saldaña rompe su silencio tras acusaciones de esposa de César Sánchez: "Me da mucha tristeza verla". Captura: Magaly TV La Firme.

Con visible incomodidad por las declaraciones difundidas en televisión, Naldy Saldaña aseguró que se trata de una acusación grave y que sus abogados ya se encuentran evaluando las acciones correspondientes.

“Es muy lamentable, muy triste. Me da mucha tristeza ver a la señora realmente”, manifestó la cantante al referirse a las palabras de Mary Meza. Luego, dejó claro que no dejará pasar las acusaciones y confirmó que recurrirá a la vía legal.

“Y lo único es que mis abogados ya están al tanto de todo, ya se están encargando porque eso es difamación directa a nivel nacional. Ellos van a tomar cartas en el asunto porque es algo bastante grave”, afirmó.

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Naldy Saldaña rompe su silencio tras acusaciones de esposa de César Sánchez: "Me da mucha tristeza verla". Captura: Magaly TV La Firme.

Naldy Saldaña niega romance con César Sánchez Chavesta

La respuesta de Naldy Saldaña surge luego de que Mary Meza, esposa de César Sánchez Chavesta, declarara públicamente que el exdirector musical de La Bella Luz habría tenido una relación fuera de su matrimonio con la cantante.

Según la versión de la esposa del músico, el vínculo entre ambos habría sido más que laboral y aseguró que existieron situaciones que, desde su perspectiva, explicarían las imágenes difundidas en torno al caso.

“Mi esposo ha llevado una relación clandestina con la señorita... de situaciones como se ha visto en las cámaras... la señorita ha tenido otras relaciones clandestinas con otros integrantes del grupo”, declaró Mary Meza frente a las cámaras.

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Naldy Saldaña rompe su silencio tras acusaciones de esposa de César Sánchez: "Me da mucha tristeza verla". Captura: Magaly TV La Firme.

Estas declaraciones generaron una nueva controversia, pues colocaron el foco sobre la vida personal de la cantante y del exdirector musical, mientras continúa en investigación la denuncia presentada por Naldy Saldaña.

Ante ello, la artista rechazó completamente esa versión y aseguró que no permitirá que se cuestione su integridad a raíz del caso.

La cantante ha sostenido desde el inicio de la denuncia que su intención no es atacar a ninguna persona, sino visibilizar una situación que, según su testimonio, vulneró sus derechos dentro del entorno laboral.

Naldy Saldaña rompe su silencio tras acusaciones de esposa de César Sánchez: "Me da mucha tristeza verla". Captura: Magaly TV La Firme.

Naldy Saldaña responde tras disculpas del dueño de La Bella Luz

Durante la entrevista, Magaly Medina también consultó a Naldy Saldaña sobre las recientes disculpas públicas realizadas por Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, quien reconoció la necesidad de asumir responsabilidades tras la controversia que involucró a la agrupación.

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La cantante explicó que, desde el inicio, su objetivo no fue perjudicar a la orquesta ni señalar a todas las personas que forman parte de ella, sino contar lo que vivió y buscar que el proceso continúe por los canales correspondientes.

“Creo que yo siempre traté de no culpar a nadie, de no hacer daño. Yo solo traté de poder mostrar lo que viví, la injusticia, mi verdad. Solamente quiero decir que procesa, que se cumpla, que las autoridades me sigan ayudando”, expresó.

Naldy Saldaña rompe su silencio tras acusaciones de esposa de César Sánchez: "Me da mucha tristeza verla". Captura: Magaly TV La Firme.

La cantante asegura que el proceso contra César Sánchez continúa

Otro de los puntos abordados durante la conversación fue el avance de la denuncia contra César Sánchez Chavesta, quien fue señalado por Naldy Saldaña como responsable de los hechos que denunció públicamente.

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La cantante afirmó que mantiene comunicación con sus abogados y que el proceso continúa avanzando. Además, envió un mensaje de apoyo a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

“El proceso está avanzando. Estuve conversando con mis abogados. Solo pido a todas las mujeres que sigamos luchando para que se haga justicia con este hombre, porque aún no se sabe dónde está. Lo único que pido y estoy buscando es justicia”, declaró.

Naldy Saldaña reiteró que su principal objetivo es que se esclarezcan los hechos y que las autoridades puedan determinar responsabilidades dentro del caso.

Naldy Saldaña rompe su silencio tras acusaciones de esposa de César Sánchez: "Me da mucha tristeza verla". Captura: Magaly TV La Firme.

Caso La Bella Luz continúa generando repercusión

La denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical de La Bella Luz se convirtió en uno de los casos más comentados del espectáculo peruano en las últimas semanas. La situación generó pronunciamientos de artistas, abogados y figuras públicas, además de una amplia cobertura mediática.

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El caso también provocó cambios dentro de la agrupación musical. Recientemente, Óscar Junior, hijo de Óscar Custodio, anunció que asumirá las riendas de La Bella Luz y prometió implementar nuevas medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Naldy Saldaña rompe su silencio tras acusaciones de esposa de César Sánchez: "Me da mucha tristeza verla". Captura: Magaly TV La Firme.

Mientras tanto, las declaraciones cruzadas entre las partes involucradas mantienen vigente la controversia. Por un lado, Naldy Saldaña insiste en que busca justicia por la denuncia presentada y que no permitirá acusaciones que dañen su imagen; por otro, la esposa de César Sánchez Chavesta sostiene una versión diferente sobre la relación entre ambos.

Con el anuncio de acciones legales contra Mary Meza, el conflicto suma un nuevo capítulo que ahora podría trasladarse también al ámbito judicial. La cantante espera que las autoridades continúen con las investigaciones y que el proceso permita esclarecer lo ocurrido.

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Naldy Saldaña rompe su silencio tras acusaciones de esposa de César Sánchez: "Me da mucha tristeza verla". Captura: Magaly TV La Firme.