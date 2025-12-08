Brigadier PNP muere tras brutal impacto de volquete en la Panamericana Norte: cámaras captan el accidente

(Video: En Voz Alta)

La mañana de este domingo quedó marcada por un nuevo accidente fatal en la Panamericana Norte, una vía donde el tránsito pesado y el flujo constante de vehículos suelen generar situaciones de alto riesgo. Un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) perdió la vida tras ser arrollado por un volquete cuando se desplazaba en motocicleta por el distrito de Ventanilla, en el límite con Puente Piedra. Testigos señalaron que el siniestro se produjo en cuestión de segundos, sorprendiendo a quienes se encontraban en la zona y generando un fuerte despliegue policial.

El hecho ocurrió a la altura del paradero conocido como Hogar, un punto crítico de tráfico donde varias cámaras de seguridad registran el desplazamiento diario de miles de vehículos. Fue precisamente una de estas cámaras la que captó el momento en que el suboficial brigadier Ricardo Jacinto Manríquez Porro, miembro de la Unidad de Tránsito, pierde el control de su motocicleta y cae directamente en el carril por donde avanzaba un camión de carga pesada. La unidad no logró detenerse a tiempo y terminó embistiéndolo.

Accidente captado en cámaras y despliegue policial

Composición: Infobae Perú

De acuerdo con información preliminar, el brigadier se dirigía de norte a sur realizando labores de control y ordenamiento vehicular, cuando habría sufrido una pérdida repentina de estabilidad en su motocicleta policial. Las imágenes del sistema de vigilancia muestran que el agente cae sobre el pavimento apenas unos segundos antes de que la llanta delantera del volquete pase sobre él, provocando su muerte de manera instantánea. La magnitud del impacto hizo imposible cualquier maniobra de auxilio inmediato.

Tras el accidente, el conductor del vehículo pesado fue intervenido por agentes de la comisaría de Puente Piedra, mientras personal de la Marina de Guerra del Perú apoyó en el control del tránsito debido a la fuerte congestión que se generó en la zona. La vía quedó parcialmente restringida por varias horas, a la espera de las diligencias fiscales y el levantamiento del cuerpo.

La PNP lamentó públicamente el fallecimiento del brigadier Manríquez Porro a través de sus canales oficiales, indicando que el siniestro ocurrió mientras cumplía funciones asignadas, resaltando su “compromiso inquebrantable con la seguridad ciudadana”. El Ministerio del Interior también expresó sus condolencias a la familia del agente y a la institución policial, destacando su servicio en la División de Tránsito.

Más de 2.700 fallecidos por accidentes de tránsito en el 2025

El MTC señaló que una de las principales causas de la ocurrencia de siniestros viales es el exceso de velocidad.

En lo que va del 2025, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra 2.711 muertes por accidentes de tránsito, convirtiéndose en una de las principales causas de fallecimiento violento en el país y superando ampliamente a hechos como homicidios y suicidios.

De acuerdo con estos registros, Lima encabeza la lista con 548 víctimas, seguida por Puno (291), Arequipa (209) y La Libertad (187). El incremento del parque automotor, la congestión sostenida y la informalidad del transporte continúan siendo factores determinantes en la ocurrencia de estos siniestros. Incluso regiones amazónicas con menor densidad poblacional, como San Martín (98) y Madre de Dios (92), presentan cifras preocupantes.

Especialistas señalan que los números evidencian graves falencias en la infraestructura vial, el control de la velocidad y la supervisión del transporte interprovincial. Con 2.711 fallecidos a nivel nacional, la seguridad vial se mantiene como una prioridad urgente, tanto en carreteras como en las áreas urbanas.

Números de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias: 105

Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves: 116

SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia: 106

Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) – Denuncias sobre transporte interprovincial y carga pesada: 0800 12345 (línea gratuita)

MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) – Consultas y denuncias viales: 01 615 7800, opción 1

Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con el Ministerio de Salud: 113

Estos números permiten reportar emergencias y recibir atención inmediata ante cualquier incidente o situación de riesgo.