Perú

Brigadier PNP muere tras brutal impacto de volquete en la Panamericana Norte: cámaras captan el accidente

El suboficial Ricardo Jacinto Manríquez Porro perdió la vida luego de caer de su motocicleta en Ventanilla, segundos antes de que un camión de carga pasara sobre él. La zona quedó bloqueada por varias horas

Guardar
(Video: En Voz Alta)

La mañana de este domingo quedó marcada por un nuevo accidente fatal en la Panamericana Norte, una vía donde el tránsito pesado y el flujo constante de vehículos suelen generar situaciones de alto riesgo. Un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) perdió la vida tras ser arrollado por un volquete cuando se desplazaba en motocicleta por el distrito de Ventanilla, en el límite con Puente Piedra. Testigos señalaron que el siniestro se produjo en cuestión de segundos, sorprendiendo a quienes se encontraban en la zona y generando un fuerte despliegue policial.

El hecho ocurrió a la altura del paradero conocido como Hogar, un punto crítico de tráfico donde varias cámaras de seguridad registran el desplazamiento diario de miles de vehículos. Fue precisamente una de estas cámaras la que captó el momento en que el suboficial brigadier Ricardo Jacinto Manríquez Porro, miembro de la Unidad de Tránsito, pierde el control de su motocicleta y cae directamente en el carril por donde avanzaba un camión de carga pesada. La unidad no logró detenerse a tiempo y terminó embistiéndolo.

Accidente captado en cámaras y despliegue policial

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

De acuerdo con información preliminar, el brigadier se dirigía de norte a sur realizando labores de control y ordenamiento vehicular, cuando habría sufrido una pérdida repentina de estabilidad en su motocicleta policial. Las imágenes del sistema de vigilancia muestran que el agente cae sobre el pavimento apenas unos segundos antes de que la llanta delantera del volquete pase sobre él, provocando su muerte de manera instantánea. La magnitud del impacto hizo imposible cualquier maniobra de auxilio inmediato.

Tras el accidente, el conductor del vehículo pesado fue intervenido por agentes de la comisaría de Puente Piedra, mientras personal de la Marina de Guerra del Perú apoyó en el control del tránsito debido a la fuerte congestión que se generó en la zona. La vía quedó parcialmente restringida por varias horas, a la espera de las diligencias fiscales y el levantamiento del cuerpo.

La PNP lamentó públicamente el fallecimiento del brigadier Manríquez Porro a través de sus canales oficiales, indicando que el siniestro ocurrió mientras cumplía funciones asignadas, resaltando su “compromiso inquebrantable con la seguridad ciudadana”. El Ministerio del Interior también expresó sus condolencias a la familia del agente y a la institución policial, destacando su servicio en la División de Tránsito.

Más de 2.700 fallecidos por accidentes de tránsito en el 2025

El MTC señaló que una
El MTC señaló que una de las principales causas de la ocurrencia de siniestros viales es el exceso de velocidad.

En lo que va del 2025, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra 2.711 muertes por accidentes de tránsito, convirtiéndose en una de las principales causas de fallecimiento violento en el país y superando ampliamente a hechos como homicidios y suicidios.

De acuerdo con estos registros, Lima encabeza la lista con 548 víctimas, seguida por Puno (291), Arequipa (209) y La Libertad (187). El incremento del parque automotor, la congestión sostenida y la informalidad del transporte continúan siendo factores determinantes en la ocurrencia de estos siniestros. Incluso regiones amazónicas con menor densidad poblacional, como San Martín (98) y Madre de Dios (92), presentan cifras preocupantes.

Especialistas señalan que los números evidencian graves falencias en la infraestructura vial, el control de la velocidad y la supervisión del transporte interprovincial. Con 2.711 fallecidos a nivel nacional, la seguridad vial se mantiene como una prioridad urgente, tanto en carreteras como en las áreas urbanas.

Números de emergencia

  • Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias: 105
  • Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves: 116
  • SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia: 106
  • Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) – Denuncias sobre transporte interprovincial y carga pesada: 0800 12345 (línea gratuita)
  • MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) – Consultas y denuncias viales: 01 615 7800, opción 1
  • Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con el Ministerio de Salud: 113

Estos números permiten reportar emergencias y recibir atención inmediata ante cualquier incidente o situación de riesgo.

Temas Relacionados

Panamericana NortePNPVentanillaPuente PiedraAccidenteperu-noticias

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

US$138 millones en compras del Ministerio del Interior bajo sospecha: revelan red de contratos irregulares

Según un informe de La República, entre las operaciones figuran compras frustradas de vehículos y armas, así como adquisiciones directas de un avión y chalecos antibalas, a empresas extranjeras o de fachada

US$138 millones en compras del

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de 4 mil soles en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Pese a cobrar como coordinadora administrativa en Lurigancho Chosica, Irma Castillo no acude a su oficina y destina su jornada laboral a actividades políticas y a la defensa de su hermano

Hermana de Pedro Castillo recibe

Importancia del Plan de Acción de Belém (BHAP) en la COP30: una mirada desde Centro Clima y Lancet Countdown Latinoamérica

El Plan de Acción de Belém introduce un marco inédito para integrar la salud en la adaptación climática, con respaldo financiero internacional y enfoque regional para América Latina

Importancia del Plan de Acción

Ruraq Maki 2025: guía completa de horarios, ubicación y todo lo que debes saber para visitar la gran feria artesanal de fin de año

Con ingreso libre, la nueva edición incorpora piezas vinculadas a 38 manifestaciones declaradas patrimonio cultural y coincide con la inscripción del Sarawja en la lista de la Unesco

Ruraq Maki 2025: guía completa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

US$138 millones en compras del

US$138 millones en compras del Ministerio del Interior bajo sospecha: revelan red de contratos irregulares

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de 4 mil soles en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Mesías Guevara es el candidato presidencial oficial del Partido Morado, con el 60% de votos: ¿quién es?

¿Ascenso de Germán Juárez Atoche es parte del plan para desactivar los equipos especiales? Esto dijo Tomás Gálvez

Óscar Acuña será investigado en libertad: PJ rechaza prisión preventiva para el hermano de César Acuña

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel y Mónica Zevallos:

Gisela Valcárcel y Mónica Zevallos: ¿protagonistas de la nueva batalla por la pantalla en Panamericana TV?

El Valor de la Verdad EN VIVO: Tilsa Lozano estará en el sillón rojo y promete confesiones que sacudirán a todos

Paco Bazán tiene romántico detalle con Susana Alvarado en el día de su cumpleaños: “feliz vida”

Samahara Lobatón aclaró que no tiene problemas con la hija de Bryan Torres a pesar de la separación

La película más reproducida en Netflix Perú HOY

DEPORTES

Juan Pablo II oficializó el

Juan Pablo II oficializó el regreso de Christian Cueva a la Liga 1: “Traigo ritmo, chocolate y sabor”

Los obscenos gestos de Pablo Ceppelini a los hinchas de Alianza Lima luego de la eliminación de los ‘play-offs’ a manos de Sporting Cristal

Kenji Cabrera, asombrado por la empatía de Thomas Müller y su vínculo invaluable con Claudio Pizarro: “Es muy amigo de él”

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute

El Team Perú cierra los Juegos Bolivarianos con su mejor producción de medallas y un histórico tercer lugar tras 28 años