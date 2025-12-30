Son del Duke sacude las redes con la falsa incorporación de Kiara Lozano: usuarios cayeron por el Día de los Inocentes

Kiara Lozano es uno de los rostros principales de Corazón Serrano.

El grupo de cumbia Son del Duke provocó revuelo en el ambiente musical peruano al anunciar el supuesto ingreso de la cantante Kiara Lozano como nueva vocalista de su agrupación. La noticia, difundida el 28 de diciembre a través de las redes sociales oficiales del conjunto, generó una ola de reacciones inmediatas entre los seguidores de la artista y usuarios de distintas plataformas digitales. La publicación incluía una imagen de Kiara Lozano acompañada de la palabra “Bienvenida”, lo que intensificó la especulación sobre una posible salida de la intérprete de su actual grupo, Corazón Serrano.

La sorpresa y el desconcierto se apoderaron de los fanáticos, quienes no esperaban un cambio tan abrupto en la carrera de la cantante. Los comentarios en la publicación de Son del Duke reflejaron la conmoción: “Casi me da un paro”, “Chúpense la plata. ¡Feliz Día de los Inocentes!”, “Ana Lucía le gusta eso”, y “Casi me da algo”, fueron algunas de las reacciones que se pudieron leer. Muchos usuarios expresaron su sorpresa, mientras que otros hicieron referencia al Día de los Inocentes, fecha en la que tradicionalmente circulan bromas y noticias falsas en el ámbito hispanoamericano.

La agrupación publicó: “Y siguiendo con las sorpresas de diciembre, queremos informar y dar la bienvenida a nuestra querida Kiara Lozano, a partir de hoy forma parte de Son del Duke y será su presentación oficial en Aventura Disco”. No obstante, el verdadero motivo del anuncio quedó evidenciado en los hashtags de la publicación, donde se leía “Feliz día de los inocentes”, aclarando que se trataba de una broma por la efeméride.

En el contexto de la cumbia peruana, tanto Son del Duke como Corazón Serrano gozan de una base de seguidores considerable y una presencia constante en los principales escenarios del país. La sola insinuación de que Kiara Lozano podría cambiar de agrupación representó un impacto notable en el público y una muestra del arraigo que mantiene la cantante en el género. La noticia falsa logró impactar en los seguidores de la cantante, quienes volcaron su sorpresa en redes y, en muchos casos, su alivio al descubrir la naturaleza del anuncio.

¿Quién es Kiara Lozano?

Kiara Nicole Lozano Sánchez se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la cumbia peruana tras su llegada al grupo Corazón Serrano. La artista nació el 23 de abril de 2001 en Tarapoto, región San Martín, y desde su ingreso a la agrupación en 2021, ha ganado una destacada popularidad entre los seguidores del género tropical.

Lozano inició su carrera en la música luego de ser seleccionada en un concurso realizado en el programa de televisión En boca de todos. Hasta ese momento, la joven cursaba estudios en la carrera de Obstetricia, pero optó por dedicarse de lleno a la música. Su interpretación de temas como Heridas de amor y Mix Zúmbalo ha acumulado millones de vistas en plataformas digitales, lo que la posiciona como una de las integrantes favoritas del público.

El atractivo de Kiara Lozano no solo radica en su talento vocal, sino también en su carisma y cercanía con los fans. La cantante mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte momentos de su vida y participa en tendencias como el popular baile de la boa, que rápidamente alcanzó viralidad en TikTok. Este característico paso, inspirado en el movimiento de una serpiente, ha sido replicado por otros usuarios y artistas, pero pocos logran igualar la destreza de Lozano.

Entre los momentos personales más significativos que ha compartido con sus seguidores, destaca su bautizo en noviembre de 2022, ocasión que evidenció la importancia de la espiritualidad en su vida. Además, la artista ha enfrentado episodios de exposición mediática, como cuando respondió a un gesto inapropiado durante una presentación, recibiendo el respaldo de la audiencia.

A sus 23 años, Kiara Lozano continúa construyendo una trayectoria sólida en la música y se perfila como una de las figuras con mayor proyección de la cumbia peruana. Su historia refleja el alcance de la disciplina y la autenticidad en el desarrollo de una carrera artística.

