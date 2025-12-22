Perú

Peruano regresa al Perú luego de 50 años viviendo en el extranjero y obtiene su DNI por primera vez

La formalización de la identidad nacional de un migrante que residió en Estados Unidos durante medio siglo permite el acceso a derechos civiles y la regularización de su estatus en el país de origen

Manuel Uriarte Collantes obtiene su
DNI peruano tras 50 años en el extranjero y recupera sus derechos civiles.

Manuel Uriarte Collantes, un ciudadano de origen peruano, consiguió su Documento Nacional de Identidad (DNI) por primera vez tras regresar al país luego de medio siglo en el exterior.

Salió de territorio nacional a los 13 años junto a su familia, después se estableció en Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía de ese país. Ahora, por primera vez desde su salida, ha formalizado su identidad peruana, un paso que le permite ejercer plenamente sus derechos civiles.

Uriarte Collantes nació y pasó su infancia en el Perú. De acuerdo con información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la vida de Uriarte cambió radicalmente a los 13 años, cuando sus padres decidieron emigrar con él a Estados Unidos.

Durante 50 años, Uriarte construyó su vida fuera del territorio peruano y adquirió la nacionalidad estadounidense, dejando atrás sus vínculos administrativos con su país de origen.

Manuel Uriarte, nacido en Jesús
María, intenta demostrar su nacionalidad ante la Reniec y el Estado, pero es tratado como extranjero en el Perú.

Aunque pasaron cinco décadas fuera, el vínculo legal con Perú permanecía en suspenso. Según informó Reniec, el ciudadano nunca había tramitado un DNI peruano, por lo cual carecía de documentación nacional para realizar trámites y acceder a derechos ciudadanos en su país natal.

Inscripción extemporánea

Al regresar en 2025, Uriarte Collantes solicitó su inscripción extemporánea en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN). El organismo autónomo encargado del registro civil y la identificación nacional explicó que casos como este requieren de validaciones y controles estrictos para garantizar la autenticidad de la identidad.

Según el procedimiento detallado por el Reniec, la inscripción y emisión del DNI implica un plazo de hasta 30 días hábiles. El trámite contempla una revisión exhaustiva de la información y la coordinación con otras entidades del Estado para evitar suplantaciones o irregularidades en la identidad.

Manuel Uriarte nació en Perú, pero vivió gran parte de su vida en Estados Unidos. Ahora, al querer regresar a su país de origen, enfrenta una pesadilla burocrática: Reniec no le otorga el DNI, tratándolo como un turista con los días contados para permanecer en el territorio. - Latina Noticias

Así, tras completar este proceso, Uriarte Collantes recibió el documento que lo acredita como ciudadano peruano con plenos derechos. Esto le abrió el acceso a trámites legales, servicios públicos y privados, además de la regularización de su estatus migratorio en el país.

El trámite para obtener el DNI en casos extemporáneos exige verificación documental y una evaluación exhaustiva en alianza con diversos organismos públicos”, informó el Reniec.

Derechos y acceso

La obtención del DNI no solo representa un proceso administrativo, sino que es la puerta de entrada a derechos fundamentales. El documento permite la participación en elecciones, la obtención de servicios de salud, educación y acceso a programas sociales y financieros. Manuel Uriarte Collantes, tras completar el procedimiento, “ya cuenta con el documento que acredita su identidad y nacionalidad peruana”, precisó el Reniec.

El organismo recalcó que, con el DNI, Uriarte Collantes puede permanecer en Perú sin ninguna restricción y realizar cualquier trámite legal ante entidades públicas y privadas.

Fujimorismo modificó la ley para
que el Reniec difunda información de los ciudadanos en línea

Orientación y requisitos para peruanos en el extranjero

Reniec recordó que los peruanos que residen fuera del país y desean obtener el DNI por primera vez pueden gestionar la solicitud en las oficinas consulares del lugar donde residen. El trámite exige la presentación de una fotografía tamaño pasaporte, un acta de nacimiento peruana original expedida por una municipalidad, una oficina consular o por el propio Reniec.

En los últimos años, el organismo ha reforzado su asistencia a peruanos en el exterior sobre los pasos y requisitos necesarios para regularizar su situación documental.

De acuerdo con información oficial, la verificación de identidad en casos extemporáneos involucra análisis de documentos, cruce de información y coordinación con instancias nacionales e internacionales. Este sistema busca evitar suplantaciones y mejorar la seguridad del sistema registral peruano.

La validación de cada trámite es prioritaria para proteger la identidad de los ciudadanos y garantizar la legitimidad de su documentación”, aseveró el Reniec en declaraciones recogidas por Infobae.

Caso representativo

La historia de Manuel Uriarte Collantes refleja las situaciones de miles de ciudadanos que salieron de Perú a temprana edad y buscan reconectar con su nacionalidad. Según el registro oficial, cada año peruanos residentes en distintos continentes inician trámites para formalizar su situación documentaria y recuperar o asegurar sus derechos nacionales.

Reniec pone a disposición en su portal digital (https://www.gob.pe/reniec) el listado de documentos y una guía detallada para orientarse en el proceso de obtención del DNI desde el extranjero.

