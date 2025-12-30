Migraciones marca récord histórico: entidad emitió más de 773 mil pasaportes en 2025 en todo el país

El proceso para obtener el pasaporte electrónico exige pago previo y reserva de cita, recomendando a los ciudadanos evitar intermediarios para proteger sus datos - Créditos: Andina.

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, al cierre de 2025, se expidieron más de 773.000 pasaportes electrónicos en el país. Este resultado representa el tercer año consecutivo en el que se superan los registros anuales de entrega de este documento, desde que comenzó a ofrecerse el servicio hace una década. La tendencia al alza refleja tanto la creciente necesidad de identificación internacional como la capacidad de respuesta institucional ante la demanda.

Entre las distintas oficinas habilitadas, la Agencia de Atención al Ciudadano Surco, ubicada en el centro comercial Jockey Plaza, encabezó la lista nacional en cantidad de pasaportes otorgados.

Por su parte, Arequipa, Trujillo y Chiclayo se posicionaron como las ciudades del interior con mayor número de emisiones durante el año, consolidando su importancia en la red de atención descentralizada.

La gestión eficiente de la demanda ciudadana permitió no solo atender los requerimientos actuales, sino también asegurar la continuidad del servicio para el próximo periodo.

La Superintendencia Nacional de Migraciones superó los 773.000 documentos emitidos - Créditos: Andina.

Para el año 2026, la entidad anunció la incorporación de 200.000 libretas de pasaporte adicionales, que se sumarán a las existencias ya resguardadas en la bóveda institucional. Esta medida garantiza la disponibilidad del documento y fortalece la planificación ante eventuales aumentos en las solicitudes.

Pensando en el inicio del nuevo año, Migraciones adelantó que habilitará más de 50.000 citas para enero de 2026 en todo el territorio nacional. Los ciudadanos podrán acceder a este servicio en 31 puntos de atención distribuidos en 20 regiones y en la Provincia Constitucional del Callao, ampliando así las opciones para quienes necesitan tramitar su pasaporte electrónico.

¿Cómo sacar una cita para el pasaporte electrónico?

El proceso establecido para la obtención de este documento de viaje exige que los usuarios realicen un pago de S/120,90 en cualquier sucursal del Banco de la Nación o a través de la plataforma digital Págalo.pe, utilizando el código 01810 y consignando el DNI del beneficiario.

La gestión oportuna de la demanda permitió responder a las necesidades actuales y preparar el sistema ante posibles aumentos en las solicitudes - Créditos: Andina.

Posteriormente, es imprescindible reservar una cita, ya sea por medio de la web oficial (https://citaspasaporte.migraciones.gob.pe) o de manera presencial en los módulos habilitados.

El día asignado para el trámite, las personas deberán presentar su último DNI en buen estado. La entidad recomienda no recurrir a intermediarios o terceros para realizar estos procedimientos, ya que ello podría comprometer la seguridad de los datos personales.

Recomendación de Migraciones

Ante el aumento de peruanos que viajan al extranjero por diversos motivos, la Superintendencia Nacional de Migraciones recomienda tramitar la renovación del pasaporte electrónico al menos seis meses antes de su vencimiento, con el objetivo de evitar inconvenientes en el paso por fronteras y cumplir con los estándares internacionales sobre vigencia de documentos.

El superintendente nacional de Migraciones, Armando García, señaló que existen países que restringen el ingreso a quienes presentan pasaportes con una validez inferior a la establecida por la normativa global.

En el ámbito internacional, se aceptan como vigentes los pasaportes que están antes de los seis meses previos al vencimiento”, explicó a Andina. Por ejemplo, si el documento expira en junio de 2026, solo será válido hasta diciembre de 2025.

“Esto se debe a que muchos países no aceptan este documento con una validez menor a ese periodo“, añadió García, y advirtió que podrían presentarse “problemas migratorios” si no se cumple con este requisito.