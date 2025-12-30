Flores amarillas en el Mercado de Acho: precios van desde S/10 por Año Nuevo

La alta demanda y la escasez de ciertas variedades elevan los precios hasta S/50 en el Rímac, donde mayoristas y familias buscan ramos para cábalas y celebraciones a pocas horas de recibir el 2026 (Créditos: Panamericana TV)

El Mercado de Flores de Acho en el Rímac vive sus horas más intensas de actividad ante la inminente llegada del año nuevo, con compradores que buscan las codiciadas flores amarillas para sus cábalas y celebraciones.

A lo largo de los pasillos, la variedad y el colorido de los ramos atraen tanto a mayoristas como a familias que desean dar un toque especial a sus hogares o revender en distintos distritos de Lima.

La demanda de flores de tonos vibrantes, especialmente los girasoles y pompones, ha provocado un incremento pronunciado en los precios durante las últimas jornadas, de acuerdo con Buenos días Perú de Panamericana Televisión.

Algunos paquetes alcanzan los S/50, mientras que opciones más accesibles como la variedad araña se encuentran desde S/10 o S/15. Los comerciantes coinciden en que el costo depende de la calidad, el tamaño y el cuidado previo a la cosecha.

“La producción de girasoles se adelantó este año, por eso hay menos y la venta ha disminuido. Sin embargo, la gente sigue viniendo a buscar todo lo que sea amarillo”, explicó una de las vendedoras entrevistadas por el canal.

La oferta abarca desde arreglos pequeños hasta ramos listos para regalar o decorar la casa, con precios intermedios de S/20, S/25 y S/35. Los girasoles, por ejemplo, se venden a S/35 la docena, mientras que las carteritas de rosas y pompones se cotizan entre S/25 y S/35.

“El paquete de crisantemos y pompones está en S/40, pero antes podía costar la mitad. La diferencia se debe a la temporada y a la alta demanda que tenemos en estas fechas”, detalló la comerciante.

Muchos de los compradores son revendedores que transportan la mercadería a distritos como San Juan de Miraflores o Independencia, donde comercializan los ramos en mercados minoristas a precios que oscilan entre S/5 y S/20.

La dinámica de la jornada revela que los precios se elevan conforme se acerca la medianoche, debido al flujo creciente de público y la escasez de ciertas variedades. Por su parte, los vendedores aseguran que, hasta el último día, continuarán abasteciendo a quienes buscan llenar sus mesas de esperanza, prosperidad y energía positiva para el 2026.

Cábalas para recibir el 2026

Vestir ropa interior de colores: amarillo para la buena suerte y prosperidad, rojo para el amor y pasión, verde para la salud y esperanza.

Saltar siete olas en la playa a la medianoche para dejar atrás lo negativo y recibir energía renovada.

Sacar maletas a la calle y recorrer la manzana con ellas para atraer viajes y nuevas oportunidades en el año que comienza.

Encender velas de diferentes colores en el hogar para pedir deseos específicos como paz, dinero, salud o armonía familiar.

Escribir deseos o metas en papeles y quemarlos al dar las doce para dejar espacio a lo nuevo.

Comer arroz o granos durante la cena de Año Nuevo para simbolizar abundancia y prosperidad.

Realizar el brindis con un anillo de oro en la copa de champán, como símbolo de fortuna y estabilidad financiera.

Barrer la casa hacia afuera para sacar las malas energías y dejar el camino libre a lo positivo.