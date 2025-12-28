Aumenta la venta de flores amarillas en Lima a pocos días de la llegada del Año Nuevo 2026 y los rituales de prosperidad

Perú recibirá el Año Nuevo 2025 con flores amarillas, prendas amarillas y piñatas de Dina Boluarte, Christian Cueva, Pamela Franco y capibaras| Infobae Perú

En los pasillos del mercado de flores Santa Rosa, en el Rímac, el movimiento comercial se intensifica con la llegada del fin de año. El color amarillo domina los puestos y marca el pulso de una tradición que convoca a familias, parejas y pequeños comerciantes. La escena combina compras rápidas, conversaciones breves y expectativas sobre lo que traerá el 2026. La costumbre se mantiene viva y conecta a los visitantes con rituales que buscan prosperidad y buenos comienzos.

Los vendedores explican que la preferencia por los arreglos amarillos responde a creencias populares vinculadas a la fortuna y al bienestar en el hogar. En cada estand, flores como rosas, lirios, claveles, crisantemos y girasoles ocupan un lugar central. Una comerciante resume el comportamiento del público al señalar: “los precios varían según el tipo de flor y la cantidad adquirida”. Otro testimonio subraya la preferencia de la temporada: “cuyos precios fluctúan entre 15 y 20 soles la docena”.

Quienes acuden al mercado buscan artículos para decorar viviendas y negocios o para entregar como obsequio. La compra de flores se integra a un conjunto de rituales de Año Nuevo que también incluye prácticas simbólicas de alcance familiar y social.

El incremento de compradores impulsa la demanda de girasoles y arreglos amarillos. Comerciantes indican que la afluencia crece en los días previos al 31 de diciembre, con público que recorre los puestos en busca de combinaciones específicas. La elección de cada ramo responde a expectativas personales relacionadas con prosperidad y bienestar durante el próximo año.

Los rituales comunes en Perú

Las 12 uvas y los deseos personales

Comer las 12 uvas es una de las cábalas más usadas por los peruanos para recibir el nuevo año

Entre las cábalas más extendidas figura el consumo de uvas en el cambio de año. De acuerdo con la tradición, “cada uva simboliza un deseo o un propósito para cumplir en el próximo año”. Durante la medianoche, las personas comen una uva por cada campanada y fijan metas y propósitos para el periodo siguiente. Este gesto conserva vigencia en reuniones familiares y encuentros en distintos barrios del país.

Viajes y la maleta como símbolo

Otra práctica frecuente se vincula con el deseo de viajar. Al marcar la medianoche, algunas personas salen a la calle con una maleta para expresar su aspiración de nuevas rutas y experiencias. El acto representa una expectativa de movimiento y oportunidades en el nuevo año, tanto dentro del país como en el exterior.

Lentejas y expectativas de prosperidad

Las lentejas ocupan un lugar central en varios hogares durante la celebración. Su forma, similar a monedas, fortalece la idea de abundancia y estabilidad económica. Una costumbre repetida consiste en lanzar un pequeño puñado después de la medianoche, recogerlo y guardarlo en la billetera como señal de deseo de bonanza para el periodo que inicia.

Ekeko y baños de florecimiento

Venta de flores amarillas se dispara en Año Nuevo 2025. (Foto: Andina)

En el ámbito andino, el Ekeko tiene un papel simbólico asociado a la prosperidad. La figura porta miniaturas de bienes materiales y representa deseos de bienestar para quienes la conservan en casa. Junto a ello, el baño de florecimiento busca limpiar energías y abrir paso a salud, amor y abundancia mediante el uso de hierbas, agua florida y flores amarillas, práctica que algunas familias realizan en espacios domésticos o con apoyo de especialistas tradicionales.