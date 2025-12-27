¿El 31 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Conoce lo que dice la norma vigente

Conoce lo que detalla la norma legal publicada en El Peruano sobre los días no laborables y feriados nacionales, y si fue incluído el 31 de diciembre en una de estas listas | Foto composición: Infobae Perú / Andina

La expectativa por los días de descanso crece entre los peruanos especialmente cuando se aproxima el 31 de diciembre, una fecha cargada de significado al marcar el cierre del año 2025. Las consultas sobre feriados y días no laborables aumentan, ya que representan oportunidades para compartir en familia, planificar viajes o simplemente tomar una pausa en la rutina laboral.

En el Perú, la diferencia entre feriado y día no laborable genera interés y confusión. Mientras el feriado implica una suspensión obligatoria de actividades para la mayoría de los trabajadores, el día no laborable suele estar dirigido principalmente al sector público y puede ser compensado posteriormente.

¿El 31 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú?

Desde hoy, los peruanos se preparan para recibir el 2026

Según la normativa vigente y lo señalado por El Peruano, el miércoles 31 de diciembre de 2025 no ha sido declarado ni feriado ni día no laborable a nivel nacional. Tanto el sector público como el privado deberán operar con normalidad, descartándose la posibilidad de un descanso extendido para despedir el año. El Gobierno, al igual que en el caso del 24 de diciembre, no ha emitido disposición alguna que modifique el carácter laboral de esta fecha.

El Decreto Legislativo N.º 713, que regula los feriados nacionales, y el Decreto Supremo Nº 042-2025-PCM, encargado de establecer días no laborables para el año, no incluyen al 31 de diciembre en sus listados. Por lo tanto, las actividades económicas y administrativas continuarán sin alteración ese día.

El único feriado nacional obligatorio en torno a estas fechas es el jueves 1 de enero, correspondiente a la celebración de Año Nuevo. Además, el viernes 2 de enero ha sido declarado día no laborable, lo que permite a muchos trabajadores disfrutar de un descanso prolongado.

¿Qué ocurre con la remuneración en días festivos?

La normativa laboral diferencia claramente entre feriados oficiales y días no laborables. De acuerdo con el artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713, quienes trabajen en un feriado oficial como el 1 de enero tienen derecho al pago correspondiente al día más una sobretasa del 100 % de su remuneración diaria, salvo que se otorgue un descanso sustitutorio. Las empresas que no cumplan con esta obligación pueden enfrentarse a sanciones económicas, con multas variables según su tamaño.

En cambio, los días no laborables, como el 2 de enero, solo trasladan la jornada que debe ser recuperada. No existe pago adicional ni compensación extra por laborar en esta fecha, salvo que así lo acuerden ambas partes.

El calendario de feriados para 2026

El Gobierno peruano ha oficializado el calendario de feriados nacionales para 2026, con fechas relevantes para trabajadores y estudiantes del país. El Comercio publicó el siguiente listado, que incluye días festivos religiosos, patrióticos y civiles:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 y miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad