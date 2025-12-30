Detienen a funcionario municipal en Arequipa acusado de exigir coima de S/ 17 mil para evitar clausura de negocio

Detienen a funcionario municipal de Arequipa tras ser acusado de pedir coima a empresario para evitar cerrar su local| Video: Exitosa Noticias

La Policía Anticorrupción detuvo a Luis Enrique Calla Rodríguez, jefe de arrendas de la Municipalidad Provincial de Arequipa, por el presunto delito de cohecho tras ser acusado de exigir dinero a un comerciante a cambio de no clausurar su establecimiento. El operativo ocurrió en la Ciudad de Blanca luego de que la víctima presentara una denuncia ante las autoridades, según informó Exitosa Noticias.

De acuerdo con la información policial, Calla Rodríguez, quien también cumple funciones como ejecutor coactivo del municipio, habría amenazado a un empresario con el cierre de su local si no entregaba la suma de 17 mil soles.

Tras la intervención de los agentes, se encontró al funcionario con cerca de 450 soles, monto que había sido exigido previamente para evitar la clausura del establecimiento. El hallazgo fue confirmado por la Policía Anticorrupción y el Ministerio Público, entidades a cargo de las investigaciones.

Comunicado de la municipalidad

La Municipalidad Provincial de Arequipa informó que tomó conocimiento del presunto acto de corrupción relacionado con uno de sus funcionarios a través de los medios de comunicación. La institución aclaró que no había ninguna diligencia ni acción de fiscalización programada que pudiera haber originado la situación denunciada.

En la misiva rechaza de forma categórica cualquier conducta contraria a la ley y respalda la intervención de las autoridades competentes. Además, la municipalidad manifestó su disposición para colaborar plenamente con las investigaciones a fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La entidad anunció que implementará las medidas administrativas preventivas correspondientes conforme a la normativa vigente, con el objetivo de sancionar a quienes resulten responsables según lo determine la ley.

La PNP buscan determinar si existen otros hechos similares vinculados a la gestión de arrendas en la municipalidad. El desarrollo de la investigación será supervisado por la Policía Anticorrupción y el Ministerio Público.

Denunciar casos de corrupción

Si tienes conocimiento de un posible acto de corrupción o una falta de ética cometida por personal de alguna entidad del Estado, puedes presentar la denuncia a través de la Plataforma de Denuncias Ciudadanas, gestionada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). También es posible hacerlo de manera presencial o en línea directamente en la entidad involucrada.

Este servicio permite reportar conductas como la apropiación o uso indebido de recursos estatales, favorecimiento o ventajas indebidas, invocación de influencias en el Estado, contratación pública irregular, irregularidades en el proceso de vacunación contra la Covid-19, o cualquier otra acción contraria a la Ley del Código de Ética de la Función Pública o al Código Penal.

Por ejemplo, se puede denunciar cuando un funcionario utiliza recursos públicos para su beneficio, otorga ventajas irregulares a terceros, menciona influencias para obtener beneficios, participa en contrataciones fuera de la norma u obstaculiza procesos oficiales como la vacunación.

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima. Si decides identificarte, puedes solicitar protección estatal para evitar represalias laborales o en procesos de contratación pública. Esto garantiza tu seguridad y la posibilidad de contribuir activamente en la lucha contra la corrupción.

El plazo de respuesta ante una denuncia depende de la complejidad del caso.