Fallece influencer conocido como ‘Chaturry’ y su hermana conmueve con mensaje de despedida: “Te extrañaré mucho”

La repentina partida del popular tiktoker peruano ha tocado el corazón de seguidores y colegas, quienes no han dejado de expresar mensajes de cariño y recuerdos para despedir al joven creador de contenido (Instagram)

La repentina partida del popular tiktoker peruano Fernando Ramos, apodado ‘Chaturry’, desató una ola de reacciones de pesar entre sus seguidores y figuras del mundo digital.

El joven falleció a los 18 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, según confirmaron sus familiares. Su hermana, Melissa Melosa, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, mientras la comunidad virtual y colegas como Cristorata y Makanaki expresaron su consternación y enviaron condolencias. El velorio se realiza en Cañete, donde amigos y seguidores se congregan para darle el último adiós.

Impacto inesperado en la comunidad digital

El fallecimiento de ‘Chaturry’ tomó por sorpresa a la comunidad digital, luego de que se confirmara que el joven creador murió tras un paro cardiorrespiratorio a los 18 años. (Instagram)

La noticia sobre el deceso de Fernando Ramos se difundió la noche del 27 de diciembre, causando sorpresa tanto entre creadores de contenido como entre usuarios de redes sociales. El influencer Carlitos TV fue quien comunicó públicamente los detalles, tras conversar con la hermana de ‘Chaturry’. “Melissa me comentó que su hermano falleció a las 19:20. Su saturación de oxígeno estaba muy baja, lo que provocó un paro cardiorrespiratorio”, explicó Carlitos TV.

La noticia se propagó rápidamente en plataformas como TikTok y Facebook, donde otros creadores, incluidos Cristorata y Makanaki, manifestaron su tristeza por la pérdida de alguien tan joven y querido en la comunidad. “Oren porque descanse en paz ‘Chaturry’. Es demasiado triste y más por su familia”, señaló Cristorata en un mensaje que fue compartido ampliamente por sus seguidores.

Reacciones y mensajes de apoyo tras la pérdida

Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia luego de que la hermana del tiktoker confirmara su fallecimiento con una frase breve y cargada de dolor. (Instagram)

Tras la confirmación del fallecimiento, la familia de Fernando Ramos recibió muestras de solidaridad desde distintos puntos del país. Melissa Melosa, hermana del joven, utilizó su cuenta personal para rendirle homenaje con una frase que reflejó el profundo dolor del momento: “Me soltaste, hermano. Te extrañaré mucho”.

El mensaje de Melissa generó una inmediata respuesta entre los seguidores de ‘Chaturry’, quienes no tardaron en enviar palabras de aliento y pesar. “Mi más sentido pésame, Mel. Recuerdo cuando tu papá nos dio la noticia de su nacimiento”, escribió una usuaria. Otros mensajes resaltaron el cariño y la admiración que el tiktoker había despertado gracias a su personalidad y su capacidad para hacer reír.

En redes sociales, la incredulidad también fue un sentimiento común, pues la noticia coincidió con la víspera del Día de los Inocentes, lo que llevó a algunos usuarios a pensar que se trataba de una broma. Sin embargo, la confirmación de la familia y colegas disipó cualquier duda, y las muestras de afecto y respeto continuaron acumulándose.

Despedida en Cañete y homenajes de colegas

En medio del duelo, colegas y agrupaciones artísticas rindieron tributo a ‘Chaturry’, mientras se desarrollan las exequias en su ciudad natal. (Instagram)

El velorio de Fernando Ramos se realiza en la ciudad de Cañete, donde amigos, familiares y seguidores se han reunido para despedirse del joven creador de contenido. Según testimonios compartidos en la cuenta de TikTok @josue.mora.36, el entierro está previsto para este domingo 29, en presencia de quienes lo acompañaron durante su trayectoria en el mundo digital.

El grupo musical Romo Orquesta, con el que Fernando colaboró en alguna ocasión, también dedicó unas palabras en redes sociales: “Gracias por darnos tantas risas con tu forma de ser tan alegre. Por compartir tu talento en la música con todos nosotros, eres el mejor, Chatito. QEPD Chaturry”.

Durante la jornada de duelo, los mensajes de despedida se multiplicaron en distintas plataformas. Muchos recordaron momentos compartidos y resaltaron la huella que ‘Chaturry’ dejó a pesar de su corta edad. “Digan que es mentira que mi Chaturry ya no está con nosotros”, escribió un admirador, mientras que otros agradecieron al joven por el optimismo y el buen humor que transmitía a través de sus videos.

Figuras del entorno digital, como el streamer Zully, también se sumaron a las condolencias. “¿En serio, hermano?”, expresó Zully, reflejando el desconcierto y el dolor que embargó a quienes compartieron escenario virtual con Fernando Ramos.

La noticia generó impacto no solo por la juventud del tiktoker, sino también por la repentina forma en que ocurrió el desenlace. Usuarios recordaron que en ocasiones anteriores se habían difundido bromas similares en fechas cercanas, pero el testimonio directo de la familia terminó por confirmar la gravedad del hecho.

La comunidad digital peruana permanece unida en el duelo, rindiendo homenaje a la memoria de Fernando Ramos, quien, a través de su autenticidad y carisma, logró conectar con miles de personas en todo el país. Mensajes de fortaleza y respeto continúan llegando a sus familiares, mientras Cañete se convierte en el escenario de una sentida despedida para uno de los creadores de contenido más recordados de su generación.