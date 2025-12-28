Perú

Último temblor de 6.0 en Chimbote se sintió hasta en 12 regiones del país, según reporte del IGP

Vecinos de Chimbote sintieron hasta dos réplicas durante la noche luego del sismo de gran magnitud. Al menos 10 personas resultaron heridas a raíz del evento

Guardar
El movimiento telúrico se percibió
El movimiento telúrico se percibió de forma intensa en Áncash, La Libertad y regiones del norte y centro, y de manera más leve en Lima y otras áreas costeras.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el sismo de magnitud 6 que sacudió la costa peruana frente al distrito de Chimbote, en Áncash, la noche del 27 de diciembre de 2025, fue percibido en varias regiones del país.

Según la Red Acelerométrica Nacional, el temblor fue captado por los sensores ubicados en distintas ciudades de las regiones Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao, Pasco, Huánuco, San Martín, Amazonas, Ucayali, Junín y Piura. En varias de estas regiones, los reportes ciudadanos describieron un fuerte remezón que motivó la evacuación preventiva de viviendas y edificios.

Vecinos de distritos como Nuevo Chimbote, Paramonga, Huacho, Ventanilla, Comas, San Juan de Lurigancho, Miraflores y Chorrillos informaron sobre la intensidad del sismo a través de redes sociales y de los canales oficiales del IGP, en el que se advirtió sobre la magnitud del movimiento sísmico.

La gente se encuentra cerca
La gente se encuentra cerca de los escombros de la fachada de una casa que yacen en el suelo después de un terremoto en Chimbote, Perú.

Hasta el momento, varias horas luego del evento inicial, no se registraron daños personales ni materiales graves. En redes sociales sí se difundieron testimonios, fotos y videos de daños en la infraestructura de algunas casas, además de algunas personas heridas que requerían de atención médica.

Siete sismos en menos de dos días

Según información difundida por el IGP en sus redes sociales y su página web, este sismo es el séptimo registrado por la Red Sísmica Nacional en menos de 24 horas. Dos de ellos fueron registrados en la región Lima (magnitud 3.5 y el actual de 4.8), uno en el Callao (magnitud 3.5), uno en Tacna (magnitud 3.5), y tres en Chimbote (magnitudes 6, 4.1, y de 4.3).

El más fuerte de ellos se produjo la noche del 27 de diciembre, cuando la ciudad de Chimbote fue el epicentro del movimiento sísmico más fuerte registrado en las últimas 24 horas. Aunque no se registró fallecidos producto de este temblor, sí se difundieron imágenes de daños materiales y al menos 10 heridos entre las regiones La Libertad y Áncash.

Perú registró siete sismos en
Perú registró siete sismos en apenas dos días, según el IGP. (Foto: IGP)

Daños en hospital La Caleta de Chimbote

En el Hospital La Caleta de Chimbote, el impacto del sismo se manifestó de manera directa en la infraestructura y el equipamiento médico. De acuerdo con el reporte del propio establecimiento de salud, se produjeron desprendimientos de baldosas del techo, fisuras en diversas áreas del edificio y daños en equipos médicos, con especial afectación en los sectores de emergencia y cirugía. Esta situación llevó a que el personal evacuara a los pacientes de forma preventiva, priorizando la seguridad ante el riesgo de nuevos desprendimientos o colapsos.

El hospital también comunicó que, como consecuencia del evento sísmico, se registró un corte del servicio de energía eléctrica, lo que complicó aún más la atención y las labores dentro del centro. Las zonas de emergencias y cirugía resultaron las más perjudicadas por los daños estructurales y la interrupción del suministro de energía, según señalaron las autoridades del Hospital La Caleta de Chimbote.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

  • Artículos de higiene: Gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paños húmedos.
  • Ropa y abrigo: Prendas de vestir adicionales, mantas o sacos de dormir.
  • Bebidas y alimentos no perecibles: Agua embotellada, chocolate en barra, atún, comida enlatada.
  • Botiquín de primeros auxilios: Algodón, alcohol, vendas, termómetro.
  • Dinero en efectivo: De preferencia en monedas y billetes pequeños.
  • Productos para bebés e infantes: Pañales, alimentos para bebés, biberones.
  • Artículos para el adulto mayor: Medicamentos específicos, productos de higiene personal.
  • Artículos de uso femenino: Productos de higiene femenina.
  • Equipo de Comunicación: Linterna, radio portátil a pilas, pilas adicionales, silbato, agenda con contactos de emergencia, útiles para escribir.
mochila de emergencia
mochila de emergencia

La mochila debe tener un peso total de aproximadamente 8 kilos y estar equipada con bolsillos internos, laterales y frontales para una mejor organización. Indeci también aconseja revisar y renovar los artículos según su fecha de caducidad para mantenerlos en óptimas condiciones.

Temas Relacionados

SismoTemblorIGPChimboteperu-noticias

Más Noticias

Fuerte sismo en Chimbote hizo correr a padres de familia y sus hijos que celebraban fiesta de promoción

La actividad fue abruptamente suspendida luego de que se registrara un fuerte temblor con epicentro frente a la costa de Áncash, generando escenas de pánico y una evacuación desorganizada entre padres y alumnos

Fuerte sismo en Chimbote hizo

Temblor de 6.0 en Chimbote: supermercados y negocios quedaron afectados tras fuerte sismo

El movimiento telúrico provocó caída de productos, daños menores en infraestructuras comerciales y obligó a suspender operaciones en varios locales de la ciudad y zonas cercanas

Temblor de 6.0 en Chimbote:

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

El delantero de Alianza Lima respondió al llamado de Zico para integrar su equipo en partido conmemorativo celebrado en el Maracaná. El lance acabó 11-6 para la agrupación roja

Paolo Guerrero se lució con

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú EN VIVO: epicentro en Chimbote afectó Trujillo, hay heridos, viviendas y hospitales afectados

El temblor ocurrió a las 21:51 horas frente a la costa de Áncash y tuvo una profundidad de 52 km. Otras dos réplicas mantienen en alerta la costa norte del país. Hospitales La Caleta y Belén son los más afectados por los sismos

Fuerte sismo de 6.0 sacudió

Implementan bloqueo por geolocalización para prevenir ventas no autorizadas de chips móviles

Se trata de una iniciativa de Movistar que inhabilita automáticamente la venta y activación de chips móviles cuando se intenta realizar fuera de los puntos autorizados, asegurando que el sistema de ventas solo funcione en los lugares permitidos

Implementan bloqueo por geolocalización para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los 88 congresistas que buscan

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia defiende a su

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

La dura infancia que vivió Bruno Pinasco sin su padre ‘Rulito’ Pinasco: “Crecí sin mi papá”

DEPORTES

Paolo Guerrero se lució con

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima en partido con la San Martín por la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

Alianza Lima perdió el invicto y cayó 1-3 ante San Martín: así se jugpo punto a punto el partido de la Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase