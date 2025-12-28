Último temblor de 6.0 en Chimbote se sintió hasta en 12 regiones del país, según reporte del IGP

El movimiento telúrico se percibió de forma intensa en Áncash, La Libertad y regiones del norte y centro, y de manera más leve en Lima y otras áreas costeras.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el sismo de magnitud 6 que sacudió la costa peruana frente al distrito de Chimbote, en Áncash, la noche del 27 de diciembre de 2025, fue percibido en varias regiones del país.

Según la Red Acelerométrica Nacional, el temblor fue captado por los sensores ubicados en distintas ciudades de las regiones Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao, Pasco, Huánuco, San Martín, Amazonas, Ucayali, Junín y Piura. En varias de estas regiones, los reportes ciudadanos describieron un fuerte remezón que motivó la evacuación preventiva de viviendas y edificios.

Vecinos de distritos como Nuevo Chimbote, Paramonga, Huacho, Ventanilla, Comas, San Juan de Lurigancho, Miraflores y Chorrillos informaron sobre la intensidad del sismo a través de redes sociales y de los canales oficiales del IGP, en el que se advirtió sobre la magnitud del movimiento sísmico.

Hasta el momento, varias horas luego del evento inicial, no se registraron daños personales ni materiales graves. En redes sociales sí se difundieron testimonios, fotos y videos de daños en la infraestructura de algunas casas, además de algunas personas heridas que requerían de atención médica.

Siete sismos en menos de dos días

Según información difundida por el IGP en sus redes sociales y su página web, este sismo es el séptimo registrado por la Red Sísmica Nacional en menos de 24 horas. Dos de ellos fueron registrados en la región Lima (magnitud 3.5 y el actual de 4.8), uno en el Callao (magnitud 3.5), uno en Tacna (magnitud 3.5), y tres en Chimbote (magnitudes 6, 4.1, y de 4.3).

El más fuerte de ellos se produjo la noche del 27 de diciembre, cuando la ciudad de Chimbote fue el epicentro del movimiento sísmico más fuerte registrado en las últimas 24 horas. Aunque no se registró fallecidos producto de este temblor, sí se difundieron imágenes de daños materiales y al menos 10 heridos entre las regiones La Libertad y Áncash.

Daños en hospital La Caleta de Chimbote

En el Hospital La Caleta de Chimbote, el impacto del sismo se manifestó de manera directa en la infraestructura y el equipamiento médico. De acuerdo con el reporte del propio establecimiento de salud, se produjeron desprendimientos de baldosas del techo, fisuras en diversas áreas del edificio y daños en equipos médicos, con especial afectación en los sectores de emergencia y cirugía. Esta situación llevó a que el personal evacuara a los pacientes de forma preventiva, priorizando la seguridad ante el riesgo de nuevos desprendimientos o colapsos.

El hospital también comunicó que, como consecuencia del evento sísmico, se registró un corte del servicio de energía eléctrica, lo que complicó aún más la atención y las labores dentro del centro. Las zonas de emergencias y cirugía resultaron las más perjudicadas por los daños estructurales y la interrupción del suministro de energía, según señalaron las autoridades del Hospital La Caleta de Chimbote.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Artículos de higiene: Gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paños húmedos.

Ropa y abrigo: Prendas de vestir adicionales, mantas o sacos de dormir.

Bebidas y alimentos no perecibles: Agua embotellada, chocolate en barra, atún, comida enlatada.

Botiquín de primeros auxilios: Algodón, alcohol, vendas, termómetro.

Dinero en efectivo: De preferencia en monedas y billetes pequeños.

Productos para bebés e infantes: Pañales, alimentos para bebés, biberones.

Artículos para el adulto mayor: Medicamentos específicos, productos de higiene personal.

Artículos de uso femenino: Productos de higiene femenina.

Equipo de Comunicación: Linterna, radio portátil a pilas, pilas adicionales, silbato, agenda con contactos de emergencia, útiles para escribir.

La mochila debe tener un peso total de aproximadamente 8 kilos y estar equipada con bolsillos internos, laterales y frontales para una mejor organización. Indeci también aconseja revisar y renovar los artículos según su fecha de caducidad para mantenerlos en óptimas condiciones.