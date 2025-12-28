Perú

La ‘moto kabala’ 2026: unidad se hizo viral en TikTok con temática navideña y ahora se transforma para darle la bienvenida al Año Nuevo

El vehículo, adornado con luces, globos y detalles festivos, refleja la creatividad peruana al fusionar las cábalas tradicionales con nuevas tendencias virales para atraer prosperidad en el inicio del 2026

Mototaxi viral cambia su decoración navideña por una nueva temática: así luce ahora como la "moto cábala 2026"

En Perú, el cambio de año se vive como una explosión de creatividad y supersticiones populares. Calles y hogares se transforman cada 31 de diciembre, mientras familias y amigos recurren a cábalas ancestrales y nuevas tendencias para atraer fortuna, amor y prosperidad. La llegada del 2026 no será la excepción: las tradiciones más arraigadas comparten protagonismo con la aparición de la “moto kábala”, una singular propuesta que ha captado la atención en plataformas como TikTok.

El fenómeno viral de la “moto kábala”, una motocicleta decorada con luces, globos y elementos festivos, suma un nuevo capítulo a los rituales de fin de año. Mientras los peruanos mantienen vivas costumbres como el uso de ropa interior de colores, las vueltas a la manzana con maletas o el consumo de lentejas y uvas, las redes sociales amplifican el alcance de estas prácticas y potencian la creatividad de quienes buscan comenzar el año con buen pie.

“¿Ir a casa o al 2026?”: la moto kábala desata comentarios y creatividad

La aparición de la “moto kábala” ha encendido la conversación en redes sociales. Frases como “con esa moto no sé si ir a mi casa o al 2026” reflejan el entusiasmo y la sorpresa de los usuarios ante la decoración festiva y llamativa. Otros comentarios se suman al tono humorístico: “prendamos esa moto por Año Nuevo”, “esa moto no es el de Noel, tan rápido lo cambió” y “subir a esa moto nos van a cobrar lo invertido en los adornos”.

La mototaxi que fue furor en Navidad sorprende otra vez: ahora circula decorada como "moto cábala 2026".

Usuarios desde el extranjero comparten su nostalgia por perderse estas escenas, mientras frases como “Perú es clave” y “nunca dejas de sorprender” destacan la capacidad local para reinventar las celebraciones. Entre el asombro y la admiración, la moto se convierte en un símbolo de ingenio y alegría para despedir el año viejo y recibir el nuevo.

Ropa, lentejas y uvas: el ritual de la medianoche

En la víspera de Año Nuevo, miles de peruanos eligen cuidadosamente su indumentaria. El color de la ropa interior adquiere un significado especial: amarillo para atraer dinero y suerte, rojo para buscar el amor y verde para invocar salud. En mercados tradicionales como Gamarra, la demanda por estas prendas aumenta considerablemente durante los últimos días de diciembre.

A la medianoche, el ritual de las doce uvas cobra protagonismo. Cada campanada se acompaña de una uva y un deseo distinto, en la esperanza de que cada mes del nuevo año traiga consigo prosperidad. Junto a este acto, muchas familias colocan lentejas o arroz en los bolsillos, la mesa o las esquinas de la casa, asociando estos alimentos con la abundancia material.

Una tienda del Mercado Central
Una tienda del Mercado Central donde se ofertan piñatas, cotillón y otros productos para la celebración de la llegada del nuevo año 2024

Otra de las costumbres más visibles en la capital y provincias es la vuelta a la manzana con una maleta vacía. Quienes sueñan con viajar durante el año recorren las calles con maletas, carritos o incluso motocicletas, convencidos de que el acto simboliza un futuro lleno de recorridos y aventuras. Al mismo tiempo, el uso de billetes en los zapatos o bolsillos se mantiene como un gesto para asegurar ingresos constantes.

Figuras como el Ekeko, el dios andino de la abundancia, también tienen un papel destacado. Los devotos cargan miniaturas que representan bienes materiales o anhelos personales, mientras otros optan por baños de florecimiento con hierbas y pétalos para iniciar el ciclo anual con energías renovadas.

