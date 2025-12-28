Perú

Inversión inmobiliaria fuera de Lima: qué revisar antes de usar tus fondos de CTS y AFP

La valorización y habitabilidad de terrenos dependen de la zonificación, calidad del suelo y disponibilidad de servicios básicos. Pero eso no es todo, según Efficax

El ingreso de fondos extraordinarios por CTS y AFP motiva a miles de peruanos a explorar alternativas de inversión seguras y rentables en bienes raíces.

El reciente acceso a fondos extraordinarios por concepto de CTS, gratificaciones y retiros de AFP ha puesto sobre la mesa nuevas alternativas de inversión para miles de peruanos.

En un contexto donde la valorización de bienes raíces suele ser más estable y rentable que la de otros activos, el sector inmobiliario fuera de Lima emerge como una de las opciones más atractivas para quienes buscan proteger o multiplicar su capital a mediano y largo plazo.

El acceso a fondos impulsa inversiones inmobiliarias fuera de Lima

Juan Carlos Buendía, gerente general de Efficax, explicó en diálogo con Infobae Perú que, antes de tomar una decisión, cada persona debe evaluar su situación financiera y sus expectativas.

Si bien destinar estos fondos a la compra de bienes duraderos como vehículos puede ser tentador, la experiencia muestra que los inmuebles—terrenos, casas, departamentos—no solo resguardan el valor del dinero ante la inflación, sino que suelen experimentar apreciaciones importantes con el paso de los años.

“Invertir en tierras o vivienda es una alternativa que aporta seguridad y puede convertirse en la puerta de entrada al sueño de la casa propia”, remarcó Buendía.

Las ciudades intermedias consolidan su desarrollo inmobiliario más allá de Lima

El auge inmobiliario no es exclusivo de Lima. Ciudades como Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco presentan desarrollos significativos, mientras que zonas como Huaral y Huacho, cercanas al megapuerto de Chancay, destacan por su potencial de valorización.

La inversión pública y privada en infraestructura, la expansión de carreteras y el dinamismo comercial han convertido a estos polos en focos de interés para quienes buscan lotes, segundas viviendas o espacios para negocios y servicios.

Buendía subraya que, ante la demanda insatisfecha de vivienda y el crecimiento poblacional, la valorización anual de terrenos en áreas como Huaral ronda el 20%, con precios actuales de entre 80 y 150 dólares por metro cuadrado.

La inversión inmobiliaria fuera de Lima gana relevancia ante la incertidumbre de otros instrumentos financieros y la demanda habitacional insatisfecha en regiones emergentes.

Los fondos de CTS y AFP direccionan el interés hacia bienes raíces urbanos y rurales

Sin embargo, identificar una oportunidad inmobiliaria segura fuera de la capital exige especial atención. El primer paso es distinguir a las empresas formales de las informales.

Una inmobiliaria confiable cuenta con años de experiencia, historial de proyectos entregados, licencias y conformidades de obra, y aparece registrada en entidades como SUNARP y la SUNAT.

Es fundamental revisar la fecha de constitución de la compañía, verificar antecedentes y buscar información sobre reclamos en Indecopi. El cumplimiento de estos requisitos brinda certeza jurídica y protege al comprador frente a posibles estafas o tráfico de terrenos.

El sector inmobiliario fuera de Lima muestra ventajas ante la inflación

La formalidad en el desarrollo inmobiliario es clave para combatir el tráfico de terrenos, un problema persistente en diversas provincias. Las empresas serias operan bajo contratos regulados y ofrecen garantías urbanísticas, mientras que los promotores informales suelen carecer de respaldo legal y exponen al inversionista a conflictos futuros.

La existencia de contratos claros, la inscripción de los lotes en registros públicos y la transparencia en los procesos de compra son señales de una operación legítima.

La zonificación y los parámetros municipales también determinan el potencial de desarrollo de un terreno. En áreas urbanas es posible construir edificios de varios pisos, mientras que en zonas campestres la altura máxima suele estar limitada. La calidad del suelo, la presencia de servicios básicos (agua, luz, desagüe) y la accesibilidad vial son factores que inciden directamente en la valorización y en la habitabilidad de la propiedad.

Juan Carlos Buendia CEO Eficaxx Grupo Inmobiliario.

La formalidad de promotores inmobiliarios reduce el riesgo de estafas para inversionistas

En la zona norte de Lima y en provincias cercanas, el desarrollo del megapuerto de Chancay y la mejora de las vías de comunicación han consolidado a Huaral y sus alrededores como polos de inversión.

Juan Carlos Buendía proyecta que la valorización de terrenos en estas zonas se acelerará en los próximos años, impulsada por el crecimiento demográfico y la demanda de espacios para vivienda, comercio e industria.

Para quienes evalúan invertir fondos de la CTS o AFP, la clave está en informarse, comparar opciones, verificar la formalidad del promotor y proyectar la inversión a largo plazo, en un contexto donde la estabilidad y la plusvalía inmobiliaria siguen marcando la diferencia fuera de Lima.

  • Evalúa tu situación financiera y define tus objetivos antes de invertir.
  • Prioriza proyectos inmobiliarios formales, con historial comprobable y años de experiencia.
  • Verifica que la empresa esté registrada en SUNARP y SUNAT.
  • Consulta antecedentes y posibles reclamos en Indecopi.
  • Asegúrate de que los terrenos o inmuebles estén debidamente inscritos en registros públicos.
  • Revisa la zonificación municipal y los parámetros urbanísticos del terreno.
  • Considera la presencia o proyección de servicios básicos (agua, luz, desagüe) y la accesibilidad vial.
  • Analiza el potencial de valorización en zonas en desarrollo, como Huaral o áreas cercanas al megapuerto de Chancay.
  • Prefiere contratos claros, con garantías y respaldo legal.
  • Proyecta la inversión a mediano y largo plazo, considerando la plusvalía inmobiliaria y la estabilidad del sector.

